الإفراط في طهي البيض له تأثير غير متوقع على خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان

لم يعد البيض هو الشرير عندما يتعلق الأمر بارتفاع نسبة الكوليسترول، وفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA). يحتوي البيض على كمية كبيرة من الكوليسترول الغذائي — 186 ملليجرامًا في بيضة كبيرة — لكن جمعية القلب الأمريكية أدركت أن الكوليسترول الموجود في الأطعمة مثل البيض لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تلعب طريقة طهي البيض أيضًا دورًا في المخاطر الصحية، وفقًا لأخصائي التغذية المسجل أنجيل لوك. “عند ارتفاع درجة حرارة الكولسترول، يمكن إنشاء مركبات تسمى أوكسيستيرول“، قالت هيلث دايجست. “تظهر بعض الدراسات أن الأوكسيستيرول له آثار صحية سلبية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

يمكن أن يتحول الكوليسترول الغذائي إلى أوكسيستيرول أثناء الطهي وتخزين الطعام، وفقًا لمقال نُشر عام 2022 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية. يمكن للكبد أيضًا إنتاج الأوكسيستيرول من الكوليسترول الغذائي، والذي يرتبط بمستويات الكوليسترول في الدم. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول ومرض السكري من النوع 2 إلى أكسدة المزيد من الكوليسترول في الجسم، مما يؤدي إلى إنتاج الأوكسيستيرول. يمكن لهذه الأوكسيستيرول تسريع تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وخلق الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.