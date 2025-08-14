الإنترنت يتجول في هذا الاختراق السيراميك الغريب ، ولكن هل يعمل بالفعل؟

إذا كنت تعني أن تتفاخر ببعض المزارعين الجدد تمامًا ولكن لديك مجموعة من الأواني والمزهريات الخزفية غير المستخدمة ، فقد ترغب في التوقف عن هذا الشراء. يقترح أحد الاختراقات الشهيرة DIY أنه يمكنك وضع مسمار من خلال أوانيك لإنشاء ثقوب تصريف دون تكسير السيراميك. يتم عرض هذه الطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يغمر المستخدمون في الماء في الماء أولاً ، ثم يجرؤون برفق الظفر من خلال القاع لإنشاء فتحة تصريف ، وتحويل الحاويات المطلقة إلى أواني نباتية وظيفية ملائمة للميزانية.
يزعم العديد من المستخدمين أن الاختراق يعمل بفضل تأثير Rehbinder ، وهي ظاهرة فيزياء تؤثر على هشاشة الأسطح عندما تكون على اتصال بالماء ، مما يجعل من الممكن اختراقها دون أضرار جانبية. ومع ذلك ، فقد تمت دراسة هذا التأثير في المقام الأول على المعادن ، مع إجراء محدود حول السيراميك التي أجريت فقط استجابة للحفر والطحن بدلاً من التمسك.
الأدلة المؤيدة لهذا المطرقة والاختراق الأظافر هي قصصية ، وتنشأ في المقام الأول من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي غالبا ما يتم قطعها وتحريرها. حتى أن بعض مقاطع الفيديو تشير إلى أنك لا تحتاج إلى الماء لسحب هذا الاختراق ، مما يشير إلى أنه إذا كان الاختراق يعمل ، فقد لا يكون ذلك بسبب تأثير إعادة التأهيل على الإطلاق. في الاتجاه الصعودي ، إذا استسلمت للفضول واخترت أن تجرب هذا الاختراق الغريب ، فسيكون ذلك بسيطًا وآمنًا نسبيًا ، مع بعض الخطوات السهلة.
كيف تطرح ثقبًا في السيراميك باستخدام الماء
إذا كنت قد بحثت في كيفية ظهور حفرة في السيراميك من قبل ، فمن المحتمل أن تصادف دروسًا في الحفر في الأواني والمزهريات الخاصة بك. يمكن أن يكون استخدام المطرقة والأظافر بديلاً مناسبًا لطريقة حفر السيراميك الكلاسيكية – وأكثر بأسعار معقولة إذا لم يكن لديك الكثير من الأدوات في متناول اليد.
قبل البدء ، ستحتاج إلى بعض القفازات ونظارات السلامة لحماية يديك وعينك إذا تحطيم الوعاء. تأكد من حماية أصابعك من إصابات المطرقة أيضًا. بمجرد أن تكون مستعدًا للذهاب ، غمر وعاءك في الماء – أو تغطيته بخرقة مبللة على كلا الجانبين ، مثل هذا يوتيوبر – وابدأ بعناية في إلقاء الظفر في المادة حتى يمر. نظرًا لأن القوة الغاشمة للمطرقة يمكن أن تكون قوية جدًا ، تجنب التمسك بشدة ؛ اضغط على الظفر بقوة متوسطة للسماح للظهر برفق طريقه عبر المادة. يمكنك وضع الوعاء على طبقة من الرغوة أو منشفة أو سطح ناعم آخر لتقليل التأثير إلى الحد الأدنى.
من أجل راحة البال الخاصة بك ، نوصي بتجربة هذا الاختراق على الجرار والمزهريات القديمة ، فأنت لست مولعًا جدًا بدلاً من المخاطرة بقطعك المفضلة. إذا لم يكن لديك الكثير من الجرار والمزهريات المناسبة في المنزل ، فهي فرصة رائعة لإسقاط متجر التوفير والتقاط بعض الخيارات المعقولة. إذا حصلت على هذا الاختراق للعمل ، يمكن إعادة تخيل أي حاوية سيراميك تقريبًا وحتى الأدوات المنزلية الشائعة كوعاء نبات جميل.
طريقة الحفر
إذا كان لديك تدريبات في متناول اليد وتفضل اتباع الطريقة الكلاسيكية لحفر ثقب في أواني السيراميك بدلاً من المخاطرة بها على المطرقة والأظافر ، فإن هذا النهج ليس من الصعب للغاية سحبه. ومع ذلك ، فإنه يتطلب القليل من الإعدادية الإضافية لضمان أن تسير الأمور بسلاسة.
مفتاح نجاح هذه الطريقة هو اختيار أجزاء الحفر الخاصة بك بعناية. ستحتاج إلى البحث عن أجزاء متخصصة في الحفر الماس من متجر موثوق. هذه مفيدة للحفر في السيراميك والزجاج ، ولكن حتى خارج هذا المشروع بالذات ، فهي إضافة قوية إلى صندوق الأدوات الخاص بك. على الرغم من أنه يمكنك استخدام أي تدريبات ، فإن التدريبات اللاسلكية ذات السرعة القابلة للتعديل ستسمح بمزيد من التحكم والدقة. تأكد من استخدام جهاز التنفس الصناعي لتجنب استنشاق الغبار الضار أثناء الحفر. يوصى أيضًا بتشغيل تدريبات في مساحة جيدة التهوية.