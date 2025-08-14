الإنترنت يتجول في هذا الاختراق السيراميك الغريب ، ولكن هل يعمل بالفعل؟

إذا كنت تعني أن تتفاخر ببعض المزارعين الجدد تمامًا ولكن لديك مجموعة من الأواني والمزهريات الخزفية غير المستخدمة ، فقد ترغب في التوقف عن هذا الشراء. يقترح أحد الاختراقات الشهيرة DIY أنه يمكنك وضع مسمار من خلال أوانيك لإنشاء ثقوب تصريف دون تكسير السيراميك. يتم عرض هذه الطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يغمر المستخدمون في الماء في الماء أولاً ، ثم يجرؤون برفق الظفر من خلال القاع لإنشاء فتحة تصريف ، وتحويل الحاويات المطلقة إلى أواني نباتية وظيفية ملائمة للميزانية.

يزعم العديد من المستخدمين أن الاختراق يعمل بفضل تأثير Rehbinder ، وهي ظاهرة فيزياء تؤثر على هشاشة الأسطح عندما تكون على اتصال بالماء ، مما يجعل من الممكن اختراقها دون أضرار جانبية. ومع ذلك ، فقد تمت دراسة هذا التأثير في المقام الأول على المعادن ، مع إجراء محدود حول السيراميك التي أجريت فقط استجابة للحفر والطحن بدلاً من التمسك.

الأدلة المؤيدة لهذا المطرقة والاختراق الأظافر هي قصصية ، وتنشأ في المقام الأول من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتي غالبا ما يتم قطعها وتحريرها. حتى أن بعض مقاطع الفيديو تشير إلى أنك لا تحتاج إلى الماء لسحب هذا الاختراق ، مما يشير إلى أنه إذا كان الاختراق يعمل ، فقد لا يكون ذلك بسبب تأثير إعادة التأهيل على الإطلاق. في الاتجاه الصعودي ، إذا استسلمت للفضول واخترت أن تجرب هذا الاختراق الغريب ، فسيكون ذلك بسيطًا وآمنًا نسبيًا ، مع بعض الخطوات السهلة.