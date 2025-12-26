الاتجاه الجداري في الثمانينيات يعود بقوة في عام 2026 (سيجعل منزلك يبدو أكبر)

هل كانت تسريحات الشعر التي تتحدى الجاذبية هي السبب وراء اتجاه جدار المرايا في الثمانينيات؟ ربما كنا بحاجة إلى هذه المساحة للتأكد من أن كل خصلة من الخيوط تم ربطها بشبكة مائية في مكانها. على الرغم من أنه من المشكوك فيه أن هاتين البدعتين قد تطورتا اعتمادًا على بعضهما البعض، فمن منا الذين عاشوا خلال هذا العقد ربما يتذكرون منزلًا به غرفة ذات جدار متلألئ بالبلاط المرآة أو الألواح العاكسة الضخمة. يقوم المصممون بإزالة الغبار عن اتجاه الثمانينات هذا لعام 2026. ومع ذلك، فإن أسلوب هذه الألفية في الجدار ذو المرايا هو إما أكثر تحفظًا وعمليًا، أو – على الطرف الآخر من الطيف – يلفت الانتباه مع الأشكال الهندسية أو التشطيبات العتيقة أو جدران المعرض المكونة بالكامل من مرايا مؤطرة. ومع ذلك، فإن ألواح المرايا الممتدة من الأرض حتى السقف لها مكانها أيضًا

هناك مزايا محددة لهذا الارتداد. تعتبر هذه الجدران المميزة طريقة أنيقة لاستخدام المرايا لجعل المساحة الصغيرة تبدو أكبر وأكثر إشراقًا. عند وضعها في المكان الصحيح، ستشاهد ضعف الضوء المنبعث من المصابيح والنوافذ. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أيضًا أن جدار المرآة الكلاسيكي من الثمانينيات يذيب السطح خلفه، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر بمرتين. أفضل شيء في إحياء جدار المرآة هو وفرة الطرق لجعله مناسبًا لمساحتك الخاصة.