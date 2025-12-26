الاتجاه الجداري في الثمانينيات يعود بقوة في عام 2026 (سيجعل منزلك يبدو أكبر)

هل كانت تسريحات الشعر التي تتحدى الجاذبية هي السبب وراء اتجاه جدار المرايا في الثمانينيات؟ ربما كنا بحاجة إلى هذه المساحة للتأكد من أن كل خصلة من الخيوط تم ربطها بشبكة مائية في مكانها. على الرغم من أنه من المشكوك فيه أن هاتين البدعتين قد تطورتا اعتمادًا على بعضهما البعض، فمن منا الذين عاشوا خلال هذا العقد ربما يتذكرون منزلًا به غرفة ذات جدار متلألئ بالبلاط المرآة أو الألواح العاكسة الضخمة. يقوم المصممون بإزالة الغبار عن اتجاه الثمانينات هذا لعام 2026. ومع ذلك، فإن أسلوب هذه الألفية في الجدار ذو المرايا هو إما أكثر تحفظًا وعمليًا، أو – على الطرف الآخر من الطيف – يلفت الانتباه مع الأشكال الهندسية أو التشطيبات العتيقة أو جدران المعرض المكونة بالكامل من مرايا مؤطرة. ومع ذلك، فإن ألواح المرايا الممتدة من الأرض حتى السقف لها مكانها أيضًا
هناك مزايا محددة لهذا الارتداد. تعتبر هذه الجدران المميزة طريقة أنيقة لاستخدام المرايا لجعل المساحة الصغيرة تبدو أكبر وأكثر إشراقًا. عند وضعها في المكان الصحيح، ستشاهد ضعف الضوء المنبعث من المصابيح والنوافذ. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أيضًا أن جدار المرآة الكلاسيكي من الثمانينيات يذيب السطح خلفه، مما يجعل الغرفة تبدو أكبر بمرتين. أفضل شيء في إحياء جدار المرآة هو وفرة الطرق لجعله مناسبًا لمساحتك الخاصة.
جديد يأخذ على الجدران المرآة لعام 2026
أحد أفضل التكرارات الجديدة للجدران الزجاجية هو إنشاء جدار معرض بالكامل من المرايا المؤطرة. بهذه الطريقة، على الرغم من أن جدران المعارض هي اتجاه تصميمي شائع يجعل غرفتك تبدو أصغر مما هي عليه، إلا أنك ستواجه ذلك باستخدام المرايا. يضفي جدار معرض من الإطارات المذهبة المزخرفة إحساسًا طفيفًا بفرساي على الغرفة بينما يتناسب مع الاتجاهات الحالية. كما هو الحال أيضًا مع قاعة المرايا في السكن الملكي الفرنسي، فإن وضعها مباشرة مقابل جدار مليء بالنوافذ يزيد من مساحة الغرفة ويعطي وهم جدار آخر من النوافذ.
هناك بعض الطرق التي لا ترجع إلى عهد ريغان، وهي إدخال تعديلات على المرايا نفسها. يتم ملاحظة تلك ذات التأثير الدخاني أو الشيخوخة الزائفة المشابهة لقطعة أثرية، والبعض الآخر ذو الصبغة مثل البرونز يغير مزاج الغرفة إلى جانب الأبعاد والسطوع الملحوظ. استخدم المرايا لتسليط الضوء على ما هو غير متوقع أيضًا. إذا كانت غرفتك تحتوي على ميزات فريدة مثل الكوة، أو البروز في الحائط، أو جدار جزئي، فإن عكسها يمكن أن يحدد هذه التفاصيل المعمارية ويساعد في تزيين منزلك مثل المحترفين. قد يبدو تعليق الأعمال الفنية على جدار عاكس أمرًا غريبًا، لكن وضع بعض القطع المذهلة على سطح عاكس يمنحها تأثيرًا عائمًا غير متوقع حقًا.