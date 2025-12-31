الاتجاه الجريء لأسطح العمل الذي يجب عليك إعادة النظر في تجربته في مطبخك

إن محاولة جعل مطبخك بالكامل مطابقًا تمامًا ليس بالأمر السهل دائمًا. لديك باكسبلاش، وخزائن، وتقليم، وأسطح عمل لمعرفة ذلك، كبداية. قد يؤدي اختيار العناصر المفضلة لديك فقط في بعض الأحيان إلى مطبخ فوضوي للغاية. هناك طريقة بسيطة لجعل كل شيء متناسقًا بشكل جيد وهي اختيار جزء واحد من المساحة الخاصة بك ليكون بمثابة قطعة مميزة وجعل الباقي مناسبًا حوله. ومع ذلك، قد لا تكون أسطح العمل هي المكان الأفضل لكل هذا الاهتمام البصري. على الرغم من أن العدادات الجريئة كانت هي اتجاه المطبخ الذي من المقرر أن يسيطر في عام 2026، يبدو أن شيئًا أكثر دقة قد يكون الطريقة الأفضل للذهاب.

في حين أن وجود مستوى معين من أسطح العمل الجريئة يمكن أن يدلي ببيان بالتأكيد، إلا أنها ليست دائمًا جميلة في المنازل كما قد تتخيل. غالبًا ما تتميز أسطح العمل الجريئة جدًا بأنماط ثقيلة أو ألوان زاهية جدًا أو نسيج واضح. على الرغم من أنها تبدو مذهلة بالتأكيد في الصور، إلا أنها في بعض الأحيان لا تعمل بشكل جيد في مطبخك ككل. هناك خط رفيع بينهما يبدو جميلًا وفريدًا من نوعه، ويشعران بالثقل. “يمكن لأسطح العمل المشبعة بشكل مفرط أن تطغى على المساحة وتحد من طول عمرها” ، هذا ما ذكره كيري كيلي ، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة Kerrie Kelly Studio ، عند التحدث إلى Tasting Table. هناك مشكلة أخرى وهي أن بعض الأنماط والألوان الجريئة يمكن أن تتقادم بسرعة، وتتحول إلى مظهر قبيح يلفت الانتباه في غضون بضع سنوات.