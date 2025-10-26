الاتجاه الذي عفا عليه الزمن في الثمانينات يعود من جديد

سواء كنت تتجه نحو أقصى حدود الثمانينيات أو تتبنى الاتجاه من عدسة حديثة، فإن جاذبية تنورة السرير تكمن في قدرتها على تجميل غرفة نومك بأقل جهد أو تكلفة. على الرغم من أن تكلفة قصات المصممين قد تصل إلى 100 دولار، إلا أنه يمكنك العثور على قطع أنيقة بسعر أقل بكثير. على سبيل المثال، في H&M Home، تبلغ تكلفة تنورة السرير المزدوجة المصنوعة من القطن بنسبة 50٪ مع نمط البرسيم الأخضر 29.99 دولارًا فقط.

يعد تثبيته أمرًا بسيطًا مثل إزالة المرتبة ووضع القماش فوق صندوق الزنبرك أو المنصة. في بعض الموديلات، يتم فصل الألواح المختلفة، للجوانب والأمام، ويتم لفها بشكل فردي حول الإطار عبر شريط مطاطي، مما يعني أنك قد تحتاج فقط إلى رفع جزء من مرتبتك لوضع التنورة في مكانها.

عندما يتعلق الأمر بدمج عنصر الفراش هذا في الديكور العام لغرفة نومك، فكر في الأمر على أنه مجرد طبقة أخرى يجب أن تعمل مع لوحة الألوان والأسلوب الموجود لديك بالفعل. يمكنك الرجوع إلى النمط أو القماش من الستائر أو ورق الحائط أو اللوح الأمامي أو أي مواد تنجيد أخرى، أو استخدامه لتحويل سريرك إلى لحظة ديكور مميزة بطباعة جريئة ومميزة. يمكن أن يكون النمط المخطط البسيط أو الطية المربعة أو الكتان العادي خيارًا رائعًا لتصميم داخلي أكثر استرخاءً. إذا كنت ترغب في الظفر بأسلوب “Grandmillennial”، فلا تخجل من الكشكشة والقطن وغيرها من المطبوعات ذات المظهر العتيق. في الواقع، يمكنك أيضًا الحصول على تنورة سرير مصنوعة خصيصًا من القماش الخام أو المستصلح من المورد المفضل لديك.