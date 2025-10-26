الاتجاه الذي عفا عليه الزمن في الثمانينات يعود من جديد

في السنوات الأخيرة، ابتعدت اتجاهات التصميم الداخلي عن الجمالية الحديثة شديدة النظافة والبساطة لتحتضن مرة أخرى الجوهر الزخرفي والمتعدد الطبقات والملون للعقود الماضية. باعتبارها آخر حقبة متطرفة عظيمة، هناك العديد من اتجاهات الديكور المنزلي المختلفة في الثمانينيات التي تشهد عودة. في غرفة النوم، على سبيل المثال، يقوم أصحاب المنازل والمصممون الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي على حد سواء بإعادة تنورة السرير.
يعد هذا القماش العملي والزخرفي ذو الأجزاء المتساوية طريقة رائعة لإخفاء إطارات السرير القبيحة، وإبعاد الغبار عن أسفل سريرك، وإخفاء أي مساحة تخزين قد تحتفظ بها في تلك المساحة. ومع ذلك، فإن نهضة تنورة السرير لا علاقة لها بفوائدها العملية بقدر ما تتعلق بإمكانيات تصميمها. تُسمى أيضًا كشكشة الغبار أو ملاءات الستارة، وهي طريقة رائعة لوضع طبقات من السرير، مما يجعله يبدو مصقولًا ومريحًا للغاية. على الرغم من أنها ترتبط بشكل أكثر شيوعًا بطبعات الزهور والطيات والكشكشة التي تناسب أجواء “Cottagecore”، إلا أن هذا الإكسسوار الذي يعود إلى الثمانينيات يمكن أن يكمل أي نمط غرفة نوم تقريبًا. هناك الكثير من البدائل الأكثر أناقة للمنازل الحديثة التي ستضيف الدفء والملمس إلى مساحتك دون أن تطغى عليها أو تؤخرها.
كيفية جعل تنورة السرير من الثمانينات مناسبة في منزلك
سواء كنت تتجه نحو أقصى حدود الثمانينيات أو تتبنى الاتجاه من عدسة حديثة، فإن جاذبية تنورة السرير تكمن في قدرتها على تجميل غرفة نومك بأقل جهد أو تكلفة. على الرغم من أن تكلفة قصات المصممين قد تصل إلى 100 دولار، إلا أنه يمكنك العثور على قطع أنيقة بسعر أقل بكثير. على سبيل المثال، في H&M Home، تبلغ تكلفة تنورة السرير المزدوجة المصنوعة من القطن بنسبة 50٪ مع نمط البرسيم الأخضر 29.99 دولارًا فقط.
يعد تثبيته أمرًا بسيطًا مثل إزالة المرتبة ووضع القماش فوق صندوق الزنبرك أو المنصة. في بعض الموديلات، يتم فصل الألواح المختلفة، للجوانب والأمام، ويتم لفها بشكل فردي حول الإطار عبر شريط مطاطي، مما يعني أنك قد تحتاج فقط إلى رفع جزء من مرتبتك لوضع التنورة في مكانها.
عندما يتعلق الأمر بدمج عنصر الفراش هذا في الديكور العام لغرفة نومك، فكر في الأمر على أنه مجرد طبقة أخرى يجب أن تعمل مع لوحة الألوان والأسلوب الموجود لديك بالفعل. يمكنك الرجوع إلى النمط أو القماش من الستائر أو ورق الحائط أو اللوح الأمامي أو أي مواد تنجيد أخرى، أو استخدامه لتحويل سريرك إلى لحظة ديكور مميزة بطباعة جريئة ومميزة. يمكن أن يكون النمط المخطط البسيط أو الطية المربعة أو الكتان العادي خيارًا رائعًا لتصميم داخلي أكثر استرخاءً. إذا كنت ترغب في الظفر بأسلوب “Grandmillennial”، فلا تخجل من الكشكشة والقطن وغيرها من المطبوعات ذات المظهر العتيق. في الواقع، يمكنك أيضًا الحصول على تنورة سرير مصنوعة خصيصًا من القماش الخام أو المستصلح من المورد المفضل لديك.