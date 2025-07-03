الاتجاه الصاخب الفاخر: ما هذا ، وكيف يمكنك سحبه في المنزل؟

تحرك ، رفاهية هادئة! هناك اتجاه ديكور داخلي جديد هو الحديث عن المدينة ، يسمى Loud Luxury ، وهو يغرق صوت الرقي الذي كان أقل شعبية. مستوحاة بشكل كبير من جماليات الجريئة والحد الأقصى ، فاخر بصوت عال يدور حول العظمة والتفاصيل المزخرفة والكثير من الدراما. على عكس نظيره المتواضع ، فإن اتجاه الديكور الفاخر الهادئ ، الذي يؤكد أناقة خفية وخطوط نظيفة والاستهلاك في الاعتدال ، يحتضن الرفاهية الصاخبة الوفرة والأسلوب الانتقائي المفرط. إذا كنت قد انجذبت إلى الجاذبية الفاخرة للديكور الأقصى ، فقد ترغب في القفز على الاتجاه الفاخر الصاخب. لسحبها في المنزل ، يتم ترجمة أنماط خلط ، التعبير الجريء ، وعروض الثروة من خلال قطع الديكور وخيارات التصميم.
في حين أن المصطلحات “الفخامة الصاخبة” و “الفخامة الهادئة” تتجه في ديكور المنزل ، فإن مفهوم العروض القصوى للثروة ليس بالأمر الجديد ، ويمكن تشبيهه في الستينيات والسبعينيات هوليوود. يوقظ الرفاهية الصاخبة وقتًا للتصميم القصوى ، وأنماط خلفية مجردة ، والتحف ، واللهجات المعدنية والذهبية الساحرة. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أنها تشترك في العديد من أوجه التشابه ، يمكنك التفكير في الرفاهية الصاخبة كامتداد للحد الأقصى ، بدلاً من مصطلح تصميم قابل للتبديل. تشجع Maximalism عقلية “أكثر” ، حيث ستجد hodgepodge المتعمدة من القوام ذات الطبقات ، والمطبوعات الجريئة ، ومجموعة منسقة من الأثاث أو التحف القديمة. هذا بالتأكيد هو اتجاه الرفاهية الصاخبة من حيث عرض التصميم ؛ ومع ذلك ، فإن هذا الاتجاه يدور حول الشاشة غير المقلدة وجودة قطع الديكور التي تدور حولها فائض.
نصائح التصميم لسحب الاتجاه الفاخر الصاخب في منزلك
عندما يتعلق الأمر بخيارات التصميم ، فإن فكرة الفخامة الصاخبة تتوقف على البذخ المبالغ فيها. طريقة واحدة لتوظيف هذا هو استخدام الأنماط والألوان. يمكن أن تكون خلفية الحد الأقصى ، مثل الأنماط الصغيرة والأنماط واسعة النطاق ، وتحديداً بألوان غنية باللون المجوهرات ، خلفية جريئة. قد تفكر في استخدام خلفية لخلط عصور التصميم في حمامك ، مثل الأنماط الهندسية التي تذكرنا بتصميمات داخلية حديثة أو آرت ديكو ، مقترنة بالذهب النابض بالحياة أو النحاس للحصول على مظهر هوليوود القديم. ليس هذا تباينًا جماليًا فحسب ، بل إنه ينص أيضًا بجرأة على أنك لا تخشى تحمل مخاطر التصميم في عرض أسلوبك الفخم ، وهو ما يدور حوله الرفاهية الصاخبة.
على عكس التصميمات الداخلية الأخرى ، مثل البوهيمي ، الحد الأدنى ، أو في منتصف القرن الحديثة ، والتي يتم تعريفها بواسطة مواد محددة وخطوط نظيفة ومساحات غير متوقعة ، فإن الاتجاه الفاخر الصاخب يحتضن الدراما والثقة ، حتى لو لم تتجمع القطع معًا. ومع ذلك ، فإن القوام والمواد الاشتراكية ليست موضع ترحيب في هذا التصميم فقط ؛ يتم تشجيعهم. إن وضع المواد الفاخرة ، مثل الستائر المخملية ، والوسائد ، والجلوس مع الذهب الدرامي ، والنحاس ، والمعادن ، يمكن أن يعيد الاتجاه الفاخر الصاخب.
تذكر أن الرفاهية الصاخبة لا تتعلق فقط ؛ إنه عن العرض المتعمد للديكور الفاخر. فكر ، قطع البيان الفاخرة ، مثل إضاءة قلادة درامية أو أريكة منحنية مخملية. لكنك لست مضطرًا لكسر البنك أو ورث القطع باهظة الثمن. يمكنك التسوق للقطع الفاخرة التي تبرز وتتجسد على الأجواء الفاخرة الصاخبة.