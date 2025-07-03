الاتجاه الصاخب الفاخر: ما هذا ، وكيف يمكنك سحبه في المنزل؟

الإسكان
الاتجاه الصاخب الفاخر: ما هذا ، وكيف يمكنك سحبه في المنزل؟

تحرك ، رفاهية هادئة! هناك اتجاه ديكور داخلي جديد هو الحديث عن المدينة ، يسمى Loud Luxury ، وهو يغرق صوت الرقي الذي كان أقل شعبية. مستوحاة بشكل كبير من جماليات الجريئة والحد الأقصى ، فاخر بصوت عال يدور حول العظمة والتفاصيل المزخرفة والكثير من الدراما. على عكس نظيره المتواضع ، فإن اتجاه الديكور الفاخر الهادئ ، الذي يؤكد أناقة خفية وخطوط نظيفة والاستهلاك في الاعتدال ، يحتضن الرفاهية الصاخبة الوفرة والأسلوب الانتقائي المفرط. إذا كنت قد انجذبت إلى الجاذبية الفاخرة للديكور الأقصى ، فقد ترغب في القفز على الاتجاه الفاخر الصاخب. لسحبها في المنزل ، يتم ترجمة أنماط خلط ، التعبير الجريء ، وعروض الثروة من خلال قطع الديكور وخيارات التصميم.

في حين أن المصطلحات “الفخامة الصاخبة” و “الفخامة الهادئة” تتجه في ديكور المنزل ، فإن مفهوم العروض القصوى للثروة ليس بالأمر الجديد ، ويمكن تشبيهه في الستينيات والسبعينيات هوليوود. يوقظ الرفاهية الصاخبة وقتًا للتصميم القصوى ، وأنماط خلفية مجردة ، والتحف ، واللهجات المعدنية والذهبية الساحرة. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أنها تشترك في العديد من أوجه التشابه ، يمكنك التفكير في الرفاهية الصاخبة كامتداد للحد الأقصى ، بدلاً من مصطلح تصميم قابل للتبديل. تشجع Maximalism عقلية “أكثر” ، حيث ستجد hodgepodge المتعمدة من القوام ذات الطبقات ، والمطبوعات الجريئة ، ومجموعة منسقة من الأثاث أو التحف القديمة. هذا بالتأكيد هو اتجاه الرفاهية الصاخبة من حيث عرض التصميم ؛ ومع ذلك ، فإن هذا الاتجاه يدور حول الشاشة غير المقلدة وجودة قطع الديكور التي تدور حولها فائض.

نصائح التصميم لسحب الاتجاه الفاخر الصاخب في منزلك

عندما يتعلق الأمر بخيارات التصميم ، فإن فكرة الفخامة الصاخبة تتوقف على البذخ المبالغ فيها. طريقة واحدة لتوظيف هذا هو استخدام الأنماط والألوان. يمكن أن تكون خلفية الحد الأقصى ، مثل الأنماط الصغيرة والأنماط واسعة النطاق ، وتحديداً بألوان غنية باللون المجوهرات ، خلفية جريئة. قد تفكر في استخدام خلفية لخلط عصور التصميم في حمامك ، مثل الأنماط الهندسية التي تذكرنا بتصميمات داخلية حديثة أو آرت ديكو ، مقترنة بالذهب النابض بالحياة أو النحاس للحصول على مظهر هوليوود القديم. ليس هذا تباينًا جماليًا فحسب ، بل إنه ينص أيضًا بجرأة على أنك لا تخشى تحمل مخاطر التصميم في عرض أسلوبك الفخم ، وهو ما يدور حوله الرفاهية الصاخبة.

على عكس التصميمات الداخلية الأخرى ، مثل البوهيمي ، الحد الأدنى ، أو في منتصف القرن الحديثة ، والتي يتم تعريفها بواسطة مواد محددة وخطوط نظيفة ومساحات غير متوقعة ، فإن الاتجاه الفاخر الصاخب يحتضن الدراما والثقة ، حتى لو لم تتجمع القطع معًا. ومع ذلك ، فإن القوام والمواد الاشتراكية ليست موضع ترحيب في هذا التصميم فقط ؛ يتم تشجيعهم. إن وضع المواد الفاخرة ، مثل الستائر المخملية ، والوسائد ، والجلوس مع الذهب الدرامي ، والنحاس ، والمعادن ، يمكن أن يعيد الاتجاه الفاخر الصاخب.

تذكر أن الرفاهية الصاخبة لا تتعلق فقط ؛ إنه عن العرض المتعمد للديكور الفاخر. فكر ، قطع البيان الفاخرة ، مثل إضاءة قلادة درامية أو أريكة منحنية مخملية. لكنك لست مضطرًا لكسر البنك أو ورث القطع باهظة الثمن. يمكنك التسوق للقطع الفاخرة التي تبرز وتتجسد على الأجواء الفاخرة الصاخبة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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