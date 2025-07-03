الاتجاه الصاخب الفاخر: ما هذا ، وكيف يمكنك سحبه في المنزل؟

تحرك ، رفاهية هادئة! هناك اتجاه ديكور داخلي جديد هو الحديث عن المدينة ، يسمى Loud Luxury ، وهو يغرق صوت الرقي الذي كان أقل شعبية. مستوحاة بشكل كبير من جماليات الجريئة والحد الأقصى ، فاخر بصوت عال يدور حول العظمة والتفاصيل المزخرفة والكثير من الدراما. على عكس نظيره المتواضع ، فإن اتجاه الديكور الفاخر الهادئ ، الذي يؤكد أناقة خفية وخطوط نظيفة والاستهلاك في الاعتدال ، يحتضن الرفاهية الصاخبة الوفرة والأسلوب الانتقائي المفرط. إذا كنت قد انجذبت إلى الجاذبية الفاخرة للديكور الأقصى ، فقد ترغب في القفز على الاتجاه الفاخر الصاخب. لسحبها في المنزل ، يتم ترجمة أنماط خلط ، التعبير الجريء ، وعروض الثروة من خلال قطع الديكور وخيارات التصميم.

في حين أن المصطلحات “الفخامة الصاخبة” و “الفخامة الهادئة” تتجه في ديكور المنزل ، فإن مفهوم العروض القصوى للثروة ليس بالأمر الجديد ، ويمكن تشبيهه في الستينيات والسبعينيات هوليوود. يوقظ الرفاهية الصاخبة وقتًا للتصميم القصوى ، وأنماط خلفية مجردة ، والتحف ، واللهجات المعدنية والذهبية الساحرة. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أنها تشترك في العديد من أوجه التشابه ، يمكنك التفكير في الرفاهية الصاخبة كامتداد للحد الأقصى ، بدلاً من مصطلح تصميم قابل للتبديل. تشجع Maximalism عقلية “أكثر” ، حيث ستجد hodgepodge المتعمدة من القوام ذات الطبقات ، والمطبوعات الجريئة ، ومجموعة منسقة من الأثاث أو التحف القديمة. هذا بالتأكيد هو اتجاه الرفاهية الصاخبة من حيث عرض التصميم ؛ ومع ذلك ، فإن هذا الاتجاه يدور حول الشاشة غير المقلدة وجودة قطع الديكور التي تدور حولها فائض.