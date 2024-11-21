الاتجاه المنزلي الجميل الذي يحتضن الجماليات القديمة يكتسب شعبية

اتجاهات ديكور المنزل دورية. ومع ذلك، من المفاجئ دائمًا ما الذي يعود إلى الموضة وكيف تغير منذ أن كان في آخر صيحات الموضة. في حين أن اتجاهات مثل فوضى وحتى كوتاجكور كلها تتمتع بلحظتها (مرة أخرى)، فإن بدعة rufflecore المتزايدة تجعل عشاق التصميم في حالة جنون ويندفعون إلى متاجرهم المحلية والمتاجر العتيقة أو العتيقة للتخزين. تدور هذه الجمالية حول المشاعر الرومانسية وبالطبع: الكشكشة. يهدف هذا الاتجاه إلى احتضان العناصر الناعمة والنزوة. عند التزيين مع وضع هذا الموضوع في الاعتبار، فأنت تريد العثور على تلك القطع التي توضح حقًا نمط الكشكشة والأقمشة الخفيفة التي يمكن أن تجلبها إلى الغرفة. تربط Rufflecore أفضل الاكتشافات القديمة مع الغموض الأنثوي الذي يتميز بالأناقة والراحة.

Rufflecore هو أكثر من مجرد الكشكشة الفعلية. هناك تداخل مع الأنماط المنزلية والأنماط المتطرفة، خاصة في ظلال الباستيل والصور الظلية الكاملة والشاملة التي يمكنك تضمينها. بالطبع، ستلعب الأقمشة دورًا كبيرًا عند تجربة هذا الاتجاه. ستكون تنانير السرير والستائر المورقة الكاملة والمواد الناعمة التي تذكرنا بالديكور الفيكتوري جزءًا من إضافاتك. تساعد المطبوعات الزهرية على إبراز الجوانب الأنثوية لهذا الاتجاه، ولكنك تريد أيضًا التفكير في استخدام خطوط نظيفة ومرتبة وألوان محايدة أساسية (للمناطق الكبيرة مثل الجدران والمفروشات الرئيسية) لإنشاء توازن لطيف حتى لا تختفي الأنسجة المزدحمة. بعيدا جدا في البحر.