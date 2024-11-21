الاتجاه المنزلي الجميل الذي يحتضن الجماليات القديمة يكتسب شعبية

اتجاهات ديكور المنزل دورية. ومع ذلك، من المفاجئ دائمًا ما الذي يعود إلى الموضة وكيف تغير منذ أن كان في آخر صيحات الموضة. في حين أن اتجاهات مثل فوضى وحتى كوتاجكور كلها تتمتع بلحظتها (مرة أخرى)، فإن بدعة rufflecore المتزايدة تجعل عشاق التصميم في حالة جنون ويندفعون إلى متاجرهم المحلية والمتاجر العتيقة أو العتيقة للتخزين. تدور هذه الجمالية حول المشاعر الرومانسية وبالطبع: الكشكشة. يهدف هذا الاتجاه إلى احتضان العناصر الناعمة والنزوة. عند التزيين مع وضع هذا الموضوع في الاعتبار، فأنت تريد العثور على تلك القطع التي توضح حقًا نمط الكشكشة والأقمشة الخفيفة التي يمكن أن تجلبها إلى الغرفة. تربط Rufflecore أفضل الاكتشافات القديمة مع الغموض الأنثوي الذي يتميز بالأناقة والراحة.
Rufflecore هو أكثر من مجرد الكشكشة الفعلية. هناك تداخل مع الأنماط المنزلية والأنماط المتطرفة، خاصة في ظلال الباستيل والصور الظلية الكاملة والشاملة التي يمكنك تضمينها. بالطبع، ستلعب الأقمشة دورًا كبيرًا عند تجربة هذا الاتجاه. ستكون تنانير السرير والستائر المورقة الكاملة والمواد الناعمة التي تذكرنا بالديكور الفيكتوري جزءًا من إضافاتك. تساعد المطبوعات الزهرية على إبراز الجوانب الأنثوية لهذا الاتجاه، ولكنك تريد أيضًا التفكير في استخدام خطوط نظيفة ومرتبة وألوان محايدة أساسية (للمناطق الكبيرة مثل الجدران والمفروشات الرئيسية) لإنشاء توازن لطيف حتى لا تختفي الأنسجة المزدحمة. بعيدا جدا في البحر.
توازن بين الأزهار والكشكشة مع التصاميم الواضحة
إذًا، كيف يمكنك تنسيق الكشكشة دون البقاء في أسلوب الجدة (لأن هناك خطًا رفيعًا بين الكثير من الكشكشة والكشكشة الكافية)؟ أنت لا تريد أن تتعمق أكثر في حفرة الأرانب. يمكنك البدء بإضافة لمسات على الوسائد، واللحف، والأغطية البسيطة مع القليل من الرتوش. تعتاد على القطع الجديدة قبل إضافة المزيد. تدور أحداث Rufflecore حول توجيه المرح والطاقة الغريبة، لذا لا تخف من إضافة المزيد. خذ تلميحًا من مصممي الأزياء TikTokers، الذين يحصلون على إلهامهم المكشكش من فساتين Gunne Sax المرحة، والمكتملة بالدانتيل والكشكشة والزهور.
يمكنك تعليق ورق حائط زهري، أو ستائر زهرية، أو دمج مفرش سرير زهري في تصميمك. قم بموازنة الزهور مع الديكور البسيط الذي يتميز بألوان مشابهة لأنماطك ولكن لا يطغى عليها. إذا كانت ورق الحائط أو الستائر الخاصة بك تحتوي على أزهار زرقاء، فيمكن أن يجذب الغطاء أو الفراش الأزرق الفاتح المظهر. تلعب ألوان الباستيل والألوان المحايدة الناعمة أو الناعمة معًا بشكل جيد، لذلك بالنسبة لهذا الموضوع، تجنب درجات الألوان الجوهرية أو الألوان الداكنة، وبدلاً من ذلك ركز على تفتيح الغرفة. يعد هذا الاتجاه مثاليًا في المناطق الأصغر حجمًا مثل غرف النوم أو الحمامات، على الرغم من أنه يمكنك جلب تلميحات دقيقة منه إلى غرفة المعيشة، ولكن بجرعات أصغر حتى لا تميل بشكل كبير إلى الطراز العتيق. لا تزال تريد مظهرًا عصريًا، ولكن بلمسة أكثر نعومة تضيف راحة فورية.
العب بالأنماط ولوحات الألوان
فيما يتعلق بالإكسسوارات، ابحث عن أغطية المصابيح المكشكشة، والمزهريات والدلاء العتيقة، واللحف ذات النقوش الزهرية لتكمل تصميمك. المفتاح هنا هو المزج بين الانشغال والبساطة، بحيث لا يطغى أي منهما بالضرورة على الآخر. إذا كنت تفتقد الحافز وتحتاج إلى اتجاه آخر للمزج مع لهجاتك الكشكشة، فيمكنك إحضار بعض الأفكار من ديكور الريف الفرنسي، والذي يستخدم أيضًا الأزهار والعناصر الواضحة لخلق توازن جيد. أغصان الخزامى في علب سقي مُدخره مطلية باللون الأبيض غير اللامع والمتعثر، والكثير من الخشب الطبيعي، ومن الواضح أن الكثير من الإضافات الناعمة تتحد لتكوين مزيج مُرضي من البروفنس الفرنسي والكشكشة.
إذا كنت تحب فكرة تنورة السرير ولكنك لا تريد الكثير من القماش حول قطعة أثاث أكبر، فحاول إضافة تنانير حول الكراسي أو المقاعد للحصول على عنصر الكشكشة دون الكثير. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص في المساحات الصغيرة جدًا أو إذا كنت تحاول تطبيق هذا المظهر في منزلك بأكمله. لا تنس العثور على الألوان والأنماط التي تتناسب مع المواسم المختلفة إذا كنت تريد ضبط لوحات الألوان الخاصة بك لفصل الصيف أو الخريف أو الشتاء أو الربيع. نظرًا لأنه يمكنك استخدام الأزهار وليس هناك نظام ألوان محدد، فهذه طريقة مبتكرة لتحديث منزلك وتزيينه دون الحاجة إلى الكثير من العناصر الجديدة!