الاتجاه لتجنب ما إذا كنت تريد الحفاظ على القيمة العتيقة

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الزنجار هو العلامة الطبيعية للعمر للتحف. إنه يتحدث إلى حياة جيدة ، ومثل النبيذ الناعم أو جورج كلوني ، يتحسن فقط مع مرور الوقت. يحب المصممون الزنجار لأنه يضيف إحساسًا بالتاريخ إلى الغرفة ، ويحبها أصحاب المنازل لأنه يمكن أن يخفي العديد من الخطايا. تبرز الضربات الصغيرة والخدوش على قطعة أثاث بدائية ، ولكن تضيف فقط إلى طابع قطعة محبوبة. نظرًا لأن التحف مع الزنجار تحظى بشعبية كبيرة ، فإن الكثير من الناس يحاولون إجبار المظهر – ومع ذلك ، إذا كنت تملك عتيقة حقيقية ، فلا ينبغي أن تحاول فرضها. يحدث الزنجار ببطء مع مرور الوقت.
نحن لا نلوم الناس على فضولهم ، حيث أن كلمة “Patina” قد اتخذت معنى جديدًا كمصطلح DIY ، و “كيفية الزنجار” في مواد مثل المرايا ، وأواني تيرا كوتا ، والأثاث الخشبي ، والأشياء المصنوعة من الحديد المطاوع ، والفضة ، والبرونز ، والبرونز ، أو النحاس. يمكن أن يكون اختراق DIY Patina مفيدًا لصنع البراز الخشبي الأساسي يشبه كنزًا قديمًا ، وإضافة شخصية إلى قطع جديدة غير مكلفة بميزانية محدودة. لكن المصممين يقولون إن هذا الزنجار المتسارع أو القسري يفتقر إلى دقة الشيء الحقيقي ، ومن السهل على معظم الناس اكتشاف الفرق. يجب ألا تتم تجربتها أبدًا في التحف الفعلية ، حيث أنها ستقلل من أصالتها وقيمتها إلى حد كبير.
لماذا يكون الزنجار القسري سيئًا للتحف؟
إن تزوير الزنجار على العتيقة سيفعل عكس نيتك وجعل العنصر يبدو غير موثوق. وذلك لأن الزنجار الاصطناعي يصعب الحصول عليه – حتى بالنسبة للمهنيين – وغالبًا ما تكون النتائج غير متساوية وغير طبيعية. سيشير هذا إلى التجار والمشترين إلى أن العنصر يتنكر فقط باعتباره عتيقًا.
يستخدم العديد من اختراقات الزنجار نوعًا من التفاعل الكيميائي لقوة الأكسدة. ستضر المواد الكيميائية بسطح العتيقة وتجريد أي حواجز وقائية أبقت العتيقة في حالة ممتازة لسنوات عديدة. حتى المنتجات الطبيعية مثل عصير الليمون والخل الحمضي وستحطم الانتهاء من العتيقة. يمكن أن تكون التحف ذات قيمة كبيرة ويجب معاملتها بعناية فائقة.
الاستثناء الوحيد لإجبار الزنجار على عتيقة هو إذا كان هناك حاجة إلى استبدال قسم صغير من العنصر بنسخة متماثلة. على سبيل المثال ، تم تعفن أحد الدرج الذي يتوافق مع طاولة apothecary تمامًا وكان لا بد من إعادة بنائه ، أو كان مقبضًا نحاسيًا مفقودًا واستبداله بأسلوب جديد. في هذه الحالات ، قد ترغب في إضافة بعض الزنجار حتى تتطابق مع بقية القطعة. ومع ذلك ، إذا كانت مقالتك ذات قيمة عالية ، فاستشر محترفًا قبل الخضوع لأي عمليات تجديد.
تهتم بشكل صحيح بالتحف لزيادة قيمتها
التحف التي تجلب أقصى استفادة في المزاد كانت جيدة للوقوف على اختبار الوقت ، وليس سوء المعاملة أو نسيانها. على الرغم من أنك قد ترغب في ظهور التحف في السن ، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الحفاظ عليها بشكل صحيح. هناك اختلاف في عنصر يحتوي على الزنجار والمكسور أو مغطى بالأوساخ أو الأوساخ أو الصدأ (لمعرفة الفرق ، يغير الزنجار لون عنصر ما ، ولا يتقشر مثل الصدأ). هناك طرق لتجنب علامات العمر السيئة وما زالت الحفاظ على الزنجار دون إتلاف تحفك ، مثل الغبار بانتظام ، والغسيل مع الصابون المعتدل عند الحاجة ، وقطع الخشب الشمع سنويًا (تأكد من البحث عن الشمع الأفضل لقطعةك). من المهم أيضًا أن يتم تخزين التحف أو عرضها لضمان حمايتها – وحماية أي زنجار متراكمة. ضعها من أشعة الشمس المباشرة والمناطق العالية ، واحتفظ بالفضة الجميلة في أكياس التخزين المضادة للزرقاء.
إذا كنت تحب مظهر العتيقة مع الزنجار ، فيمكنك العثور عليها في أسواق السلع المستعملة والمزادات ومراكز التسوق العتيقة. إذا ورثت التحف من أحد الأقارب التي تكون في حالة جيدة بشكل محبط ، إما انتظر حدوث الزنجار مع مرور الوقت ، أو بيعها واستخدام العائدات لشراء التحف الأكثر أسلوبك.