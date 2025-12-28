الاتجاه مهم في تصميم المنزل، وهذه الجوانب السلبية تفسر السبب

لا يمكن تغيير اتجاه منزلك أو الاتجاه الذي يواجهه بمجرد بنائه، ولكن إذا كنت تقوم ببناء منزل جديد، فإن الاتجاه مهم. ترتبط تكاليف الطاقة وصلاحية العيش ارتباطًا مباشرًا بالتوجه، لذا فهي اعتبار مهم خلال مرحلة التخطيط. المنازل التي تدور فعليًا لمواجهة الشمس عندما يكون الجو باردًا بالخارج أو تدير ظهورها عندما يجعل اكتساب الطاقة الشمسية غرفة المعيشة ساخنة للغاية، متاحة، ولكنها غير شائعة، ولا يرغب الجميع في العيش في منزل يتحرك. تعتبر تكاليف التشغيل وقابلية العيش والاستدامة من أهم الاعتبارات لتوجيه المنزل بمجرد اختيار قطعة الأرض. هناك متغيرات بسيطة عندما يتعلق الأمر باختيار الاتجاه الذي يواجهه منزلك، ولكن بشكل عام، يمكن للمنازل التي تواجه الشمس توفير ما يصل إلى 40٪ من تكاليف التدفئة. وهذا يعني أن الجوانب السلبية للتوجيه غير السليم تشمل في المقام الأول ارتفاع تكاليف المرافق من أجل الحفاظ على درجات الحرارة الداخلية عند مستوى مريح وزيادة الأضرار المحتملة الناجمة عن الثلج والجليد.

يستخدم التصميم الشمسي السلبي عناصر مثل اتجاه المنزل والمناظر الطبيعية وحجم النافذة وموضعها والعزل لتقليل تكاليف الطاقة. حتى لو لم يكن منزلك موجهًا في الاتجاه الأمثل، يمكنك التخفيف من بعض الجوانب السلبية وتوفير المال وزيادة الراحة من خلال دمج بعض ترقيات المشاريع الخضراء في منزلك الحالي. يتيح لك توجيه منزلك بحيث يواجه الشمس تقليل تكاليف التدفئة باستخدام زيادة درجة الحرارة المجانية التي توفرها الشمس. تتم إدارة تكاليف التبريد من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات التي تحجب أشعة الشمس أو تقلل من آثارها. من الناحية المثالية، فإن المنزل الذي يتم تسخينه أو تبريده باستخدام هذه المبادئ لديه طريقة لتوزيع الهواء الداخلي من خلال المراوح أو المنافيخ، ولكن حتى مع وجود منزل موجه بشكل مثالي، ستكون هناك أوقات ستستفيد فيها من المضخة الحرارية لتكملة التدفئة والتبريد.