الاحتمالات، الاختيارات، أفضل رهان لمباراة كرة السلة الجامعية يوم الجمعة

لا يزال هناك فريق واحد فقط لم يهزم في كرة السلة الجامعية للرجال، ولا يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيصل إلى بطولة NCAA.

ميامي (أوهايو) هي 26-0 وتم تصنيفها في استطلاعات الرأي، لكن الكثيرين يعتقدون أن فريق RedHawks لا يزال بحاجة للفوز بدورة المؤتمرات الخاصة بهم من أجل الذهاب للرقص. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن لديهم أيضًا متشككين في سوق الرهان.

فريق RedHawks هو 17-8 مقابل السبريد (ATS) على الرغم من تفضيله في جميع المباريات باستثناء أربع مباريات ولعب الشهر الماضي بعين الثور. يبذل المنافسون كل ما في وسعهم ليكونوا أول فريق يهزمهم، ومع ذلك فهم 7-3 ATS في آخر 10 مباريات.

وتستضيف ميامي فريق بولينج جرين يوم الجمعة وهو المرشح المفضل بفارق 8.5 نقطة بإجمالي 152.5 نقطة.

خسر الصقور لقاءهم في ديسمبر على أرضهم بنتيجة 93-83، وأعتقد أننا نرى مباراة عالية التهديف مرة أخرى. ميامي لديها نسبة هدف ميداني فعالة تبلغ 60.0، والتي تحتل المرتبة الثالثة في البلاد.

يتمتع Bowling Green بدفاع جيد وفقًا لمعايير MAC، لكن الدفاع عن ميامي يعد أمرًا فريدًا من نوعه.

يطلق فريق RedHawks 38.3 بالمائة من الأرض المكونة من 3 نقاط و 62.1 بالمائة من داخل القوس. مجموعاتهم الهجومية فعالة وتتضمن عدة قطع خارج الكرة. إن الجمع بين ذلك وبين أربعة مبتدئين ورجل سادس يسددون جميعًا بنسبة 40 بالمائة أو أفضل من وسط المدينة يضع ضغطًا هائلاً على الدفاعات.

الرهان على كرة السلة الكلية؟

ميامي تحتفظ بنفسها دفاعيًا، ولكن في الهجوم هو المكان الذي تتألق فيه. من المحتمل أن يتنافس فريق الصقور معهم، ولهذا السبب أتوقع مباراة أخرى ذات أهداف عالية. ومع ذلك، فإن فريق بولينج جرين مهتز إلى حد ما، لذلك أشعر أن عزل فريق ميامي بالكامل هو الأمر الأكثر منطقية.

لدي سجل 97-83-2 ATS في قسم ما بعد الرياضة. لعبتي التالية هي ميامي لأسجل أكثر من 80.5 نقطة.

المسرحية: فريق ميامي (أوهايو) مجموع أكثر من 80.5 نقطة (-118، كتاب الرهان الرياضي BetMGM)

