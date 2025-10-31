الاحتمالات والاختيارات وأفضل رهان لمباراة AAC يوم الجمعة

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



بعد التعثر أمام UAB، عاد فريق ممفيس رقم 25 (7-1، 3-1) إلى المسار الصحيح للمطالبة بعرض مجموعة الخمسة في التصفيات الجامعية لكرة القدم.

لا يزال أمام النمور الكثير من العمل للقيام به، بدءًا من الفوز على رايس ليلة الجمعة، لكنهم يكاد يكون من المؤكد أنهم يسيطرون على مصيرهم نظرًا لأن جدولهم يضم تولين، والبحرية، وECU.

لا يمنح وكلاء المراهنات فرصة كبيرة لرايس يوم الجمعة، ولكن هناك أسباب للاعتقاد بأن فريق البوم قادر على خوض معركة أكثر مما توحي به الاحتمالات.

احتمالات ممفيس ضد رايس والتنبؤ

يعيش رايس أحد أكثر المواسم غرابة في FBS. كان فريق البوم دائمًا غير تقليدي بعد الالتزام بالخيار الثلاثي لعام 2025، لكن النتائج كانت في كل مكان.

بدأت رايس الموسم بفوز كبير على لويزيانا في طريقها إلى أول بداية لها 3-1 منذ عام 2001، ولكن تم ربطها مرة أخرى إلى 3-3 بعد خسارة بنتيجة واحدة أمام البحرية، أحد المتنافسين الآخرين في AAC، وFAU.

إن الرقم القياسي الذي يبلغ 0.500 بعد ست مباريات لن يجذب الكثير من الأنظار، ولكن كانت هناك دلائل على أن رايس كان يسير في الاتجاه الصحيح. ثم خسروا 61-13 أمام UTSA.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

بدت هذه النتيجة وكأنها جاءت من العدم، حيث تم تحديد المباريات الست الأولى من موسم رايس من خلال الفريق الذي يتفوق على ثقله ويبقى في المباريات.

أصبحت الأمور أكثر مرحًا عندما أزعج رايس UConn باعتباره مستضعفًا بـ 10.5 نقطة الأسبوع الماضي، مما جعل البوم يخجل من أهلية الوعاء.

يبدو الأمر وكأنك عندما تعتقد أنك تعرف ما ستفعله رايس بعد ذلك، فإنك تفعل العكس. وهو ما يقودنا إلى مباراة الجمعة ضد ممفيس، حيث يسافر النمور إلى هيوستن في جدول زمني صعب.

تخرج ممفيس من فوزها على USF، وهي أكبر نتيجة لها هذا الموسم، وتحتاج الآن إلى إعادة تجميع صفوفها لمباراة ضد رايس قبل مواجهة تولين، والبحرية، وECU لإغلاق الجدول الزمني. هذا هو مكان ساندويتش لممفيس.

إنها أيضًا مباراة أسلوبية مثيرة جدًا للاهتمام، حيث يرغب كلا الفريقين في قصف الصخرة.

<br />

ثلاثة فرق فقط (الجيش والبحرية والقوات الجوية) تدير الكرة أكثر من فريق البوم، بينما تحتل ممفيس المركز 17 في ساحات الاندفاع لكل لعبة.

مع سعادة كلا الفريقين بإبقاء الكرة على الأرض وترك عقارب الساعة تتحرك، قد يكون من الصعب على النمور الحصول على نوع الانفصال الذي تحتاجه لتغطية فارق هدفين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الباب الخلفي مفتوحًا، حيث ستكون ممفيس أكثر من سعيدة بوضع الأمور في نظام التحكم في السرعة في الربع الرابع والبقاء منتعشًا لما سيأتي لهم في الأسابيع الأخيرة من الحملة.

المسرحية: أرز +13.5 (-110، FanDuel)

