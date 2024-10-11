الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام الزيوت العطرية على أسطح العمل المصنوعة من الجرانيت

المزايا التي لا تقبل المنافسة لكونترتوب الجرانيت عديدة. هذا الحجر الطبيعي فريد من نوعه بحيث لا يوجد لوحين متشابهين. مع متوسط عمر من 10 إلى 15 عامًا وعمر محتمل يصل إلى 100 عام، فإن مادة سطح العمل هذه مقاومة للحرارة والرطوبة. على الرغم من كونه قويًا مثل كائن فضائي من كوكب الكريبتون، إلا أن مكونات التنظيف الخاطئة الموجودة على الجرانيت يمكن أن تصبح كريبتونيت بسرعة. أي شيء يحتوي على الأمونيا أو المبيض أو بيروكسيد الهيدروجين أو حمض الستريك أو الخل يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أسطح العمل هذه عن طريق تجريد المادة المانعة للتسرب الواقية وإذابة الكالسيت في الحجر. يتضمن النهج اللطيف والطبيعي الذي يفكر فيه بعض أصحاب المنازل للحفاظ على نظافة أسطح العمل الشهيرة استخدام الزيوت العطرية.
هل يمكن وضع زيت النعناع على الجرانيت؟ نعم، إلى جانب الروائح الجذابة الأخرى، مثل اللافندر وشجرة الشاي والأوكالبتوس. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Frontiers in Public Health، كانت المطهرات المعتمدة على الزيوت الأساسية فعالة في تقليل الفيروسات والبكتيريا على الأسطح الخزفية والفولاذ المقاوم للصدأ والأسطح الخشبية التي تم اختبارها. ومع ذلك، لا تختبر أسطح العمل الخاصة بك دون التخفيف المناسب، وإلا فإنك تخاطر بالتلطيخ وتغير اللون والحفر في الحجر.
بمجرد حصولك على محلول التنظيف المثالي المعتمد على الزيوت العطرية، فإنك لا تزال بحاجة إلى أدوات تنظيف دقيقة، مثل الإسفنج أو الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة، لتوزيعه. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، قم بإغلاق أسطح الجرانيت لمنع الاتصال المباشر بين السطح والزيوت الأساسية. يعد إنشاء حل قابل للاستخدام أمرًا بسيطًا ولا يتطلب سوى عدد قليل من المكونات.
قم دائمًا بتخفيفه واختباره ومسحه بشكل صحيح
قم بدمج الزيت العطري الذي تختاره مع محلول التنظيف الأساسي محلي الصنع. وصفة واحدة بسيطة تستخدم 1½ أكواب من الماء، ¼ كوب من الكحول المحمر، وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك في زجاجة رذاذ. إذا كنت تريد أن يكون محلول التنظيف صابونيًا، يمكنك إضافة حوالي ثلاث قطرات من صابون الأطباق أو الصابون القشتالي السائل العادي.
قبل الذهاب إلى المدينة باستخدام منظفك المخفف، تأكد من سلامته من خلال اختبار رقعة صغيرة. اختر مكانًا على سطح العمل يمكن أن يبدو أقل من الكمال في حالة حدوث رد فعل (ربما زاوية ضيقة أو منطقة بالقرب من الخط الخلفي). في هذه البقعة الصغيرة، قم بإزالة الحطام ثم ضع كمية صغيرة من المحلول المجهز. اتركه لمدة 24 ساعة لترى ما إذا كان سيؤثر على سطح الطاولة، مثل تغيير اللون.
إذا كانت نتائج اختبار التصحيح ناجحة، فقم بتنظيف سطح الجرانيت المتبقي. قم برش المنظف العطري واتركه على سطح العمل لمدة 30 ثانية تقريبًا قبل مسحه بحركات دائرية باستخدام إسفنجة ناعمة أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة. تذكر أن استخدام أداة تنظيف ناعمة أمر ضروري مثل تخفيف الزيوت العطرية، حيث يمكن لأداة التنظيف الكاشطة مثل الصوف الفولاذي أو وسادات التنظيف أن تخدش السطح.
تعرف على الزيوت العطرية التي قد تشكل خطرًا على سطح العمل
يمكن أن تتأثر جودة وخصائص الزيوت العطرية الخاصة بك بالنباتات التي تأتي منها. قد تأتي الزيوت غير العضوية من النباتات المزروعة بالمبيدات الحشرية. يمكن أن يؤدي التعامل غير السليم أثناء التخزين والتعبئة إلى التعرض للضوء أو الحرارة أو الأكسجين، مما قد يغير الكيمياء. كما قدمت بعض الشركات ادعاءات كاذبة أو أضافت زيتًا نباتيًا أو مواد أخرى إلى الزيوت الأساسية. البحث للعثور على زيوت خالية من المكونات الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجرانيت.
الحمضيات حمضية، لذا يجب تجنب استخدام زيوت الليمون والبرتقال الأساسية على هذا السطح. ومع ذلك، قد تكون بعض العلامات التجارية لزيوت الحمضيات الأساسية خالية من المكونات الحمضية الضارة. يمكن أن يوفر الاتصال بدعم المنتج للشركة التي تنتج الزيوت التي تستخدمها مزيدًا من المعلومات حول مكوناتها.
قد يؤدي استخدام زيت الصنوبر إلى تراكم البقايا، وقد يؤدي زيت القرنفل إلى تكسير المعادن الموجودة في الجرانيت، مما يؤدي إلى ظهور علامات الحفر. مع بعض الاحتياطات، يمكنك استخدام عملية تنظيف كونترتوب الجرانيت الخاص بك لمساعدة منزلك على الحصول على رائحة طيبة.