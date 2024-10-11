الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام الزيوت العطرية على أسطح العمل المصنوعة من الجرانيت

المزايا التي لا تقبل المنافسة لكونترتوب الجرانيت عديدة. هذا الحجر الطبيعي فريد من نوعه بحيث لا يوجد لوحين متشابهين. مع متوسط ​​عمر من 10 إلى 15 عامًا وعمر محتمل يصل إلى 100 عام، فإن مادة سطح العمل هذه مقاومة للحرارة والرطوبة. على الرغم من كونه قويًا مثل كائن فضائي من كوكب الكريبتون، إلا أن مكونات التنظيف الخاطئة الموجودة على الجرانيت يمكن أن تصبح كريبتونيت بسرعة. أي شيء يحتوي على الأمونيا أو المبيض أو بيروكسيد الهيدروجين أو حمض الستريك أو الخل يمكن أن يؤدي إلى إتلاف أسطح العمل هذه عن طريق تجريد المادة المانعة للتسرب الواقية وإذابة الكالسيت في الحجر. يتضمن النهج اللطيف والطبيعي الذي يفكر فيه بعض أصحاب المنازل للحفاظ على نظافة أسطح العمل الشهيرة استخدام الزيوت العطرية.

هل يمكن وضع زيت النعناع على الجرانيت؟ نعم، إلى جانب الروائح الجذابة الأخرى، مثل اللافندر وشجرة الشاي والأوكالبتوس. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في مجلة Frontiers in Public Health، كانت المطهرات المعتمدة على الزيوت الأساسية فعالة في تقليل الفيروسات والبكتيريا على الأسطح الخزفية والفولاذ المقاوم للصدأ والأسطح الخشبية التي تم اختبارها. ومع ذلك، لا تختبر أسطح العمل الخاصة بك دون التخفيف المناسب، وإلا فإنك تخاطر بالتلطيخ وتغير اللون والحفر في الحجر.

بمجرد حصولك على محلول التنظيف المثالي المعتمد على الزيوت العطرية، فإنك لا تزال بحاجة إلى أدوات تنظيف دقيقة، مثل الإسفنج أو الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة، لتوزيعه. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، قم بإغلاق أسطح الجرانيت لمنع الاتصال المباشر بين السطح والزيوت الأساسية. يعد إنشاء حل قابل للاستخدام أمرًا بسيطًا ولا يتطلب سوى عدد قليل من المكونات.