الاختبار البسيط غير الغازي الذي قد يساعد في اكتشاف سرطان القولون والمستقيم بدون تنظير القولون

لم يخضع حوالي واحد من كل خمسة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وإذا كنت أحدهم ، فقد تتجنب الفحص لأنك تفضل عدم الحصول على تنظير القولون.

(هذا ما يحدث حقًا عندما تحصل على تنظير القولون.)

كشفت دراسة أجريت عام 2012 في الطب الباطني JAMA أنه عندما أخبر الأطباء مرضاهم بالحصول على تنظير القولون ، تابع 38 ٪ فقط من المرضى مع الاقتراح. هذه نسبة مئوية منخفضة بشكل مقلق ، نظرًا لأن تنظير القولون لديها معدل مرتفع لاكتشاف سرطان القولون والمستقيم ، أحد أكثر أنواع السرطان الثلاثة انتشارًا. ومع ذلك ، كانت هناك نقطة مضيئة: عندما تم منح المرضى خيارات فحص سرطان القولون والمستقيم ، تحرك 67 ٪ إلى الأمام – حيث اختار العديد من البدائل الأقل غزوًا.

بالنسبة للأشخاص الذين يترددون في المضي قدمًا في تنظير القولون ، قد يكون اختبار بسيط غير موسع خيارًا لهم في يوم من الأيام: تحليل البراز مدعوم من الذكاء الاصطناعي (AI) ، الذي تمت مناقشته في دراسة 2025 في مضيف الخلية والميكروب.