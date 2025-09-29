الاختبار البسيط غير الغازي الذي قد يساعد في اكتشاف سرطان القولون والمستقيم بدون تنظير القولون

لم يخضع حوالي واحد من كل خمسة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وإذا كنت أحدهم ، فقد تتجنب الفحص لأنك تفضل عدم الحصول على تنظير القولون.
كشفت دراسة أجريت عام 2012 في الطب الباطني JAMA أنه عندما أخبر الأطباء مرضاهم بالحصول على تنظير القولون ، تابع 38 ٪ فقط من المرضى مع الاقتراح. هذه نسبة مئوية منخفضة بشكل مقلق ، نظرًا لأن تنظير القولون لديها معدل مرتفع لاكتشاف سرطان القولون والمستقيم ، أحد أكثر أنواع السرطان الثلاثة انتشارًا. ومع ذلك ، كانت هناك نقطة مضيئة: عندما تم منح المرضى خيارات فحص سرطان القولون والمستقيم ، تحرك 67 ٪ إلى الأمام – حيث اختار العديد من البدائل الأقل غزوًا.
بالنسبة للأشخاص الذين يترددون في المضي قدمًا في تنظير القولون ، قد يكون اختبار بسيط غير موسع خيارًا لهم في يوم من الأيام: تحليل البراز مدعوم من الذكاء الاصطناعي (AI) ، الذي تمت مناقشته في دراسة 2025 في مضيف الخلية والميكروب.
كيف يمكن لاختبار البراز AI اكتشاف سرطان القولون والمستقيم
يعتمد الاختبار على الذكاء الاصطناعي لتحديد الوجود المحتمل لسرطان القولون والمستقيم في عينة البراز استنادًا إلى بكتيريا الأمعاء الموجودة في العينة. وفقًا لدراسة 2025 ، تم تحديد العديد من سلالات البكتيريا كعلامات محتملة لسرطان القولون والمستقيم.
ولكن هل سيعمل هذا النوع من الكشف المبكر في مواقف العالم الحقيقي؟ وفقًا لأحد أعضاء فريق الدراسة ، فقد أظهر بالفعل وعدًا كبيرًا: “اكتشفت طريقتنا 90 ٪ من حالات السرطان ، وهي نتيجة قريبة جدًا من معدل الكشف بنسبة 94 ٪ التي حققتها تنظير القولون وأفضل من جميع أساليب الكشف غير الغازية الحالية” (لكل علوم يوميًا).
على الرغم من أن هذا الاختبار الناشئ لم يضرب السوق بعد ، فقد تكون قد سمعت عن النوع الآخر من خيار فحص سرطان القولون والمستقيم غير الغازي الذي يستخدم أيضًا عينة البراز التي يمكن جمعها في المنزل. تم الإعلان عنه تحت اسم العلامة التجارية Cologuard ، وهو بروتوكول يبحث عن تغييرات الحمض النووي في جسمك واضحة في المادة البرازية. تدعي الشركة المصنعة ، العلوم الدقيقة ، أنها دقيقة بنسبة 92 ٪ في تحديد المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من سرطانات القولون والمستقيم.
الاستفادة من اكتشاف سرطان القولون والمستقيم المبكر
المشكلة الوحيدة هي أن Cologuard لا يمكن الاعتماد عليه في اكتشاف الاورام الحميدة السرطانية والسرطان. وبالتالي ، يوصي الأطباء غالبًا بمنظار القولون لضمان العثور على أي من الاورام الحميدة الحالية بحيث يمكن إزالتها أثناء أو بعد فحص تنظير القولون. يوضح الدكتور بانكاج فاشي ، وهو خبير في مركز مدينة هوب للسرطان ، “أخبر الناس دائمًا أن تنظير القولون هو اختبار الفحص الوحيد الذي يمنع السرطان”.
يمكن أن يكون العثور على سرطان القولون والمستقيم مبكرًا مفيدًا: يمكن أن يتوقع 90 ٪ كاملة من أولئك الذين يتلقون العلاج خلال المراحل المبكرة من السرطان أن يكونوا على قيد الحياة بعد خمس سنوات على الأقل ، لكل بيانات من جمعية السرطان الأمريكية.
متى يجب أن تبدأ في التحدث مع طبيبك حول الفحص لسرطان القولون والمستقيم ، بغض النظر عن طريقة الفحص التي تستخدمها؟ تقترح جمعية السرطان الأمريكية أن تحصل على تنظير القولون الأول في سن 45 ، إلا إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بسبب عائلتك أو تاريخك الطبي (على سبيل المثال ، إذا كنت قد خضعت لعلاج إشعاعي لسرطان مختلف ، فقد ترغب في التعرض لسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر).