الاختراع الذي قتل كاد جرانت إيمهارا

عندما توفي جرانت إيمهارا بشكل مأساوي عن عمر يناهز 49 عامًا فقط في عام 2020 ، قال العالم وداعًا لشخصية تلفزيونية مع قدرة غريبة على جعل عامة الناس متحمسين لعالم الهندسة. باعتبارها واحدة من مضيفي العرض الناجح “Mythbusters” ، كان Imahara مسؤولاً عن بناء الأجهزة والآلات والروبوتات العبقرية لاختبار المعتقدات المشتركة حول العالم من حولنا. لقد جعله نجمًا ، وأدى إلى مشاريع لاحقة بما في ذلك عرض Netflix المماثل “مشروع الأرنب الأبيض”.
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لكن Imahara كان لديه أيضًا حياة إبداعية خارج الكاميرا. حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية ، كان في طلب تقديم مهاراته للعديد من المشاريع السينمائية والتلفزيونية ، والعمل على روبوت R2-D2 في امتياز “حرب النجوم” ، وإنشاء نماذج لأفلام “Jurassic Park” و “The Matrix”. كان بناء روبوتات شغف إيمهارا في أوقات فراغه-في الواقع ، اكتسب أول شهرة له في منتصف التسعينيات بعد التنافس مع “Deadblow” في برنامج “BattleBots” التلفزيوني. كمهندس ، عرف Imahara أهمية السلامة. ولكن كما اعترف في عام 2014 ، كان أحد مشاريعه العاطفية ، وهو عنكبوت ميكانيكي يقيمه لفترة في مرآبه ، خطيرًا بشكل لا يصدق في العمل عليه.
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العنكبوت القاتل العملاق من جرانت إيمهارا
لقد عرض جرانت إيمهارا دائمًا فرحة طفولية عندما يتعلق الأمر بالروبوتات ، وكان حبه للعمل معهم واضحًا. في حديثه في عام 2014 ، قال إن اختيار مفضله سيكون مثل اختيار طفل مفضل. وكان أيضًا طفوليًا في حماسه لتصميمات الروبوت الرائعة ، حيث قضى قدرًا كبيرًا من وقت فراغه في محاولة لجعل تخيلاته الهندسية حقيقة واقعة.
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أحد هذه المشاريع غريب الأطوار كان عنكبوت “قاتل” عملاق ، والذي شهد محاولة Imahara إنشاء العناكب المعدني الذي لم يكن قادرًا على المشي بشكل فعال باستخدام أرجله ، ولكن يمكن أن يحمل Imahara نفسه على ظهره. وقال لـ Make: “أردت شيئًا كبيرًا بما يكفي لركوبه … سأقوم بركوب هذا الشيء في الشارع”. كما قال إيمهارا ، بصفته جوانب أخرى من خياله ، لو كان لديه سلاح عليه ، كان يذرعه بمسدس تلقائي ، مما يشير إلى أنه قد يعمل كصاحب مميت لشرير هوليوود. ومع ذلك ، فإن الخطر الذي تشكله على Imahara نفسه كان أكثر بكثير.
مشروع خطير
كان العنكبوت القاتل العملاق في جرانت إيمهارا طموحًا بلا شك ، لكنه كان أيضًا غير عملي ، ومرهقة ، وثقيلة ، ويزن أكثر من 625 رطلاً. استذكر المهندس أنه على الرغم من أن الأمر استغرق دقائق فقط للتحميل في شاحنة باستخدام رافعة شوكية ، فقد استغرق الأمر أربع أشخاص ست ساعات لإخراج المخلوق المعدني مرة أخرى وفي مرآب Imahara.
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ومع ذلك ، واصل Imahara العمل على العنكبوت في المنزل ، حيث كان لديه عدد قليل من الخدوش التي قام المشروع بسحقها تقريبًا. عند الكتابة ، يعترف Imahara بأن عادته في العمل بمفرده في المشروع في وقت متأخر من الليل كانت بالفعل سيئًا ، واصفًا تحريك العنكبوت بأنه “أخطر شيء غير مرتبط بالعمل الذي قمت به على الإطلاق”. أوصت Ihamara بأن يعتبر المخترعون الآخرون هذه حكاية تحذيرية ، يكتب: “نصيحة محترفة: لا تفعل ما فعلته. لا تعمل بمفردها حول المعدات الثقيلة أو الخطرة.”
لم يتحقق مشروع العنكبوت بالكامل. بالإضافة إلى كونه ثقيلًا بشكل لا يصدق ، فقد واجهت العديد من مشكلات التحكم ، كما تم في نهاية المطاف ، حيث لم يتمكن Imahara من الحصول على عزم الدوران اللازم من محركات الكراسي المتحركة التي قام بتثبيتها في النهاية للحصول على الأرجل للتأرجح. لكن المشروع يوضح قدرة Imahara على الحلم ومحاولة الخروج-هناك جوانب من شخصيته التي جعلته بطلاً إلى المهووسين بالهندسة في جميع أنحاء العالم. فيما يلي بعض التفاصيل المأساوية الأخرى حول “Mythbusters”.
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