الاختراع الذي قتل كاد جرانت إيمهارا

عندما توفي جرانت إيمهارا بشكل مأساوي عن عمر يناهز 49 عامًا فقط في عام 2020 ، قال العالم وداعًا لشخصية تلفزيونية مع قدرة غريبة على جعل عامة الناس متحمسين لعالم الهندسة. باعتبارها واحدة من مضيفي العرض الناجح “Mythbusters” ، كان Imahara مسؤولاً عن بناء الأجهزة والآلات والروبوتات العبقرية لاختبار المعتقدات المشتركة حول العالم من حولنا. لقد جعله نجمًا ، وأدى إلى مشاريع لاحقة بما في ذلك عرض Netflix المماثل “مشروع الأرنب الأبيض”.

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لكن Imahara كان لديه أيضًا حياة إبداعية خارج الكاميرا. حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية ، كان في طلب تقديم مهاراته للعديد من المشاريع السينمائية والتلفزيونية ، والعمل على روبوت R2-D2 في امتياز “حرب النجوم” ، وإنشاء نماذج لأفلام “Jurassic Park” و “The Matrix”. كان بناء روبوتات شغف إيمهارا في أوقات فراغه-في الواقع ، اكتسب أول شهرة له في منتصف التسعينيات بعد التنافس مع “Deadblow” في برنامج “BattleBots” التلفزيوني. كمهندس ، عرف Imahara أهمية السلامة. ولكن كما اعترف في عام 2014 ، كان أحد مشاريعه العاطفية ، وهو عنكبوت ميكانيكي يقيمه لفترة في مرآبه ، خطيرًا بشكل لا يصدق في العمل عليه.

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