الاختراق البسيط المثير للدهشة لتحرير جرة عالقة من التخلص من القمامة

يمكن أن يكون التخلص من القمامة مريحة بشكل لا يصدق وحتى مفيد. هناك في الواقع بعض المواد الغذائية ، مثل الطماطم ، والتي من الأفضل أن تسير في التخلص من القمامة من القمامة الخاصة بك. تساعد الأجهزة أيضًا في منع تسد من الصرف من خلال تفكك أجزاء من الطعام قبل أن تلحق الضرر بالسباكة.

إحدى القضايا التي يواجهها الأشخاص مع التخلص من القمامة ، على الرغم من أن الأمور يمكن أن تسقط في الصرف بسبب القطر الكبير. العناصر الصغيرة ، بالطبع ، يمكن ببساطة صيدها بيد قفاز. هناك عناصر أخرى ، مثل الجرار الماسون الواسعة الفمية وغيرها من أنواع الجرة ، قطرها بالقرب من استنزاف التخلص من القمامة بحيث عندما يسقطون في الحفرة ، يمكن أن يكون تحديًا حقيقيًا لإزالتها. إذا سقطت الجرة في فتحة الحوض ، أو الفم لأسفل ، ولم تتمكن من فهمها بيديك أو ملقطك أو أي شيء آخر جربته ، فلا داعي للذعر. هناك اختراق بسيط للغاية سيكون له جرة خالية في أي وقت من الأوقات.

هذا اختراق سهل لا يتطلب سوى الغراء الساخن وجرة أخرى مع غطاء ، وهما شيئان من المحتمل أن يكون لديك بالفعل في منزلك. إذا كانت الجرة عالقة في الفتحة مع الجانب الأيمن لأعلى ، فهناك طريقة أخرى لمحاولة المدرجة أدناه. بغض النظر عن كيفية وضعه في الحوض الخاص بك ، فإن هذا يجب أن يساعدك في إخراجها.