الاختراق البسيط المثير للدهشة لتحرير جرة عالقة من التخلص من القمامة

يمكن أن يكون التخلص من القمامة مريحة بشكل لا يصدق وحتى مفيد. هناك في الواقع بعض المواد الغذائية ، مثل الطماطم ، والتي من الأفضل أن تسير في التخلص من القمامة من القمامة الخاصة بك. تساعد الأجهزة أيضًا في منع تسد من الصرف من خلال تفكك أجزاء من الطعام قبل أن تلحق الضرر بالسباكة.
إحدى القضايا التي يواجهها الأشخاص مع التخلص من القمامة ، على الرغم من أن الأمور يمكن أن تسقط في الصرف بسبب القطر الكبير. العناصر الصغيرة ، بالطبع ، يمكن ببساطة صيدها بيد قفاز. هناك عناصر أخرى ، مثل الجرار الماسون الواسعة الفمية وغيرها من أنواع الجرة ، قطرها بالقرب من استنزاف التخلص من القمامة بحيث عندما يسقطون في الحفرة ، يمكن أن يكون تحديًا حقيقيًا لإزالتها. إذا سقطت الجرة في فتحة الحوض ، أو الفم لأسفل ، ولم تتمكن من فهمها بيديك أو ملقطك أو أي شيء آخر جربته ، فلا داعي للذعر. هناك اختراق بسيط للغاية سيكون له جرة خالية في أي وقت من الأوقات.
هذا اختراق سهل لا يتطلب سوى الغراء الساخن وجرة أخرى مع غطاء ، وهما شيئان من المحتمل أن يكون لديك بالفعل في منزلك. إذا كانت الجرة عالقة في الفتحة مع الجانب الأيمن لأعلى ، فهناك طريقة أخرى لمحاولة المدرجة أدناه. بغض النظر عن كيفية وضعه في الحوض الخاص بك ، فإن هذا يجب أن يساعدك في إخراجها.
كيف تزيل جرة عالقة في التخلص من القمامة
إذا كنت قد حصلت على جرة سقطت في جانب الفم في فتح التخلص من القمامة ، فإن أول ما عليك القيام به هو العثور على جرة أخرى وغطاءها المقابل الذي يكون بنفس حجم الحجم الذي تم عالقه. يمكن أن يكون أصغر قليلاً أو أكبر ، طالما أن الغطاء قادر على لصقه على الجرة المعلقة. بعد ذلك ، قم بتجفيف الجزء السفلي من الجرة التي تم صقلها في فتحة التخلص من القمامة – تحتاج إلى القيام بذلك حتى تلتصق الغراء به. إذا كان لديك حوض مليء بالماء لا يستنزف بسبب الجرة المعلقة ، فقم بإخراجها في الجانب الآخر من الحوض ، أو في دلو إذا كان لديك حوض واحد. بمجرد أن لا يتم غمر الجزء السفلي من الجرة ، قم بتجفيفه وتطبيق الغراء الساخن بحرية حول حافةها. بعد ذلك ، اضغط على الغطاء ، جانب الفم ، عليه. أخيرًا ، بمجرد أن يجف الغراء ، قم بربوغ الجرة الثانية في غطاءها وسحب الجرة المعلقة بعناية من فتحة التخلص.
إذا كانت الجرة الخاصة بك عالقة في جانب الفم ، فلن يعمل اختراق مسدس الغراء الساخن هذا ، حيث قد لا يكون هناك سطح كافٍ حتى يلتزم الغراء به. لحسن الحظ ، بالنسبة إلى جرة عالقة في جانب الفم ، هناك تقنية تتضمن WD-40 وشريط القناة الذي يمكنك تجربته. ما عليك سوى رش WD-40 حول حافة الجرة ، ثم قم بتجفيف الجزء الداخلي من الجرة تمامًا. قطع قطعتين من شريط لاصق ووضعهما على السطح الداخلي للزجاج على جانبي الفتحة. ثم ، اسحب الجرة بعناية باستخدام شرائط الشريط كمقابض.