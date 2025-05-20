الاختراق البسيط ولكن العبقري الذي يجعل رسم المرآة أسهل بكثير

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المرايا عبارة عن قطع ديكور أسعار يمكنها تحويل الغرفة وتضيءها بخصائصها الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك ببساطة استخدام بعض الطلاء لتزيين المرآة وترقية القطع القديمة أو المذهلة بميزانية محدودة. ومع ذلك ، قبل البدء في سحب الصور المرجعية من لوحة Pinterest الخاصة بك وخلط الألوان ، من المهم حماية زجاج المرآة الخاص بك من ضربات فرشاة Rogue أو الرش. لحسن الحظ ، هناك أكثر من اختراق واحد يجب أن تعرفه قبل الطلاء حول المرآة. للحفاظ على البكر الزجاجي ، ما عليك سوى وضع أوراق اللعب في إطار المرآة.

على الرغم من أنه يمكنك استخدام شريط التقنيع لتغطية الحواف ، إلا أنه سيتعين عليك تسجيل الشريط الإضافي من الإطار بسكين أو حلاقة حادة. سيضيف ذلك إلى وقت الإعدادية وقد يكون مملاً إذا كانت المرآة تحتوي على تصميم منحني أو لديك زوجان للعمل. وإذا تم التمسك بأوراق رقيقة ، مثل الصحف ، فهناك دائمًا خطر تسرب الطلاء من خلال الطبقة الوهمية والتراجع عن كل عملك الشاق. كونه سميكًا وصلبًا ، لن تسمح الورق باللعب بالطلاء بالوصول إلى الزجاج أسفله. علاوة على ذلك ، لن تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت أو الجهد في إصلاحها على الحواف.