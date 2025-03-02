الاختراق الخشب الذي يمكن أن يجعل الحواف المنقسمة شيئًا من الماضي

مباشرة على الرغم من أنه قد يكون ، فإن Beacham لديه بعض النصائح التي ستساعدك على الحصول على قطع نظافة عند استخدام هذا الشريط الاختراق. وقال “كما ذكرنا ، لا جدوى (تحاول) على الخشب الصلب”. “يمكنك تجربته على أي شيء آخر ، لكن أشياء مثل OSB التي تحتوي على ألياف خشنة للغاية تميل إلى الانشقاق ، ويكاد يكون من المستحيل تجنبها”.

إنه أكثر من مجرد نوع من الخشب الذي تستخدمه – يجب عليك أيضًا الانتباه إلى منشارك. هناك العديد من الأنواع من المناشير التي يمكن أن تخترق أي خشب ، ولكن من الحكمة أن تعتني عند تحديد أي واحد لاستخدامه مع هذا الاختراق. “أفضل أنواع المناشير التي يجب استخدامها هي منشار طاولة ، أو منشار شريط. مع منشار دائري محمل يدويًا ، قد ترفع اللوحة الأساسية (SOLE) الشريط أثناء دفعه على طول” ، نصح بيتشام قراء هضم المنزل حصريًا. “يمكن أن يتم ذلك ، ولكن عليك أن تبطئ ودقيقًا. مع بانوراما ، يمكن أن يرفع كل من النعل والحركة الصاعدة والأسفل الشريط.

يحتوي Beacham أيضًا على المزيد من الكلمات للحكيم فيما يتعلق بالشريط الذي يجب عليك استخدامه. إنه يفضل شريط الرسام لهذا الاختراق: “إنه منخفض ويترك أي بقايا تقريبًا. يجب تجنب الأشرطة البلاستيكية التي تحتوي على الكثير من الغراء لأنه يمكن أن تسبب الكثير من الأضرار التي تسحبها عند محاولة تقشيرها.”