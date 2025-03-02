الاختراق الخشب الذي يمكن أن يجعل الحواف المنقسمة شيئًا من الماضي

إذا كنت قد ناضلت مع الأطراف المنقسمة أثناء مشاريع النجارة DIY الخاصة بك ، فربما تكون قد سمعت أن كل ما تحتاجه هو شريط لاخنيع أو رسام لمساعدتك في الحصول على قطع نظيف. هل من الجيد أن تكون صحيحًا؟ ليس بالضرورة. وقال بوب بيتشام ، خبير النجارين في البيت في هاوس ، في مقابلة حصرية: “يمكن أن تكون خدعة جيدة على بعض الخشب الرقائقي ، وشرائح ، ومركبات ، ومجالس قشرة …”. “ليس له تأثير ضئيل على الخشب الصلب ، لذلك لا يستحق الوقت أو الجهد.”
كل ديير يحب اختراق جيد لقطات الخشب ، خاصة عندما يبدو سهلاً مثل هذا واحد. يضعها Beacham بعبارات بسيطة: “واضحة جدًا. احصل على شريط بعض الرسام ولفه في جميع أنحاء اللوحة ليتم قطعه. لذلك يغطي خط القطع الأمامي والخلف. المنشار. أخرج الشريط.” على الرغم من أن هذه الطريقة السهلة قد تبدو جيدة بما يكفي بالنسبة لك ، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها للحصول على أفضل النتائج حتى عند استخدام الشريط – وطرق أخرى لتقليل الانشقاق.
الحصول على أفضل النتائج مع هذا الاختراق الخشب
مباشرة على الرغم من أنه قد يكون ، فإن Beacham لديه بعض النصائح التي ستساعدك على الحصول على قطع نظافة عند استخدام هذا الشريط الاختراق. وقال “كما ذكرنا ، لا جدوى (تحاول) على الخشب الصلب”. “يمكنك تجربته على أي شيء آخر ، لكن أشياء مثل OSB التي تحتوي على ألياف خشنة للغاية تميل إلى الانشقاق ، ويكاد يكون من المستحيل تجنبها”.
إنه أكثر من مجرد نوع من الخشب الذي تستخدمه – يجب عليك أيضًا الانتباه إلى منشارك. هناك العديد من الأنواع من المناشير التي يمكن أن تخترق أي خشب ، ولكن من الحكمة أن تعتني عند تحديد أي واحد لاستخدامه مع هذا الاختراق. “أفضل أنواع المناشير التي يجب استخدامها هي منشار طاولة ، أو منشار شريط. مع منشار دائري محمل يدويًا ، قد ترفع اللوحة الأساسية (SOLE) الشريط أثناء دفعه على طول” ، نصح بيتشام قراء هضم المنزل حصريًا. “يمكن أن يتم ذلك ، ولكن عليك أن تبطئ ودقيقًا. مع بانوراما ، يمكن أن يرفع كل من النعل والحركة الصاعدة والأسفل الشريط.
يحتوي Beacham أيضًا على المزيد من الكلمات للحكيم فيما يتعلق بالشريط الذي يجب عليك استخدامه. إنه يفضل شريط الرسام لهذا الاختراق: “إنه منخفض ويترك أي بقايا تقريبًا. يجب تجنب الأشرطة البلاستيكية التي تحتوي على الكثير من الغراء لأنه يمكن أن تسبب الكثير من الأضرار التي تسحبها عند محاولة تقشيرها.”
طرق أخرى لتجنب النهايات المنقسمة
على الرغم من أن اختراق شريط هذا الرسام سيعمل في قرصة ، فإن الحقيقة هي أنه إذا كنت تريد قطعًا نظيفًا ، فلا يمكنك الاعتماد على الشريط وحده. وقال بيتشام لـ House Digest على وجه الحصر: “إن استخدام شفرة المنشار الحادة سيقلل دائمًا من الانشقاق”. “تنتج الشفرات ذات الأسنان الدقيقة قطعًا منظفًا في أي خشب على حساب السرعة. قم بتغذية اللوحة في الشفرة ببطء.”
هناك نصائح واختراقات أخرى قد ترغب في تجربة أيضًا. على سبيل المثال ، “يمكنك محاولة تسجيل خط القطع أولاً. استخدم قاطعًا مربعًا أو سكينًا فائدة. استخدم شفرة جديدة بحيث تكون حادة وحافة مستقيمة من الصلب بحيث لا يمكنك قطعها”. سوف تساعدك لمسة خفيفة في الحصول على أفضل النتائج مع هذه الطريقة. “إذا قمت بالضغط بشدة ، فقد تنزلق وإلحاق الضرر بالسطح أو قطع نفسك. استخدم العديد من السكتات الدماغية الخفيفة بدلاً من ذلك. إذا كنت حريصًا على تجربة هذه الحيل الجديدة ، تحقق من مشاريع الأعمال الخشبية الـ 45 للمبتدئين لوضع نصائح Beacham على الاختبار.