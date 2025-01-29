الاختراق الفريد من ايكيا ستونز الذي يضيف مساحة تخزين في الهواء الطلق

ربما يكون لديك حلول تخزين سهلة في كل غرفة تقريبًا في منزلك ، ولكن ماذا عن الهواء الطلق؟ إنها لفكرة جيدة أن تكون هناك مساحة تخزين مخصصة خارج المنزل أيضًا. هذا يجعل من السهل تنظيم أشياء مثل أدوات البستنة والألعاب الخارجية والأحذية التي ترغب في الإقلاع أمام الباب مباشرة قبل دخول المنزل. يضيف اختراق Ikea Trones الفريد مساحة خارجية لجعل هذا الأمر أسهل كثيرًا. ما عليك سوى تثبيت منظم الأحذية في أي مكان على طول محيط منزلك ، واستخدمه للتخزين حسب الحاجة.
على الرغم من أن ايكيا ستونز تم تصميمها لتخزين الأحذية ، إلا أنه يمكنك استخدامها لأي شيء ترغب في الاحتفاظ به في الخارج. على سبيل المثال ، قد ترغب في تثبيته على الجدار الخارجي الأقرب إلى حديقتك واستخدامه لتنظيم أدوات البستنة. يمكنك أيضًا وضع الخزانة بجوار بابك الأمامي لاستخدامها لغرضها المقصود في تخزين الأحذية. هذه طريقة رائعة لضمان عدم تتبع الأوساخ وتسخن في منزلك. فقط انزلقهم ووضعهم في منظم Trones قبل الدخول إلى الداخل.
إذا كنت ترغب في استخدام حل التخزين هذا للألعاب الخارجية ، ففكر في تثبيته على الجدار الخارجي الذي يواجه قسم الفناء الذي يلعبه أطفالك. يمكنهم وضع عناصر مثل الطباشير أو الحبال داخل الصندوق بحيث لا تسهم في الفوضى داخل المنزل. هذه مجرد عدد قليل من الطرق العديدة التي يمكنك استخدامها حل تخزين IKEA للحفاظ على محيط منزلك خاليًا من الفوضى.
تعتبر ايكيا ستونز مثالية للتخزين في الهواء الطلق
يتم تسعير خزانة تخزين Ikea Strones بسعر 39.99 دولارًا لتكوين ثنائية المستويين. ومع ذلك ، يمكنك شراء أكبر عدد تريده لاستيعاب حجم العناصر التي تخطط لتخزينها. على سبيل المثال ، قد تفضل شراء خزائن متعددة لاستخدامها لتخزين وتنظيم الأحذية وأدوات البستنة والمظلات ولعب الكلاب في الخارج بشكل منفصل. يبدو أن هذا المنتج هو المفضل لدى العميل لأنه يحتوي على تصنيف 4.5 نجوم على موقع IKEA. مراجعات المشتري مدحًا للعلامة الوسيحة والتصميم الجيد. مع وضع هذا في الاعتبار ، من المحتمل ألا تواجه أي مشاكل في وظائفها.
إذا اخترت شراء خزانة تخزين Ikea Strones لاستخدامها في هذا الاختراق ، فستحتاج إلى استخدام البراغي وتدريبات كهربائية لتوصيلها بالخارج من منزلك. سيكون دليل تعليمات المنتج بمثابة دليل حول كيفية إكمال عملية التثبيت بنجاح. قبل البدء ، من المهم تقييم ما إذا كانت المادة الموجودة في الخارج في منزلك يمكن أن تصمد أمام هذه العملية. قد تحتاج إلى النظر في بديل إذا لم تكن قادرًا على التحرك في الخارج في منزلك. يعد مربع Devoko 30 Gallon Resin Deck خيارًا رائعًا. يمكنك استخدامه للتخزين في الهواء الطلق عن طريق وضعه على سطح السفينة أو الشرفة الأمامية.