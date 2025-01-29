الاختراق الفريد من ايكيا ستونز الذي يضيف مساحة تخزين في الهواء الطلق

ربما يكون لديك حلول تخزين سهلة في كل غرفة تقريبًا في منزلك ، ولكن ماذا عن الهواء الطلق؟ إنها لفكرة جيدة أن تكون هناك مساحة تخزين مخصصة خارج المنزل أيضًا. هذا يجعل من السهل تنظيم أشياء مثل أدوات البستنة والألعاب الخارجية والأحذية التي ترغب في الإقلاع أمام الباب مباشرة قبل دخول المنزل. يضيف اختراق Ikea Trones الفريد مساحة خارجية لجعل هذا الأمر أسهل كثيرًا. ما عليك سوى تثبيت منظم الأحذية في أي مكان على طول محيط منزلك ، واستخدمه للتخزين حسب الحاجة.

على الرغم من أن ايكيا ستونز تم تصميمها لتخزين الأحذية ، إلا أنه يمكنك استخدامها لأي شيء ترغب في الاحتفاظ به في الخارج. على سبيل المثال ، قد ترغب في تثبيته على الجدار الخارجي الأقرب إلى حديقتك واستخدامه لتنظيم أدوات البستنة. يمكنك أيضًا وضع الخزانة بجوار بابك الأمامي لاستخدامها لغرضها المقصود في تخزين الأحذية. هذه طريقة رائعة لضمان عدم تتبع الأوساخ وتسخن في منزلك. فقط انزلقهم ووضعهم في منظم Trones قبل الدخول إلى الداخل.

إذا كنت ترغب في استخدام حل التخزين هذا للألعاب الخارجية ، ففكر في تثبيته على الجدار الخارجي الذي يواجه قسم الفناء الذي يلعبه أطفالك. يمكنهم وضع عناصر مثل الطباشير أو الحبال داخل الصندوق بحيث لا تسهم في الفوضى داخل المنزل. هذه مجرد عدد قليل من الطرق العديدة التي يمكنك استخدامها حل تخزين IKEA للحفاظ على محيط منزلك خاليًا من الفوضى.