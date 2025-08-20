الاختراق المذهل الذي يحول اكتشاف ايكيا العادي في خزانة شريط أنيقة

على الرغم من أن بعض نسخ من خزانة البار كانت موجودة منذ الجزء الأول من القرن العشرين ، إلا أنها تعرضت للشعبية خلال الخمسينيات والستينيات ، وذلك بفضل ظهورهم في أفلام مثل “الإفطار في تيفاني”. فجأة ، أصبح هناك القليل من سكوتش ، وبقع من الصودا ، وربما حتى زجاجة من الحمراء في قائمة الانتظار وجاهزة للذهاب إلى أنيقة. وعلى الرغم من أن خزانات البار التي تلوح في الأفق قد تكون شعبية خلال أيام حزمة الفئران قد تكون عتيقة الآن ، إلا أن هناك اختراقًا مذهلاً لـ IKEA DIY يتيح لك تحويل خزانة عادية إلى خزانة بار يستحق هوليوود خلال فترة ذروتها.

ستقوم ببناء أساس هذا DIY من خزانة Ikea Ivar. عادة ، هذه الخزانة معلقة على الحائط. ومع ذلك ، فأنت ستلتقط القطعة من الأرض ، إذا جاز التعبير ، عن طريق وضعها على أرجل الأثاث. ستحتاج أيضًا إلى تدريبات وربما بعض البراغي ، بحيث يمكنك وضعها معًا. هناك حاجة إلى منشار دائري كذلك.

كما هو ، خزانة الصنوبر عادي. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الألوان إلى الغرفة ، فأضف وصمة عار من اختيارك إلى قائمة الإمدادات الخاصة بك ، إلى جانب بعض خرق القطن وفرش الإسفنج. وهذا ليس مجرد لون عادي. إنه سهل في التصميم أيضًا ، وهذا هو السبب في أنك سترغب في التقاط بعض أدوات توصيل Lugailly Square Wooden 3/8 بوصة في 15 بوصة وبعض قضيب Dowel Wood Woodpeacers من الخشب 36 بوصة بواسطة 1/2 بوصة. ابحث أيضًا عن خلفية أنيقة لتزيين الداخل. أخيرًا ، ستحتاج إلى بعض الغراء الخشبي ، ومسدس الأظافر ، والأظافر.