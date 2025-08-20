الاختراق المذهل الذي يحول اكتشاف ايكيا العادي في خزانة شريط أنيقة

على الرغم من أن بعض نسخ من خزانة البار كانت موجودة منذ الجزء الأول من القرن العشرين ، إلا أنها تعرضت للشعبية خلال الخمسينيات والستينيات ، وذلك بفضل ظهورهم في أفلام مثل “الإفطار في تيفاني”. فجأة ، أصبح هناك القليل من سكوتش ، وبقع من الصودا ، وربما حتى زجاجة من الحمراء في قائمة الانتظار وجاهزة للذهاب إلى أنيقة. وعلى الرغم من أن خزانات البار التي تلوح في الأفق قد تكون شعبية خلال أيام حزمة الفئران قد تكون عتيقة الآن ، إلا أن هناك اختراقًا مذهلاً لـ IKEA DIY يتيح لك تحويل خزانة عادية إلى خزانة بار يستحق هوليوود خلال فترة ذروتها.
ستقوم ببناء أساس هذا DIY من خزانة Ikea Ivar. عادة ، هذه الخزانة معلقة على الحائط. ومع ذلك ، فأنت ستلتقط القطعة من الأرض ، إذا جاز التعبير ، عن طريق وضعها على أرجل الأثاث. ستحتاج أيضًا إلى تدريبات وربما بعض البراغي ، بحيث يمكنك وضعها معًا. هناك حاجة إلى منشار دائري كذلك.
كما هو ، خزانة الصنوبر عادي. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الألوان إلى الغرفة ، فأضف وصمة عار من اختيارك إلى قائمة الإمدادات الخاصة بك ، إلى جانب بعض خرق القطن وفرش الإسفنج. وهذا ليس مجرد لون عادي. إنه سهل في التصميم أيضًا ، وهذا هو السبب في أنك سترغب في التقاط بعض أدوات توصيل Lugailly Square Wooden 3/8 بوصة في 15 بوصة وبعض قضيب Dowel Wood Woodpeacers من الخشب 36 بوصة بواسطة 1/2 بوصة. ابحث أيضًا عن خلفية أنيقة لتزيين الداخل. أخيرًا ، ستحتاج إلى بعض الغراء الخشبي ، ومسدس الأظافر ، والأظافر.
يتحول إلى خزانة ايكيا إلى خزانة شريط
مثل معظم قطع Ikea ، لا يتم تجميع خزانة Ivar – يجب أن تضعها معًا. في ضوء ذلك ، إذا كنت ستحتاج إلى وصمة عار ، فستحتاج إلى تلطيخ جميع قطع الخزانة ، بالإضافة إلى مسامير مربعة ، قبل أن تبني الخزانة. بعد ذلك ، غصين الأطباق على المقدمة مع الغراء الخشبي. إذا كنت قلقًا من أن الغراء لن يكون كافيًا ، فقم بتعزيز موضع المسامين بالأظافر الصغيرة وبندقية الأظافر. سترغب في وضع خلفية على الجدار الخلفي من الخزانة في هذا الوقت أيضًا.
لإنشاء جاذبية مرئية ، تختلف مواقع المسامير عن طريق لصقها في ترتيب متعرج أو متداخلة في المقدمة لإنشاء قطعة Ikea عتيقة فو ، تبدو كما لو أنها خرجت مباشرة من عصر منتصف القرن. احتضنت أثاث هذا العصر الأشكال الهندسية البسيطة. بمجرد إضافتها إلى المقدمة ، تتلاءم المسامير المربعة مع هذه الجمالية.
الأطوار الأكبر أطول من مقدمة الخزانة (حيث ستلصقها). على هذا النحو ، ستحتاج إلى تقليمها قليلاً مع المنشار الدائري ، بحيث تكون فقط أبواب الخزانة. بمجرد وضع الخزانة معًا ، قم بتناسب القطعة مع بعض أرجل الأثاث ، مثل أرجل الأثاث الخشبية الصلبة الطبيعية ذات 4 بوصة ، (أو نوع آخر يناسب الجمالية). أخيرًا ، نظرًا للملف الشخصي الرفيع للخزانة ، قد ترغب في التمسك بها على الحائط للتأكد من أنه يقف بشكل آمن بمجرد إضافة زجاجات من النبيذ والمشروبات الكحولية.
رفع مستوى تصميم خزانة الشريط
واحدة من أكثر الطرق المنطقية لجعل هذه القطعة خزانة شريط bonafide هي إضافة ميزات شريط. على سبيل المثال ، يوفر لك تركيب خزانة الشريط مع رف النبيذ على الطاولة وسيلة أخرى لتزيين خزانة البار ورفع محطة التقديم الخاصة بك. الخزانة بعمق 11 بوصة فقط ، لذلك ضع ذلك في الاعتبار عند اختيار ما يجب وضعه في الأعلى. تتميز الزجاجة المكونة من 12 زجاجة ، والتي تتخلى عن رف تخزين النبيذ الخشبي المكون من ثلاثة طبقات ، بتصميم حديث في منتصف القرن ويمكن تثبيته إلى الجزء العلوي من الشريط مع الحفر وبعض البراغي. ولأنه عمق ما يزيد قليلاً عن 6 بوصات ، فسوف يتناسب مع الخزانة مع ترك غرفة لتجنيبها. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن زجاجات ماغنوم يبلغ طولها 14 بوصة ، لذلك سترغب في اختبار موضع رف النبيذ على الخزانة قبل ربطه إلى الأعلى.
بمجرد ربط رف النبيذ إلى الجزء العلوي من خزانة البار ، أضف هلامًا أسفل شماعات تخزين حامل زجاج النبيذ على الجرف إلى الجزء الداخلي من الخزانة. سوف تفسد رف الجذعية على “سقف” الداخلية. أخيرًا ، اضبط ارتفاع الرف الأول بحيث يكون لديك تطهير كافي لنظارات النبيذ ، مع مساحة لتجنب تقطيع النظارات أو كسرها. أخيرًا ، أضف خلفية إلى الدواخل للأبواب. إنه يعزز مظهر داخلي الخزانة. الأهم من ذلك ، إذا قررت ترك الأبواب مفتوحة أثناء حفلة ، فإن خزانة البار ستعزز ديكور الغرفة ، بدلاً من أن تنتقص منها.