الاختلافات الحقيقية بين المغنيسيوم والمنغنيز

ربما لاحظت أن مكملات الفيتامينات والمعادن الخاصة بك تحتوي على كل من المغنيسيوم والمنغنيز. إذا وجدت أنه من المربك أن هذين المعادن الأساسية لهما أسماء مماثلة ، فأنت لست وحدك. إنه يرمي الكثير من الناس. ومع ذلك ، فإن هذين العناصر الغذائية ليسا نفس الشيء ، لذلك من المهم أن تضع الاختلافات في الاعتبار. خلاف ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى بعض الأخطاء الغذائية الخطيرة. (ستحتاج أيضًا إلى تجنب هذا الخطأ الكبير مع الفيتامينات المتعددة.)

أحد التمييزات التي يجب أن تكون على دراية بها هو أن المغنيسيوم هو macromineral بينما المنغنيز هو ميكرومري (المعروف أيضًا باسم المعادن النزرة). ما يعنيه هذا هو أنك تحتاج إلى تناول المزيد من المغنيسيوم أكثر من المنغنيز – 420 ملليغرام يوميًا للمغنيسيوم مقابل 2.3 ملليغرام للمنغنيز. يعد الحصول على الجرعة بشكل صحيح أمرًا ضروريًا عند تناول المكملات الغذائية ، حيث يمكن أن يكون كلا المعادن سامة إذا كنت تستوعب كثيرًا.

مجال آخر حيث يختلفون هو الوظائف التي يخدمونها في جسمك. على الرغم من أنك بحاجة إلى تناول كافية لكل منها ، لا يمكنك استبدالها للآخر. إذا أخذت الملحق الخاطئ ، فقد لا تجني الفوائد الصحية التي تتوقعها.

دعونا نستكشف ما تفعله كل من هذه المعادن في جسم الإنسان ونناقش بعض الأطعمة الغنية بكل منها. كما هو الحال دائمًا ، من الأفضل الحصول على التغذية الكافية من نظام غذائي متوازن بدلاً من تناول المكملات الغذائية لتعويض هذا الفرق.