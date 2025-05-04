الاختلافات الحقيقية بين المغنيسيوم والمنغنيز

ربما لاحظت أن مكملات الفيتامينات والمعادن الخاصة بك تحتوي على كل من المغنيسيوم والمنغنيز. إذا وجدت أنه من المربك أن هذين المعادن الأساسية لهما أسماء مماثلة ، فأنت لست وحدك. إنه يرمي الكثير من الناس. ومع ذلك ، فإن هذين العناصر الغذائية ليسا نفس الشيء ، لذلك من المهم أن تضع الاختلافات في الاعتبار. خلاف ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى بعض الأخطاء الغذائية الخطيرة. (ستحتاج أيضًا إلى تجنب هذا الخطأ الكبير مع الفيتامينات المتعددة.)
أحد التمييزات التي يجب أن تكون على دراية بها هو أن المغنيسيوم هو macromineral بينما المنغنيز هو ميكرومري (المعروف أيضًا باسم المعادن النزرة). ما يعنيه هذا هو أنك تحتاج إلى تناول المزيد من المغنيسيوم أكثر من المنغنيز – 420 ملليغرام يوميًا للمغنيسيوم مقابل 2.3 ملليغرام للمنغنيز. يعد الحصول على الجرعة بشكل صحيح أمرًا ضروريًا عند تناول المكملات الغذائية ، حيث يمكن أن يكون كلا المعادن سامة إذا كنت تستوعب كثيرًا.
مجال آخر حيث يختلفون هو الوظائف التي يخدمونها في جسمك. على الرغم من أنك بحاجة إلى تناول كافية لكل منها ، لا يمكنك استبدالها للآخر. إذا أخذت الملحق الخاطئ ، فقد لا تجني الفوائد الصحية التي تتوقعها.
دعونا نستكشف ما تفعله كل من هذه المعادن في جسم الإنسان ونناقش بعض الأطعمة الغنية بكل منها. كما هو الحال دائمًا ، من الأفضل الحصول على التغذية الكافية من نظام غذائي متوازن بدلاً من تناول المكملات الغذائية لتعويض هذا الفرق.
الفوائد الغذائية للمغنيسيوم وما تحتويه الأطعمة التي تحتوي عليها
نحتاج إلى كمية كبيرة من المغنيسيوم لأن أجسامنا تستخدمها بعدة طرق مختلفة. في الواقع ، إنه عامل مساعد في أكثر من 300 نظام إنزيم مختلف. تنظم هذه الأنظمة تخليق البروتين ، وظائف العضلات والأعصاب ، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، وضغط الدم ، على سبيل المثال لا الحصر. يشارك المغنيسيوم أيضًا في إنتاج الطاقة ، وتحلل السكر ، والفسفرة المؤكسدة. هناك حاجة بالإضافة إلى ذلك لتوليف الحمض النووي ، الحمض النووي الريبي ، والجلوتاثيون ، ويساهم في تطور العظام. كما أنه يساعد في نقل البوتاسيوم والكالسيوم عبر أغشية الخلايا حتى تتمكن العضلات من العمل ويمكن للقلب أن تغلب بشكل صحيح.
بشكل عام ، تحتوي الأطعمة المرتفعة في الألياف أيضًا على المغنيسيوم. بعض الأطعمة التي يجب أن تأكلها إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المغنيسيوم تشمل الخضر الورقية والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحتوي المياه الصنبور والمعادن والمعبأة في أحيانًا على المغنيسيوم.
الفوائد الغذائية للمنغنيز وما تحتوي على الأطعمة التي تحتوي عليها
كما ذكرنا سابقًا ، المنجنيز هو معدن ناري. على الرغم من أنه لا يتم استخدامه بكميات كبيرة من المغنيسيوم ، إلا أنه يخدم بعض الوظائف المهمة. إنه عامل مساعد للعديد من الإنزيمات ، بما في ذلك ديسموتاز المنغنيز الفائق أكسيد ، وأرجيناز ، و Pyruvate carboxylase. ولهذا السبب ، يلعب المنغنيز دورًا في الأحماض الأمينية والكوليسترول والكربوهيدرات وأيض الجلوكوز. وتشارك أيضًا في تجزئة أنواع الأكسجين التفاعلية ، والمناعة ، وإنتاج العظام ، والتكاثر. يعمل بالإضافة إلى ذلك مع فيتامين K للمساعدة في التوقف عن النزيف.
على غرار المغنيسيوم ، يمكن العثور على المنغنيز في الخضر الورقية والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة. يمكن أيضًا العثور عليها في الشاي. ومع ذلك ، فإن الأطعمة عالية في حمض الفيتيك (الفاصوليا ، والبذور ، والمكسرات ، والحبوب الكاملة ، وفول الصويا) وكذلك الأطعمة عالية في حمض الأكساليك (الملفوف ، والسبانخ ، والبطاطا الحلوة) قد تمنع امتصاصه. العفص الموجود في الشاي قد يقلل إلى حد ما من امتصاصه.