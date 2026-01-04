الاضطراب الخطير الذي عانت منه ميغان ماركل بعد الولادة

كأحد أفراد العائلة المالكة، لم يكن حمل ميغان ماركل رحلة هادئة. منذ إعلان علاقتها مع زوجها الحالي، الأمير هاري، دوق ساسكس، أصبحت ماركل تحت الأضواء. امتد فضول المتطفلين وضغط الحياة الملكية إلى حملها. لم يُطلب من ماركل، مثل النساء الملكيات من قبلها، السفر وحضور الأحداث رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم فحسب، بل كان عليها أيضًا أن تظهر مولودها الجديد لأول مرة بعد يومين فقط من ولادته… وهو يرتدي الكعب العالي. على الرغم من قدرتها على جعل الرحلة بأكملها تبدو سهلة، إلا أن فترة ما بعد الولادة لم تكن خالية من القلق بالنسبة للممثلة السابقة.
كشفت حلقة من البودكاست الخاص بها في أبريل 2025 بعنوان “اعترافات مؤسسة” أن ماركل تعاملت مع حالة طبية طارئة بعد إحدى حالات حملها. على الرغم من أنها لم تتطرق إلى الموضوع إلا بشكل عابر، إلا أن ماركل قالت إنها أصيبت بتسمم الحمل بعد الولادة. شاركت: “إنه أمر نادر جدًا ومخيف جدًا”. أشارت تعليقات ماركل على التجربة إلى رغبتها في إبقاء حالتها خارج العناوين الرئيسية. “وما زلت تحاول التوفيق بين كل هذه الأشياء، والعالم لا يعرف ما الذي يحدث بهدوء. وفي الهدوء، ما زلت تحاول الظهور أمام الناس – معظمهم لأطفالك – ولكن هذه الأشياء تمثل مخاوف طبية هائلة.” وكانت ماركل، وهي أم لطفلين، محقة في قولها إن تسمم الحمل أمر نادر الحدوث، حيث أن الحالة تؤثر فقط على ما بين 2% إلى 8% من النساء في جميع أنحاء العالم.
ما هو تسمم الحمل؟
تسمم الحمل هو حالة يتم تشخيصها أثناء الحمل وتتميز بارتفاع ضغط الدم أو تلف الكلى أو انخفاض الصفائح الدموية. يتم تشخيصه عادةً بعد 20 أسبوعًا من الحمل، ويصاحبه آلام في البطن، وصداع، وغثيان، وقلق، وفي بعض الأحيان، فرط الحساسية للضوء. إذا تركت الحالة دون علاج، قد تحدث آثار جانبية قاتلة في بعض الأحيان. والخبر السار هو أن تسمم الحمل قابل للعلاج. تركز معظم علاجات تسمم الحمل على إدارة الآثار الجانبية. (اقرأ كيف يتم علاج تسمم الحمل).
إن استشارة الطبيب والمراقبة المستمرة للحمل هي في كثير من الأحيان أفضل مسار للعمل لإيجاد حل يوفر الدعم الأفضل للأم. ومع ذلك، فإن المساعدة الأساسية في تخفيف آثار تسمم الحمل هي الولادة وتمرير المشيمة. ومع ذلك، في بعض الأحيان، الولادة ليست كافية.
يمكن أن يستمر تسمم الحمل إلى ما بعد الولادة، وهي الحالة التي كشفت عنها ميغان ماركل في البودكاست الخاص بها. في حالات مثل حالة ماركل، قد تستمر آثار ارتفاع ضغط الدم والصداع الشديد حتى بعد مرور المشيمة. يمكن أن يحدث تسمم الحمل بعد الولادة لمدة تصل إلى 6 أسابيع بعد الولادة ويجب مراقبته من قبل الطبيب.
تعافي ماركل في نظر الجمهور
استغرق الأمر الملكي حتى عام 2025 للكشف عن تشخيصها. وبالنظر إلى أن ميغان ماركل قد اعترفت بأن انتقادات الرأي العام، والتي ارتفعت بشكل كبير عندما انضمت إلى العائلة المالكة، كانت مرهقة لها، فليس من المستغرب أنها حجبت هذه المعلومات. رغم ذلك، في ذلك الوقت، كانت هناك تلميحات عن الصعوبات التي تواجهها ماركل. وفي مقابلة من فيلمها الوثائقي “هاري وميغان: رحلة أفريقية”، اعترفت الدوقة بأن الحمل كان وقتاً حساساً للغاية بالنسبة لها، وأنها كانت تعاني بعد ولادة ابنها. على الرغم من أنها لم تخوض في التفاصيل حول المشاكل الحقيقية التي كانت تواجهها خلف الكواليس، مع اكتشافها الأخير لتشخيص تسمم الحمل، فمن المحتمل أنها كانت تلمح إلى تعافيها.
لم تخجل ماركل من الاعتراف بأن الأمومة كأحد أفراد العائلة المالكة لم تكن كما خططت لها تمامًا. وبينما كانت تسترجع ذكرياتها في البودكاست الخاص بها، “قلت لنفسي: يا إلهي، سألقي خطابًا مع طفل على فخذي”. لقد كانت لدي رؤية كاملة.” لكن الرؤية التي كانت لدى الممثل السابق لم تكن، كما اعترفت، ما أصبح حقيقة. مع ذلك، استمرت الأميرة في التعبير عن حبها الكبير لدورها كأم، حيث قالت لـ Town & Country: “أن أكون أمًا هو أهم شيء في حياتي كلها – خارجًا، بالطبع، كوني زوجة لـ (الأمير هاري)”.