الاضطراب الخطير الذي عانت منه ميغان ماركل بعد الولادة

كأحد أفراد العائلة المالكة، لم يكن حمل ميغان ماركل رحلة هادئة. منذ إعلان علاقتها مع زوجها الحالي، الأمير هاري، دوق ساسكس، أصبحت ماركل تحت الأضواء. امتد فضول المتطفلين وضغط الحياة الملكية إلى حملها. لم يُطلب من ماركل، مثل النساء الملكيات من قبلها، السفر وحضور الأحداث رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم فحسب، بل كان عليها أيضًا أن تظهر مولودها الجديد لأول مرة بعد يومين فقط من ولادته… وهو يرتدي الكعب العالي. على الرغم من قدرتها على جعل الرحلة بأكملها تبدو سهلة، إلا أن فترة ما بعد الولادة لم تكن خالية من القلق بالنسبة للممثلة السابقة.

كشفت حلقة من البودكاست الخاص بها في أبريل 2025 بعنوان “اعترافات مؤسسة” أن ماركل تعاملت مع حالة طبية طارئة بعد إحدى حالات حملها. على الرغم من أنها لم تتطرق إلى الموضوع إلا بشكل عابر، إلا أن ماركل قالت إنها أصيبت بتسمم الحمل بعد الولادة. شاركت: “إنه أمر نادر جدًا ومخيف جدًا”. أشارت تعليقات ماركل على التجربة إلى رغبتها في إبقاء حالتها خارج العناوين الرئيسية. “وما زلت تحاول التوفيق بين كل هذه الأشياء، والعالم لا يعرف ما الذي يحدث بهدوء. وفي الهدوء، ما زلت تحاول الظهور أمام الناس – معظمهم لأطفالك – ولكن هذه الأشياء تمثل مخاوف طبية هائلة.” وكانت ماركل، وهي أم لطفلين، محقة في قولها إن تسمم الحمل أمر نادر الحدوث، حيث أن الحالة تؤثر فقط على ما بين 2% إلى 8% من النساء في جميع أنحاء العالم.