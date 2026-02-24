الافتراء العنصري الصادم في حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2026 يثبت أن توريت أكثر تعقيدًا مما يعتقده الجميع

في لحظة نادرة وصادمة من حياة تقليد الفن، أصيب المشاهدون في الجمهور وفي المنزل في حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2026 بالذهول بعد أن سمعوا شخصًا يصرخ بشتائم عنصرية من الجمهور بينما قدم الممثلان مايكل بي جوردان وديلروي ليندو جائزة أفضل مؤثرات بصرية. بعد ذلك مباشرة، تم الكشف عن أن جون ديفيدسون، المدافع عن متلازمة توريت، كان مسؤولاً عن غير قصد عن الافتراء العنصري. وقال آلان كومينغ، مقدم حفل توزيع الجوائز، للجمهور: “متلازمة توريت هي إعاقة، والتشنجات اللاإرادية التي سمعتموها الليلة لا إرادية، مما يعني أن الشخص المصاب بمتلازمة توريت ليس لديه سيطرة على لغته”. “نعتذر إذا شعرت بالإهانة.” وفي وقت لاحق، أصدرت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أيضًا اعتذارًا علنيًا. لكن في إحدى الحفلات، قال ليندو لمجلة فانيتي فير إنه يتمنى لو تحدث معهم “شخص من بافتا” بعد ذلك.

كان ديفيدسون مصدر إلهام لفيلم “أقسم”، وهو دراما عن سيرته الذاتية تروي قصة نشأته في الثمانينيات وهو مصاب بمتلازمة توريت. لقد كان موجودًا بين الجمهور في ذلك المساء للاحتفال بنجاح الفيلم، بما في ذلك جائزتي BAFTA اللتين حصل عليهما الفيلم لأفضل ممثل وأفضل طاقم تمثيل. للأسف، أثبت الحادث في النهاية مدى تعقيد هذا النوع من اضطراب التشنج اللاإرادي وقدرته على إيذاء كل من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة وكذلك الأشخاص من حولهم.