الافتراء العنصري الصادم في حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2026 يثبت أن توريت أكثر تعقيدًا مما يعتقده الجميع

في لحظة نادرة وصادمة من حياة تقليد الفن، أصيب المشاهدون في الجمهور وفي المنزل في حفل توزيع جوائز البافتا لعام 2026 بالذهول بعد أن سمعوا شخصًا يصرخ بشتائم عنصرية من الجمهور بينما قدم الممثلان مايكل بي جوردان وديلروي ليندو جائزة أفضل مؤثرات بصرية. بعد ذلك مباشرة، تم الكشف عن أن جون ديفيدسون، المدافع عن متلازمة توريت، كان مسؤولاً عن غير قصد عن الافتراء العنصري. وقال آلان كومينغ، مقدم حفل توزيع الجوائز، للجمهور: “متلازمة توريت هي إعاقة، والتشنجات اللاإرادية التي سمعتموها الليلة لا إرادية، مما يعني أن الشخص المصاب بمتلازمة توريت ليس لديه سيطرة على لغته”. “نعتذر إذا شعرت بالإهانة.” وفي وقت لاحق، أصدرت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أيضًا اعتذارًا علنيًا. لكن في إحدى الحفلات، قال ليندو لمجلة فانيتي فير إنه يتمنى لو تحدث معهم “شخص من بافتا” بعد ذلك.
كان ديفيدسون مصدر إلهام لفيلم “أقسم”، وهو دراما عن سيرته الذاتية تروي قصة نشأته في الثمانينيات وهو مصاب بمتلازمة توريت. لقد كان موجودًا بين الجمهور في ذلك المساء للاحتفال بنجاح الفيلم، بما في ذلك جائزتي BAFTA اللتين حصل عليهما الفيلم لأفضل ممثل وأفضل طاقم تمثيل. للأسف، أثبت الحادث في النهاية مدى تعقيد هذا النوع من اضطراب التشنج اللاإرادي وقدرته على إيذاء كل من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة وكذلك الأشخاص من حولهم.
قال جون ديفيدسون إنه كان “مذعورًا للغاية”
في صباح اليوم التالي لجوائز البافتا، أصدر جون ديفيدسون على الفور اعتذارًا عامًا. وكتب (عبر فانيتي فير): “بالإضافة إلى إعلان آلان كومينغ وبي بي سي وبافتا، لا يسعني إلا أن أضيف أنني أشعر بالخزي الشديد دائمًا إذا اعتبر أي شخص أن التشنجات اللاإرادية الخاصة بي مقصودة أو تحمل أي معنى”. وأضاف ديفيدسون قبل أن يكشف أنه اختار مغادرة الحفل مبكرًا بسبب “الضيق” الذي تسببت فيه التشنجات اللاإرادية: “لقد أمضيت حياتي محاولًا دعم وتمكين مجتمع توريت وتعليم التعاطف واللطف والتفاهم من الآخرين وسأستمر في القيام بذلك”.
وفي الوقت نفسه، قدم آخرون من مجتمع متلازمة توريت أيضًا دعمهم لديفيدسون خلال اللحظة الحقيقية جدًا القابلة للتعليم. وقالت منظمة Tourettes Action، وهي منظمة دعم وأبحاث، في بيان بشأن الحادث: “نحن نتفهم بشدة أن هذه الكلمات يمكن أن تسبب الأذى، ونحن نأسف بشدة لمجتمع السود على الضرر الذي تسببه، ولكن في الوقت نفسه، من المهم أن يفهم الجمهور حقيقة أساسية حول متلازمة توريت: التشنجات اللاإرادية لا إرادية. إنها ليست انعكاسًا لمعتقدات الشخص أو نواياه أو شخصيته”، في حين أشارت أيضًا إلى أنهم “فخورون بشكل لا يصدق” لديفيدسون (عبر Instagram).
يعتقد المحامي جمعان ويليامز أن بافتا أسقطت الكرة
في أعقاب حفل BAFTAs، تحدث المحامي العام في مدينة نيويورك جومان ويليامز أيضًا عن صراعاته مع متلازمة توريت، وعلى وجه التحديد الكوبرولاليا. وفقًا لجمعية توريت الأمريكية، الكوبرولاليا هو مصطلح يصف “الانفجار غير الطوعي للكلمات الفاحشة أو الملاحظات غير الملائمة اجتماعيًا والمهينة”. في مقطع فيديو على موقع يوتيوب، اعترف ويليامز قائلاً: “أنا مصاب بمتلازمة توريت، وقد تم تشخيصي منذ أكثر من 30 عامًا. وكما يمكنك أن تقول، أنا أيضًا رجل أسود فخور جدًا. ولدي أيضًا مرض الكوبرولاليا، مما يعني أنني أحيانًا أضع علامة على الكلمات غير المقبولة اجتماعيًا، بما في ذلك كلمة N”.
وبينما كان ويليامز حريصًا على دعوة المشاهدين إلى ممارسة “اللطف” و”المراعاة” للمصابين بمتلازمة توريت، أكد أيضًا على أهمية الاعتراف بشكل صحيح بأولئك الذين تعرضوا للإهانة عن غير قصد من جراء الانفجار. وأعلن قائلاً: “بغض النظر عن السبب، فإن كلمة مثل كلمة N يمكن أن تسبب الكثير من الضرر”. وأضاف: “أعتقد أن هذا هو المكان الذي أُسقطت فيه الكرة. لا أعتقد أنه تم توفير ما يكفي من الرعاية”، في إشارة إلى عدم تواصل بافتا شخصيًا مع مقدمي البرامج، مايكل بي جوردان وديلروي ليندو، بعد الحادث. وختم قائلا: “حافظوا على الغضب، حافظوا على التعاطف. دعونا نضعه في مكانه الصحيح”.