الاكتشاف الراقي الجميل لعرض سجل الفينيل الذي تريد اكتشافه

جزء من سحر الفينيل هو أنه لا يتعلق فقط الصوت. إنه عن الطقوس. من انزلاق السجل من جعبته إلى الإعجاب بالعمل الفني أثناء تشغيل الموسيقى ، تضيف كل التفاصيل إلى التجربة. ولكن في كثير من الأحيان ، ينتهي غلاف الألبوم بشكل مسطح على المنضدة أو مدعومًا على الحائط ، بعيدًا عن الأنظار وغير العقل. هذا هو المكان الذي تأتي فيه هذه الشاشة المخصصة: حامل سجل Petru Vinyl ، المصمم ليس فقط للاحتفاظ بألبومك ولكن أيضًا لإضافة طبقة أخرى من الفن إلى مساحة الاستماع الخاصة بك.

هذا النمط الخاص من الحامل يتجاوز الأساسيات. إنه لا يهدئ فقط كملك في وضع مستقيم ؛ إنه يدمج شاشة ميكروفون ومصورة LED مدمجة تتفاعل في الوقت الفعلي للموسيقى التي تعزفها. بينما يدور السجل الخاص بك ، يلتقط الحامل الخشبي الصوت ويترجمه إلى أنماط مرئية مختلفة (قم بتحويل الألبوم الذي تعزفه إلى كل من محور صوتي ومرئي). والنتيجة هي مساحة الاستماع التي تشبه ضوضاء الخلفية وأكثر تشبه التجربة المنسقة.

ما ستحتاج إلى إعداده واضح ومباشر: سجل الفينيل الخاص بك ، والوقوف نفسه ، وسطح مسطح قريب لعرضه. مرة واحدة في مكانها ، يصبح أكثر من مجرد تخزين. يصبح جزءًا من الموسيقى. يمكنك حتى إقرانها مع شاشة جدار فينيل DIY لإضافتها.