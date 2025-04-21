البابا فرانسيس ميت في 88

توفي البابا فرانسيس الأول ، الذي شغل منصب القائد لأكثر من 1.3 مليار كاثوليك في جميع أنحاء العالم لأكثر من عقد من الزمان ، عن عمر يناهز 88 عامًا ، وهو أول بونت في أمريكا اللاتينية ، البابا فرانسيس ، الذي شغل منصب زعيم أكثر من 1.3 مليار كاثوليك في جميع أنحاء العالم لأكثر من عقد من الزمان.

أعلن مسؤولو الفاتيكان عن وفاة البابا في عيد الفصح الاثنين 21 أبريل 2025. وفاةه بعد مضاعفات مستمرة من مرض الرئة المزمن الذي بدأ في شبابه. لكن صحته انخفضت بشكل واضح في السنوات الأخيرة ، وبلغت ذروتها في إقامة مستشفى مطولة في فبراير 2025-الأطول في بابوية 12 عامًا-بسبب قضية التنفس التي تصاعدت في النهاية إلى الالتهاب الرئوي المزدوج. أعلن الكاردينال كيفن فاريل على قناة الفاتيكان التلفزيونية: “أعز إخوان وأخوات ، مع الحزن العميق ، يجب أن أعلن عن وفاة والدنا الأقدس فرانسيس”. “في الساعة 7:35 هذا الصباح ، عاد أسقف روما ، فرانسيس ، إلى منزل الأب.”

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ولد خورخي ماريو بيرغوليو في الأرجنتين ، انضم فرانسيس لأول مرة إلى جمعية يسوع في عام 1958 واستمر في كتابة التاريخ. وضع انتخابه كبابا في عام 2013 العديد من الأوليات-لم يكن هو أول البابا اليسوعية على الإطلاق ، ولكن ، كما ذكرنا ، كان أيضًا أول بونتيف من أمريكا اللاتينية. أنشأ البابا فرانسيس البابوية من خلال تقديم نفسه كزعيم متواضع ، وغالبًا ما ينضح اللطف والتعامل. ظهر في الأماكن العامة في ملابس بسيطة ، ورفض العيش في الشقق البابوية الأكثر فخامة في الفاتيكان. في محاولته لإطلاق “ثورة من الحنان” بين الكاثوليكية وتجاهل “الثقافة التجارية” التجارية “، كما تشير مجلة أمريكا ، كان يميل أيضًا إلى إزعاج الكاثوليك المحافظين الذين فضلوا القيادة القوية أخلاقياً ، كما تناقش صحيفة نيويورك تايمز.

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