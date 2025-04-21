البابا فرانسيس ميت في 88

توفي البابا فرانسيس الأول ، الذي شغل منصب القائد لأكثر من 1.3 مليار كاثوليك في جميع أنحاء العالم لأكثر من عقد من الزمان ، عن عمر يناهز 88 عامًا ، وهو أول بونت في أمريكا اللاتينية ، البابا فرانسيس ، الذي شغل منصب زعيم أكثر من 1.3 مليار كاثوليك في جميع أنحاء العالم لأكثر من عقد من الزمان.
أعلن مسؤولو الفاتيكان عن وفاة البابا في عيد الفصح الاثنين 21 أبريل 2025. وفاةه بعد مضاعفات مستمرة من مرض الرئة المزمن الذي بدأ في شبابه. لكن صحته انخفضت بشكل واضح في السنوات الأخيرة ، وبلغت ذروتها في إقامة مستشفى مطولة في فبراير 2025-الأطول في بابوية 12 عامًا-بسبب قضية التنفس التي تصاعدت في النهاية إلى الالتهاب الرئوي المزدوج. أعلن الكاردينال كيفن فاريل على قناة الفاتيكان التلفزيونية: “أعز إخوان وأخوات ، مع الحزن العميق ، يجب أن أعلن عن وفاة والدنا الأقدس فرانسيس”. “في الساعة 7:35 هذا الصباح ، عاد أسقف روما ، فرانسيس ، إلى منزل الأب.”
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ولد خورخي ماريو بيرغوليو في الأرجنتين ، انضم فرانسيس لأول مرة إلى جمعية يسوع في عام 1958 واستمر في كتابة التاريخ. وضع انتخابه كبابا في عام 2013 العديد من الأوليات-لم يكن هو أول البابا اليسوعية على الإطلاق ، ولكن ، كما ذكرنا ، كان أيضًا أول بونتيف من أمريكا اللاتينية. أنشأ البابا فرانسيس البابوية من خلال تقديم نفسه كزعيم متواضع ، وغالبًا ما ينضح اللطف والتعامل. ظهر في الأماكن العامة في ملابس بسيطة ، ورفض العيش في الشقق البابوية الأكثر فخامة في الفاتيكان. في محاولته لإطلاق “ثورة من الحنان” بين الكاثوليكية وتجاهل “الثقافة التجارية” التجارية “، كما تشير مجلة أمريكا ، كان يميل أيضًا إلى إزعاج الكاثوليك المحافظين الذين فضلوا القيادة القوية أخلاقياً ، كما تناقش صحيفة نيويورك تايمز.
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بدايات متواضعة على خط المواجهة
كان البابا فرانسيس هو البابا 266 في نسب يمتد تقليديا إلى بيتر ، تلميذ يسوع. يصف ناشيونال اليوم بدايات البابا المتواضعة ، والتي بدأت مع ولادته من الطبقة العاملة في الأرجنتين لأب محاسب وأم منزل. التحق بمدرسة ثانوية تقنية حيث درس الكيمياء وعمل في مختبر الكيمياء لبعض الوقت. كان لديه أيضًا وظائف مبكرة ومباشرة للغاية مثل Janitor و Boincer التي ربما تكون قد اتخذت موقفه اللاحق في التواصل مع عامة الناس.
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بعد عامين من انضمامه إلى جمعية يسوع (اليسوعيون) ، أخذ البابا فرانسيس وعوده من الفقر ، والعفة ، والطاعة ، كما تنص فوكس. سيستغرق الأمر ما يقرب من عقد من الزمان ، حتى عام 1969 ، ليتم تعيينه رسميًا ككاهن. يناقش المراسل الكاثوليكي الوطني كيف شكل النظام اليسوعي موقف البابا فرانسيس تجاه الإيمان والاختيار وبابته في نهاية المطاف. يمكن وصف اليسوعيون ، وهو أمر ذي الذكور ، بأنه “بنية وأخلاقيات عسكرية” تفضل العمل التبشيري والعقلية العالمية والعمل الملموس على أساليب أخرى.
كما يقتبس المراسل الكاثوليكي الوطني ، انجذب البابا فرانسيس إلى العسكرة اليسوعية في سنوات شبابه ، وخاصة فكرة أن يكون “على الخطوط الأمامية للكنيسة”. حصل البابا فرانسيس على رغبته خلال “الحروب القذرة” في الأرجنتين ، عندما بدأت الديكتاتورية العسكرية للأمة في قتل المواطنين. في العالم ، أعرب البابا فرانسيس عن ندمه لعدم بذل المزيد من الجهد للتراجع ضد الديكتاتورية ، لأنه اعتبر نفسه “وضع في العمل مبكرًا”.
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نفي وأعاد رجل متغير
يخبرنا الوطني اليوم أن البابا فرانسيس كان بمثابة رئيس المقاطعة اليسوعية في الأرجنتين من عام 1973 إلى عام 1979 ، وهي فترة تداخل مع المجلس العسكري الأرجنتيني. في ذلك الوقت ، كان معروفًا ببساطة باسمه الأخير Bergoglio ، أو حتى الأب خورخي. على المراسل الوطني الكاثوليكي ، وصف البابا فرانسيس نفسه بأنه “استبدادي” وسريع للغاية في اتخاذ القرارات. في ذلك الوقت ، بدا أنه يعارض علنا ”لاهوت التحرير” ، وهي أيديولوجية تتأثر الماركسي والتي تفضل حريات أكبر للفقراء ، كما أوضحت الأرجنتين. حتى أنه مرة واحدة “قرون مغلقة” مع شخصين تحته ونفيهما. كما يوضح العالم ، تم القبض على هؤلاء الأفراد وتعذيبهم من قبل الحكومة الأرجنتينية ، الذين أخذوهم من أجل المميزين.
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وصلت كل هذه الاضطرابات الاجتماعية السياسية إلى رأسها عندما انخل البابا فرانسيس نفسه ، لكل الأرجنتين المتجول. أمضى وقتًا في ألمانيا ، ثم كوروبا ، الأرجنتين ، قبل أن يعود إلى رجل متغير. انتقل البابا فرانسيس إلى “Shantytowns” بوينس آيرس وقضى معظم هذا الوقت بين الفقراء الذين يحملون الخطب ، وإجراء الشركة ، ويبدو أنه حتى غسل أقدام الناس حرفيًا. هذا التواصل جعله محبوبًا في مسقط رأسه ، وهي سمعة حملها حتى وفاته. في عام 1998 ، أصبح رئيس أساقفة بوينس آيرس ، وفي عام 2001 جعله البابا يوحنا بولس الثاني كاردينال. في عام 2014 ، قدمت قائمة كتاب Bergoglio أدلة على أن البابا فرانسيس قد عارض الديكتاتورية الأرجنتينية طوال الوقت ، وقد بنيت حتى شبكة سرية لمساعدة أكثر من 100 شخص على الفرار إلى بر الأمان.
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البابا المثير للجدل للناس
تم انتخاب البابا فرانسيس البابا في عام 2013 بعد استقالة البابا بنديكت السادس عشر. من البابا الثاني ، تولى البابا فرانسيس منصبه ، أشعل إعجاب الأجزاء المتساوية والإزعاج من كل من الدوائر الكاثوليكية والعلمانية. من ناحية ، تم الترحيب به باعتباره البابا الحقيقي ، المتواضع للأشخاص الذين تصرفوا وفقًا لمبادئ الحب والمؤسسة المسيحية-نوع من “الكاثوليك الليبرالي” ، إذا جاز التعبير ، كما تحددها صحيفة نيويورك تايمز. كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست ، امتدت مثل هذه الليبرالية اللاهوتية إلى استدعاء الملحدين ، ورفضوا إعلان الحكم على المثليين ، ووصفها بأنها “الجذام” عندما يعامل الكهنة الكنيسة مثل مهنة ، والسماح لجميع كهنة جميع الرتب بمسامحة النساء بسبب عمليات الإجهاض. في سنواته الأخيرة ، أدان قوانين مكافحة المثليين وترحب علناً بأشخاص غريبين في الكنيسة ، كما يناقش الناس.
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من ناحية أخرى ، فإن هذا الموقف الأقل من قرع هو بالضبط السبب في أن بعض الناس لم يعجبه. وقد شجبه البعض ، مثلهم مثل أولئك الذين لم يسمعوا به أحد ، منافقًا ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بحماية الكهنة المتهمين بالاعتداء الجنسي أو الاعتذار للسكان الأصليين. تم الإشادة بالبابا فرانسيس في وقت واحد لتنشيط الكنيسة وألقي باللوم على التسبب في انخفاض أعدادها. لقد أعجب بتمديد فرع الزيتون إلى مجموعات من قبل الكنيسة التي سبق تهمشها ، ولكنها كانت تتقلب لعدم القيام بما يكفي. سيحدد الوقت وحده كيف يتذكره التاريخ ، ولكن في الوقت الحالي ، يمكن للمليارات الحرفية في جميع أنحاء العالم أن تتحد في الحداد.