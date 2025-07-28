البديل السهل لسباق الدودة الذي سيبقي عباد الشمس الخاص بك سعيدا

عباد الشمس ، على الرغم من كل أشعة الشمس المشرقة وابتساماتها ، ليست سعيدة تمامًا كما يبدو أنها. بالتأكيد ، بمجرد أن تتفتح ، فإنها رائعة ، لكن الحصول عليها هناك في الواقع يأخذ القليل من الاهتمام. يعتمد الكثير من المزارعين العاطفيين على الدودة كطريقة مجربة وحقيقية لزراعة عباد الشمس الرائعة (وكذلك العديد من النباتات الأخرى) ، وهذا أمر رائع عندما يكون لديك إعداد كامل من الديدان التي تقوم بعملها. ولكن الحقيقة هي أن الكثير منا ليس لديهم سماد. لحسن الحظ ، هناك طريقة أخرى للحفاظ على عباد الشمس تتغذى جيدًا وسعيدًا ، حتى عند زراعتها في الأواني. هذا باستخدام سماد متوازن مع نسبة NPK من 10-10-10-مع NPK يقف للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.
لكن تخطي الرغبة في المبالغة في ذلك لأن أقل أكثر ، خاصة مع عباد الشمس. هذه الزهرة لا تقدر الإفراط في التغذية والإفراط في العناء. في الواقع ، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى حرق الأسمدة. وإذا كنت قد بدأت للتو في رحلة زراعة عباد الشمس ، تذكر: يجب أن تنمو عباد الشمس من البذور وعدم شراءها كشتلات. لا تحب عباد الشمس نقلها ، لذلك غالبًا ما تأتي الشتلات التي يتم شراؤها من المتجر مع صدمة زرع والتي ستؤثر على نموها في المستقبل. البذور ، من ناحية أخرى ، سوف تنمو في الوعاء الذي تزرع فيه ، دون أي صدمة ولا دراما.
كيفية إطعام عباد الشمس دون مسببات الدودة (وتجنب الأخطاء الشائعة)
عندما يتعلق الأمر باستخدام الأسمدة المتوازنة 10-10-10 ، سيكون التوقيت والاعتدال مفتاحًا. ابدأ في التغذية بمجرد أن يبلغ طول الشتلات بضع بوصات وقامت بتطوير بعض الأوراق الحقيقية لأن ذلك عندما يكونون مستعدين للاستمتاع بالمواد الغذائية. إن التغذية كل أسبوعين كثيرة ، لذلك لا تقع ضحية لأحد هذه الأخطاء التي يمكن تجنبها التي يرتكبها الجميع في عباد الشمس المتنامي.
نصيحة أخرى جيدة هي تطبيق الأسمدة في حلقة على بعد بضع بوصات (تسمى خط التنقيط) من قاعدة النبات التي ستحمي الجذع والأوراق من الحرق. ثم سقيه تمامًا حتى تصل العناصر الغذائية إلى الجذور دون أن تكون على سطح التربة. كقاعدة عامة ، تجنب التغذية مباشرة قبل هطول أمطار غزيرة ، لأن المطر قد يغسل كل شيء قبل أن يتمكن من الوصول إلى الجذور.
بالمقارنة مع المسبوكات ، قد تكون الأسمدة 10-10-10 خيارًا أبسط وأكثر سهولة وخاصة للمبتدئين الذين يتساءلون عما إذا كان ينبغي عليهم زراعة عباد الشمس في حديقتهم. الجواب هنا هو نعم ، بالتأكيد ، فقط كن مستعدًا لمنحهم التغذية المتوازنة التي يحتاجونها في شكل يسهل التحكم فيه. من المؤكد أن عباد الشمس الخاص بك ستزدهر وستستمتع بأزهارها السعيدة الرائعة طوال الصيف.