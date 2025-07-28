البديل السهل لسباق الدودة الذي سيبقي عباد الشمس الخاص بك سعيدا

عباد الشمس ، على الرغم من كل أشعة الشمس المشرقة وابتساماتها ، ليست سعيدة تمامًا كما يبدو أنها. بالتأكيد ، بمجرد أن تتفتح ، فإنها رائعة ، لكن الحصول عليها هناك في الواقع يأخذ القليل من الاهتمام. يعتمد الكثير من المزارعين العاطفيين على الدودة كطريقة مجربة وحقيقية لزراعة عباد الشمس الرائعة (وكذلك العديد من النباتات الأخرى) ، وهذا أمر رائع عندما يكون لديك إعداد كامل من الديدان التي تقوم بعملها. ولكن الحقيقة هي أن الكثير منا ليس لديهم سماد. لحسن الحظ ، هناك طريقة أخرى للحفاظ على عباد الشمس تتغذى جيدًا وسعيدًا ، حتى عند زراعتها في الأواني. هذا باستخدام سماد متوازن مع نسبة NPK من 10-10-10-مع NPK يقف للنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.

لكن تخطي الرغبة في المبالغة في ذلك لأن أقل أكثر ، خاصة مع عباد الشمس. هذه الزهرة لا تقدر الإفراط في التغذية والإفراط في العناء. في الواقع ، يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى حرق الأسمدة. وإذا كنت قد بدأت للتو في رحلة زراعة عباد الشمس ، تذكر: يجب أن تنمو عباد الشمس من البذور وعدم شراءها كشتلات. لا تحب عباد الشمس نقلها ، لذلك غالبًا ما تأتي الشتلات التي يتم شراؤها من المتجر مع صدمة زرع والتي ستؤثر على نموها في المستقبل. البذور ، من ناحية أخرى ، سوف تنمو في الوعاء الذي تزرع فيه ، دون أي صدمة ولا دراما.