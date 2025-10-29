البديل العشبي المذهل الذي لا يتطلب الكثير من الصيانة والذي يجذب الطيور الجميلة

تحرك فوق المروج المشذبة، لأن المظهر الطبيعي البري يحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، وهناك بعض بدائل العشب الرائعة منخفضة الصيانة والتي تبدو رائعة وتغذي الحياة البرية. بالطبع، المروج التقليدية لها وقتها ومكانها، ولكن إذا كنت مهتمًا بجلب التنوع البيولوجي إلى حديقتك وتفضل الحد الأدنى من الصيانة، فقد ترغب في التفكير في زراعة بذور البراري (Sporobolus heterolepis)، وهو غطاء أرضي مذهل من شأنه أن يجعل الطيور تتدفق إلى حديقتك.

موطنه الولايات المتحدة وكندا، ربما تكون قد شاهدت هذا العشب الدائم بجانب خطوط السكك الحديدية وفي المروج العشبية والبراري. تتساقط خصلاتها الكثيفة من الأوراق الخضراء الرقيقة بأشكال رشيقة ومقوسة، مما يضيف النعومة والملمس إلى أي حديقة. في أغسطس وسبتمبر، تزين الزهور السمراء الأوراق، وفي الخريف يتحول العشب إلى لون ذهبي مذهل. وعندما تنضج بذور هذا العشب، فإنها تسقط على الأرض وتأكلها الحياة البرية. سوف تتغذى العديد من الطيور المحلية، مثل العصافير والجنكو، على بذورها، ويفضل العشب نفسه كمادة تعشيش.

على ارتفاع يتراوح من 2 إلى 3 أقدام، غالبًا ما يتم استخدام بذور البراري في الحدود والمروج والزراعة الطبيعية. يتيح لك هذا العشب الرائع تقليد المروج والمروج الجميلة التي تراها في الريف في الفناء الخاص بك. إن زراعتها بمفردها كبديل للعشب أو كغطاء أرضي داخل الزهور المحلية، مثل زهرة الردبكية الأرجوانية (Echinacea Purpurea) أو السوزان ذات العين السوداء (Rudbeckia fulgida)، ستجعل من حديقتك جنة للحياة البرية.