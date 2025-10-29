البديل العشبي المذهل الذي لا يتطلب الكثير من الصيانة والذي يجذب الطيور الجميلة

تحرك فوق المروج المشذبة، لأن المظهر الطبيعي البري يحظى بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، وهناك بعض بدائل العشب الرائعة منخفضة الصيانة والتي تبدو رائعة وتغذي الحياة البرية. بالطبع، المروج التقليدية لها وقتها ومكانها، ولكن إذا كنت مهتمًا بجلب التنوع البيولوجي إلى حديقتك وتفضل الحد الأدنى من الصيانة، فقد ترغب في التفكير في زراعة بذور البراري (Sporobolus heterolepis)، وهو غطاء أرضي مذهل من شأنه أن يجعل الطيور تتدفق إلى حديقتك.
موطنه الولايات المتحدة وكندا، ربما تكون قد شاهدت هذا العشب الدائم بجانب خطوط السكك الحديدية وفي المروج العشبية والبراري. تتساقط خصلاتها الكثيفة من الأوراق الخضراء الرقيقة بأشكال رشيقة ومقوسة، مما يضيف النعومة والملمس إلى أي حديقة. في أغسطس وسبتمبر، تزين الزهور السمراء الأوراق، وفي الخريف يتحول العشب إلى لون ذهبي مذهل. وعندما تنضج بذور هذا العشب، فإنها تسقط على الأرض وتأكلها الحياة البرية. سوف تتغذى العديد من الطيور المحلية، مثل العصافير والجنكو، على بذورها، ويفضل العشب نفسه كمادة تعشيش.
على ارتفاع يتراوح من 2 إلى 3 أقدام، غالبًا ما يتم استخدام بذور البراري في الحدود والمروج والزراعة الطبيعية. يتيح لك هذا العشب الرائع تقليد المروج والمروج الجميلة التي تراها في الريف في الفناء الخاص بك. إن زراعتها بمفردها كبديل للعشب أو كغطاء أرضي داخل الزهور المحلية، مثل زهرة الردبكية الأرجوانية (Echinacea Purpurea) أو السوزان ذات العين السوداء (Rudbeckia fulgida)، ستجعل من حديقتك جنة للحياة البرية.
كيفية زراعة بذور البراري للحفاظ على عودة الطيور إلى حديقتك
أحد الأشياء الرائعة في عشب الزينة المحلي هذا، بالإضافة إلى جلب الطيور إلى حديقتك، هو قدرته على البقاء والازدهار في العديد من الظروف المختلفة. من الصعب الوصول إلى مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 وتفضل مكانًا تحت أشعة الشمس الكاملة. يمكن أن تنمو بسعادة في مجموعة واسعة من التربة، بما في ذلك التربة الطينية، طالما أنها تتمتع بتصريف جيد.
نظرًا لأن بذور البراري بطيئة النمو، فإنها تستغرق حوالي أربع سنوات لتثبت نفسها عند زراعتها من البذور. هذا يعني أنه من الأفضل شراء نباتات زرع أو سدادات منها من مركز حديقتك المحلي. عندما تقوم بزراعة أعشابك الجديدة في حديقتك، تأكد من سقيها بانتظام حتى تتجذر. إذا قررت زراعة بذور البراري من البذور، فزرعها في الخريف أو أوائل الربيع. خلال موسم نموها الأول، تحتاج إلى بوصة واحدة من المطر أو الماء أسبوعيًا، ويجب عليك التأكد من بقاء التربة رطبة.
بمجرد أن تستقر، تكون بذور البراري منخفضة الصيانة بشكل لا يصدق، وتتحمل الجفاف وفترات التربة المشبعة. قم بترتيب العشب في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع عن طريق قطع أو اقتلاع أوراق الشجر القديمة، حيث سيساعد ذلك على نمو جديد. اترك النمو القديم للطيور لتبني أعشاشها. ومع ذلك، لا تقلق بشأن قطع رؤوس الزهور لأنه بمجرد أن تبدأ في زرع البذور، سيوفر ذلك مصدرًا غذائيًا لذيذًا للطيور الزائرة، كما يشجعها على العودة للحصول على المزيد.