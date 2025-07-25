البديل بأسعار معقولة لكرات سقي النباتات الزجاجية التي يمكنك تعطلها في شجرة الدولار

تحتاج جميع النباتات إلى الماء للتغذية والبرودة حتى تتمكن من النمو بقوة وصحية. كرات السقي هي اختراعات مفيدة تعمل على الحفاظ على ترطيب النباتات. يمكنك ببساطة ملء الكرة الأرضية وإدخاله رأسًا على عقب في وعاءك ، مما يوفر لماشية منزلك مصدر ترطيب سهل يطلق الماء بمرور الوقت. إنها مثالية إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت للتركيز على الرعاية النباتية ، أو تسافر وتحتاج إلى إبقاء النباتات سقي. تكمن مشكلة كرات المياه في أنها يمكن أن تكون غير عملية لأنها غالية الثمن ويمكن أن تكون ثقيلة للغاية على قدرك ، اعتمادًا على حجم مصنعك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الزجاج يجعلها أسهل في كسرها. ومع ذلك ، يمكنك العثور على بديل سهل وبأسعار معقولة لكرات الري الزجاجية في شجرة الدولار مع حصص الري البلاستيكية.

يمكن العثور على كرات الري المفيدة هذه لحديقتك أو النباتات المنزلية في شجرة الدولار المحلية ، والتي تسميها على نحو مناسب حصص سقي بلاستيكية سهلة الاستخدام للنباتات. على الرغم من أنها لا تأتي في جميع التصميمات أو الألوان الجميلة التي تقوم بها بعض الكرات الزجاجية ، إلا أن هناك بعض التباين في الألوان. أفضل جزء هو ، فهي بأسعار معقولة بكثير من الكرات الزجاجية بسعر 1.25 دولار فقط لكل أربعة حزمة. يمكنهم أيضًا تقديم إضافة جميلة إلى مصانعك مع توفير الوقت عند الري.