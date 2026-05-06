البديل منخفض النمو للفراولة التقليدية التي تمنحك محاصيل متعددة

إذا كنت تستمتع بزراعة طعامك، فهناك بعض النباتات التي ربما تعتبرها عنصرًا أساسيًا في حديقتك: البازلاء والجزر والبطاطس والقرع وبالطبع الفراولة. تعتبر الفراولة من الذكريات الأساسية لأيام الصيف المبكرة بالنسبة للعديد من الناس، ففي نهاية المطاف، لا يوجد الكثير من الأشياء التي تتفوق على رائحة الفراولة الطازجة المقطوفة من الحديقة. المشكلة هي أن موسم الفراولة قد يبدو قصيرًا جدًا بالنسبة للبعض منا. إذا كنت تزرع الفراولة التي تحمل شهر يونيو فقط، فقد يكون هذا هو الحال تمامًا. تنتج الفراولة التي تحمل شهر يونيو ثمارًا كبيرة وحصادًا في وقت مبكر من الصيف، ولكن بعد ذلك يتم الانتهاء منها طوال العام. إذا كنت تريد حصادًا متعددًا في الصيف، فيجب أن تفكر في زراعة الفراولة الدائمة في حديقتك.
على الرغم من وجود بعض الأخطاء التي يرتكبها الناس عند زراعة الفراولة في حديقتهم، إلا أن عدم معرفة نوع النبات الأفضل لاحتياجاتك الخاصة يعد خطأً كبيرًا. إذا كنت تحب التوت الكبير والعصير في وقت واحد مع حصاد كبير في أوائل الصيف، فقد يكون الحمل في يونيو فكرة جيدة. ولكن إذا كنت تريد حصادًا متكررًا ولا تمانع في الحصول على ثمار التوت الصغيرة قليلًا، فإن الأصناف دائمة التحمل هي الحل الأمثل. هناك نوع ثالث من الفراولة يسمى محايد النهار، لكن الكثير من الناس يصنفونها في فئة دائمة بسبب سماتها المتشابهة. تعد أصناف الفراولة دائمة الخضرة خيارًا رائعًا يجب على البستانيين مراعاتها لعدة أسباب. قد ترغب أيضًا في زراعة سرير مختلط من النباتات التي تحمل شهر يونيو والنباتات الدائمة للحصول على أفضل ما في العالمين. ومع ذلك، إذا كانت المساحة محدودة لديك وترغب في حصاد الفراولة طوال الصيف، فإن النباتات الدائمة هي الحل الأمثل.
أسباب يجب أن تفكر في زراعة الفراولة لحديقتك
تميل الفراولة الدائمة النمو إلى أن تكون أسهل في الصيانة وأكثر ملاءمة للمساحات الصغيرة بسبب طبيعتها المدمجة منخفضة النمو – فهي لا ترسل العدائين مثل النباتات الحاملة لشهر يونيو. هذه الحقيقة وحدها تجعلها أفضل أنواع الفراولة التي يمكن زراعتها في حدائق الحاويات والأسرة المرتفعة وحتى السلال المعلقة. تميل أصناف الفراولة دائمة التحمل أيضًا إلى أن تكون أقل حساسية للطقس البارد من أبناء عمومتها الذين يولدون في شهر يونيو، ولأن التوت الخاص بها أصغر قليلاً وأكثر ثباتًا، فهي مثالية للتجميد ولن تصبح اسفنجية في الثلاجة بسرعة.
هناك العديد من أنواع الفراولة الرائعة ذات المذاق الدائم للاختيار من بينها. تعد “Quinault” (Fragaria x ananassa “Quinault”) و”Ozark Beauty” (Fragaria “Ozark Beauty”) و”Fort Laramie” (Fragaria “Fort Laramie”) من بين الأكثر شهرة. من الأفضل زراعة أصناف “Quinault” و “Fort Laramie” من الفراولة الدائمة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8، في حين أن “Ozark Beauty” هو نوع أكثر صلابة من البرودة قليلاً ويمكن زراعته في المناطق من 3 إلى 9. يمكن زراعة الفراولة الدائمة في مواقع ذات شمس كاملة إلى ظل جزئي. يجب أن يحصلوا على بوصة واحدة على الأقل من الماء أسبوعيًا، لكن البقاء تحت الماء أفضل من الإفراط في الماء. الشكوى الوحيدة التي لدى العديد من البستانيين بشأن زراعة الفراولة الدائمة هي معرفة أفضل وقت لقطفها. المفتاح لحصاد هذا النوع من الفراولة هو فحصها بشكل متكرر؛ وإلا فقد تسبقك المخلوقات في ذلك.