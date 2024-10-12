البذور العضوية وغير العضوية: الاختلافات الرئيسية التي يجب أن يعرفها كل بستاني

هل تحاول الاختيار بين استخدام البذور العضوية وغير العضوية في حديقتك؟ سأل House Digest ألوي عن مزايا وعيوب كل نوع من أنواع البذور. ووفقا لها، “غالبا ما تأتي البذور العضوية من النباتات الأكثر صحة لأنه يتم حصادها عادة قبل أن تغزو النباتات الآفات أو الأمراض: وهذا يعني أن البذور العضوية هي بذور قوية. ومع ذلك، ثبت أن البذور العضوية تنمو في أنظمة الحدائق العضوية (التربة التي لم تتعرض للمواد الكيميائية)، وبالتالي فإنها سوف تزدهر بشكل أفضل في حديقة عضوية، وقد لا تكون جيدة في الحديقة التي تستخدم فيها المواد الكيميائية.

من ناحية أخرى، قال ألوي أن البذور غير العضوية عادة ما يكون من الأسهل العثور عليها وبأسعار معقولة. وقال ألوي: “بالنسبة إلى البستانيين المهتمين بأصناف الإرث، من الأسهل بكثير العثور على بذور الإرث العضوية مقارنة ببذور الإرث غير العضوية”.

في حين أن البستنة قد تبدو مستحيلة بالنسبة للبعض، فإن اختيار أفضل نوع من البذور لحديقتك من المؤكد أنه يضعك على الطريق الصحيح للأمام. وحتى لو كنت محترفًا، هناك العديد من حيل البستنة التي ستمنحك إشارة خضراء فورية وتعلمك بعض المهارات الجديدة أيضًا!