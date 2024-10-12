البذور العضوية وغير العضوية: الاختلافات الرئيسية التي يجب أن يعرفها كل بستاني

عندما تبدأ حديقتك الخاصة، هناك العديد من الحيل والنصائح المختلفة لزراعة حديقة صحية. من المواضيع المهمة التي يجب أن يعرفها البستانيون هي الاختلافات بين البذور العضوية وغير العضوية. لمعرفة المزيد، تحدثت House Digest حصريًا مع مالك Albion Gardens وHouse Digest Garden Expert بيج ألوي.
ووفقا لألوي، فإن الفرق الرئيسي بين البذور العضوية وغير العضوية هو نوع النبات الذي جاءت منه البذور. وقال علوي: “يتم إنتاج البذور العضوية عن طريق نباتات يتم تسميدها بأسمدة طبيعية وغير كيميائية، ولا يتم استخدام أي مبيدات كيميائية”. “يمكن للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب أن تترك بقايا على النباتات وفي التربة، والتي يمكن بدورها أن تترك بقايا في البذور، ولكن يتم التخلص من هذه البقايا بشكل عام بمجرد وصول النبات إلى حجمه الناضج.”
ما أهمية الفرق بين البذور العضوية وغير العضوية؟
يمكن أن تكون البستنة العضوية صعبة، خاصة عند محاولة إبعاد الآفات عن نباتاتك وإنتاجك. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في حديقة عضوية. حتى مع وجود الكثير من النصائح حول بدء حديقتك العضوية، قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. إن معرفة ما إذا كانت بذورك عضوية أم لا هي خطوة أولى مهمة، وفقًا لـ Aloi.
“بالنسبة إلى البستانيين المهتمين بممارسات البستنة العضوية والمستدامة، فإن معرفة أصل البذور أمر مهم”، قال ألوي. “إن إدخال البذور غير العضوية التي ربما تكون قد تعرضت للمواد الكيميائية سوف يضر بسلامة الحديقة العضوية عن طريق إدخال السموم إلى التربة، وإدخال البذور التي ربما تأثر تركيبها الوراثي سلبًا بسبب التعرض للمواد الكيميائية.”
مزايا وعيوب البذور العضوية وغير العضوية
هل تحاول الاختيار بين استخدام البذور العضوية وغير العضوية في حديقتك؟ سأل House Digest ألوي عن مزايا وعيوب كل نوع من أنواع البذور. ووفقا لها، “غالبا ما تأتي البذور العضوية من النباتات الأكثر صحة لأنه يتم حصادها عادة قبل أن تغزو النباتات الآفات أو الأمراض: وهذا يعني أن البذور العضوية هي بذور قوية. ومع ذلك، ثبت أن البذور العضوية تنمو في أنظمة الحدائق العضوية (التربة التي لم تتعرض للمواد الكيميائية)، وبالتالي فإنها سوف تزدهر بشكل أفضل في حديقة عضوية، وقد لا تكون جيدة في الحديقة التي تستخدم فيها المواد الكيميائية.
من ناحية أخرى، قال ألوي أن البذور غير العضوية عادة ما يكون من الأسهل العثور عليها وبأسعار معقولة. وقال ألوي: “بالنسبة إلى البستانيين المهتمين بأصناف الإرث، من الأسهل بكثير العثور على بذور الإرث العضوية مقارنة ببذور الإرث غير العضوية”.
في حين أن البستنة قد تبدو مستحيلة بالنسبة للبعض، فإن اختيار أفضل نوع من البذور لحديقتك من المؤكد أنه يضعك على الطريق الصحيح للأمام. وحتى لو كنت محترفًا، هناك العديد من حيل البستنة التي ستمنحك إشارة خضراء فورية وتعلمك بعض المهارات الجديدة أيضًا!