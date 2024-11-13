البذور غير المعروفة التي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتعزز الحياة الجنسية للرجل في نفس الوقت

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد يطلب منك طبيبك تناول أدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين للحفاظ على صحة الأوعية الدموية. يمكنك أيضًا محاولة خفض ضغط الدم بدون دواء عن طريق تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي، وإدارة التوتر، وممارسة الرياضة بانتظام، وإعطاء الأولوية للنوم. بالإضافة إلى ذلك، قد يلجأ بعض الأشخاص، بموافقة طبيبهم، إلى علاجات بديلة مثل المكملات العشبية كمساعد لخطط علاج ضغط الدم الخاصة بهم.

أحد العلاجات المحتملة لارتفاع ضغط الدم هو المورينجا. المورينجا هي شجرة موجودة في الهند، وتتميز بذورها وأوراقها وأزهارها ولحاءها الصالحة للأكل بخصائص طبية قوية. وفقًا لمقال نُشر عام 2020 في الطب الحيوي والعلاج الدوائي، فإن المستخلص المصنوع من أوراق المورينجا يقلل من ضغط الدم لدى فئران المختبر. كما اختبر الباحثون مستخلص المورينجا على الخلايا البشرية ووجدوا أن المورينجا تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك. يعمل أكسيد النيتريك على استرخاء الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم. قد تساعد المورينغا أيضًا في علاج العجز الجنسي لدى الرجل.