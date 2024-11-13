البذور غير المعروفة التي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتعزز الحياة الجنسية للرجل في نفس الوقت

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إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد يطلب منك طبيبك تناول أدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين للحفاظ على صحة الأوعية الدموية. يمكنك أيضًا محاولة خفض ضغط الدم بدون دواء عن طريق تقليل الصوديوم في نظامك الغذائي، وإدارة التوتر، وممارسة الرياضة بانتظام، وإعطاء الأولوية للنوم. بالإضافة إلى ذلك، قد يلجأ بعض الأشخاص، بموافقة طبيبهم، إلى علاجات بديلة مثل المكملات العشبية كمساعد لخطط علاج ضغط الدم الخاصة بهم.
أحد العلاجات المحتملة لارتفاع ضغط الدم هو المورينجا. المورينجا هي شجرة موجودة في الهند، وتتميز بذورها وأوراقها وأزهارها ولحاءها الصالحة للأكل بخصائص طبية قوية. وفقًا لمقال نُشر عام 2020 في الطب الحيوي والعلاج الدوائي، فإن المستخلص المصنوع من أوراق المورينجا يقلل من ضغط الدم لدى فئران المختبر. كما اختبر الباحثون مستخلص المورينجا على الخلايا البشرية ووجدوا أن المورينجا تزيد من إنتاج أكسيد النيتريك. يعمل أكسيد النيتريك على استرخاء الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم. قد تساعد المورينغا أيضًا في علاج العجز الجنسي لدى الرجل.
تساعد المورينجا على استعادة وظيفة الأوعية الدموية
تعمل مركبات المورينغا النشطة بيولوجيًا مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية والسابونين والكيرسيتين معًا لتقليل الالتهاب ومحاربة الجذور الحرة. وفقًا لمراجعة عام 2022 في مجلة Frontiers in Pharmacology، تعمل المورينجا على تحسين وظيفة الأوعية الدموية ليس فقط عن طريق تشجيع إطلاق أكسيد النيتريك ولكن أيضًا عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي في الأوعية الدموية.. ولأن المورينغا غنية أيضًا بالبوتاسيوم، فيمكنها موازنة تأثيرات الصوديوم وخفض ضغط الدم. قد تقلل المورينغا أيضًا من إنزيم ACE الذي يضيق الأوعية الدموية.
ويرتبط ضغط دمك أيضًا بضعف الانتصاب (ED). يقول WebMD أن 80٪ من حالات الضعف الجنسي تنبع من حالة جسدية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم. إذا كان جسمك لا ينتج كمية كبيرة من أكسيد النيتريك، فقد تواجه مشاكل في الانتصاب. من خلال تناول المورينغا للمساعدة في خفض ضغط الدم، يمكنك أيضًا مساعدة الضعف الجنسي لديك. اختبرت مقالة نشرت عام 2016 في Phytotherapy Research 15 مستخلصًا نباتيًا حول كيفية تحسين وظيفة الانتصاب لدى الفئران. أنتجت مستخلصات بذور المورينجا أقوى تأثير من خلال استرخاء العضلات الملساء حول القضيب. أظهر مستخلص بذور المورينجا تأثيرات مماثلة على الضعف الجنسي مثل السيلدينافيل (الفياجرا)، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر.
فوائد صحية أخرى للمورينجا
تُعرف المورينجا باسم “الشجرة المعجزة” لسبب ما. لا تحتوي المورينغا على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات فحسب، بل تتمتع أيضًا بقوى قوية مضادة للميكروبات ومضادة للفطريات.وفقًا لمراجعة عام 2024 في مجلة Nutrients. يمكن أن تحمي المورينغا من البكتيريا التي تسبب التهابات المسالك البولية وكذلك الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية. فرط نمو الفطريات مثل المبيضات البيضاء يمكن أن يسبب العدوى، ولكن المورينجا أظهرت فعاليتها في تعطيل هذه الفطريات.
ثبت أن مركبات محددة في أوراق المورينجا مثل إيزوثيوسيانات والكربامات تقتل خلايا سرطان الثدي دون الإضرار بالخلايا السليمة. تمنع المركبات الأخرى نمو الأورام وتقمع فيروس إبشتاين بار شديد العدوى. المواد النشطة بيولوجيا في المورينجا يمكن أن تدعم جهاز المناعة وتجعل الكبد والكلى أكثر مرونة ضد الإجهاد الناتج عن السموم الضارة. يمكن أيضًا استخدام المورينجا لحماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي الذي قد يؤدي إلى التدهور المعرفي. يمكن أن تساعد أوراق المورينجا في تقليل نسبة الكوليسترول وإبطاء تراكم اللويحات في الشرايين.
ليس عليك زراعة شجرة المورينغا لجني الفوائد الصحية للمورينجا. يمكنك العثور على المورينغا في شكل كبسولة ومسحوق على أمازون.