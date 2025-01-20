البساطة الانتقائية هي الاتجاه الذي يجمع أفضل ما في العالمين

كما يقول المثل، “عام جديد، أنت جديد” – وهذا قد يعني تجديد مساحة المعيشة الخاصة بك لخلق ملاذ من الفرح والإلهام. إذا لم تكن خائفًا من عدم التطابق عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي ولكنك لا تريد أن يبدو منزلك كما لو كان متجرًا للتوفير قد انفجر فيه، فقد تكون البساطة الانتقائية مناسبة لك. يجمع اتجاه التصميم هذا بين الانتقائية – وهو دمج لا حدود له على ما يبدو بين الأنماط والأعمار والألوان والأنسجة المتعددة – والبساطة، وهو أسلوب يمنح مساحة التنفس الخاصة بك مع لوحات الألوان المحايدة والأثاث والديكورات المتناثرة والخطوط البسيطة.
نحن نرى خصائص هذا النمط المختلط في اتجاه انتقائي لغرفة المعيشة يخلق مظهرًا مريحًا في منزلك وفي خيارات الأثاث مع هذا الاتجاه البسيط الذي يهيمن على المواد المنزلية في عام 2025. في مقابلة حصرية مع House Digest، إريكا ديل، قالت مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة Erika Dale Interior Design، إن البساطة الانتقائية مخصصة “لأولئك الذين يقدرون راحة المساحة السلبية وقصد الديكور المرتبط بالبساطة ولكنهم يفضلون اتخاذ اللون والشخصية والغرابة خطوة أبعد من التصميم الداخلي البسيط أحادي اللون من خلال عرض صور ظلية فريدة وأعمال فنية ولون وملمس ونمط.” في جوهره، يتيح لك هذا الاتجاه العثور على قطع محددة تناسبك بشكل غير اعتيادي واستخدامها.
التصميم بأسلوب بسيط انتقائي
يوضح قائلاً: “إن مفتاح تحقيق هذه الجمالية هو عرض مزيج من الأثاث من أنماط مختلفة وعناصر ديكور انتقائية، مثل الكنوز أو السجاد العتيق الساحر، والمجموعات الشخصية، والأعمال الفنية الفريدة، والمنسوجات مع بعض الاختلافات غير المتوقعة في اللون والنمط”. إريكا ديل حصريًا لـ House Digest. كما تحذر من “التعامل مع العناصر بنفس القصد مثل الحد الأدنى، مما يسمح لكل قطعة بالتألق مع الكثير من المساحة السلبية المجاورة.” وهذا ما يميز البساطة الانتقائية عن التطرف الانتقائي، الذي يطغى على الفضاء بالشخصية والتحفيز البصري.
في الوقت نفسه، ضع في اعتبارك الأخطاء التي يخطئ فيها الجميع بشأن التصميم الداخلي والديكور البسيط. بساطتها لا تعني عقيمة ومملة وبلا حياة. في منشورها على Instagram، ذكرت شركة الأثاث الأسترالية Esho Gallery أن “الأسلوب مخصص لأولئك الذين يقدرون التنوع والتفرد، ولكنهم يسعون جاهدين لتحقيق النظام والبساطة في تصميمهم الداخلي”. يعرض المنشور أزواجًا من أنماط الأثاث والألوان والأنسجة التي تضيف التباين والاهتمام إلى مساحات المعيشة. على سبيل المثال، فهي تجمع بين أريكة حديثة وكرسي بذراعين عتيق وطاولة على طراز منتصف القرن، بالإضافة إلى أضواء معاصرة بسيطة ممزوجة بأضواء من عصور أخرى.
لا تخافوا من اللون
ترتبط البساطة أيضًا بالألوان المحايدة – الأسود والأبيض والرمادي والبيج – والتي ما زلنا نراها في الأسلوب البسيط الانتقائي. ومع ذلك، في مقابلتها الحصرية مع هاوس دايجست، تشجع إيريكا ديل الناس على المخاطرة باستخدام لوحة الألوان الخاصة بهم. وتقول: “لا يزال بإمكانك تحقيق التهوية النظيفة للبساطة مع وجود ألوان أخرى غير الأبيض والبيج والبني. إنها المساحة السلبية التي تمنح البساطة انفتاحها، وليس مجرد الافتقار إلى اللون”.
إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي البدء بالأثاث الذي يعكس المواد الطبيعية المميزة للبساطة، مثل الخشب والحجر والزجاج والمعادن. بعد ذلك، قم بدمج قطع بيان انتقائية تعكس أسلوبك الشخصي – وسائد مطرزة نابضة بالحياة من الرحلات الأخيرة، أو مزهرية بسيطة مُخزنة، أو زارع منسوج مشرق – مع مراعاة القوام والأنماط التي تختارها. بشكل عام، يقول ديل: “استمتع ببعض المرح، ودع تلك العناصر الانتقائية تضفي بعض السحر والشخصية والألوان.”