البساطة الانتقائية هي الاتجاه الذي يجمع أفضل ما في العالمين

كما يقول المثل، “عام جديد، أنت جديد” – وهذا قد يعني تجديد مساحة المعيشة الخاصة بك لخلق ملاذ من الفرح والإلهام. إذا لم تكن خائفًا من عدم التطابق عندما يتعلق الأمر بالتصميم الداخلي ولكنك لا تريد أن يبدو منزلك كما لو كان متجرًا للتوفير قد انفجر فيه، فقد تكون البساطة الانتقائية مناسبة لك. يجمع اتجاه التصميم هذا بين الانتقائية – وهو دمج لا حدود له على ما يبدو بين الأنماط والأعمار والألوان والأنسجة المتعددة – والبساطة، وهو أسلوب يمنح مساحة التنفس الخاصة بك مع لوحات الألوان المحايدة والأثاث والديكورات المتناثرة والخطوط البسيطة.

نحن نرى خصائص هذا النمط المختلط في اتجاه انتقائي لغرفة المعيشة يخلق مظهرًا مريحًا في منزلك وفي خيارات الأثاث مع هذا الاتجاه البسيط الذي يهيمن على المواد المنزلية في عام 2025. في مقابلة حصرية مع House Digest، إريكا ديل، قالت مصممة الديكور الداخلي ومؤسسة Erika Dale Interior Design، إن البساطة الانتقائية مخصصة “لأولئك الذين يقدرون راحة المساحة السلبية وقصد الديكور المرتبط بالبساطة ولكنهم يفضلون اتخاذ اللون والشخصية والغرابة خطوة أبعد من التصميم الداخلي البسيط أحادي اللون من خلال عرض صور ظلية فريدة وأعمال فنية ولون وملمس ونمط.” في جوهره، يتيح لك هذا الاتجاه العثور على قطع محددة تناسبك بشكل غير اعتيادي واستخدامها.