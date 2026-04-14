البستاني يشارك المظهر الجديد “الرائع” للزهرة – مفاجأة، ربما تكون مريضة

نأسف لكوننا حاملين للأخبار السيئة. نشرت بستانية متحمسة مؤخرًا مقطع فيديو على موقع يوتيوب عن آذريونها مع نمط نمو غير عادي وصفته بأنه “رائع” – زهرة ذات مظهر متناثر مع بتلات رفيعة تتميز بأربعة أزهار ذات مظهر أكثر صحة تنمو منها على سيقان طويلة. لم تدرك هي ولا المعلقون على الفيديو أن هذا النبات الذي ينمو بشكل غير طبيعي قد يكون يعاني من مرض نباتي غير قابل للشفاء: الأصفر النجمي.
على الرغم من أن محررة الحدائق في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل، تيفاني سيلفي، تعترف بمدى إثارة هذا النمو، “لسوء الحظ، فمن المحتمل أن تكون طفرة لا ترغب في إعادة إنتاجها”، كما توضح. “على الرغم من أنني لست متخصصًا في أمراض النبات، إلا أنني أظن أن هذه الآذريون (وربما غيرها من النباتات الموضحة) مصابة بالأصفر النجمي.”
الاصفرار النجمي هو مرض يصيب أكثر من 300 نوع من النباتات، بما في ذلك نباتات الزينة المزهرة والخضروات والحبوب والأعشاب والأعشاب الضارة. ينتشر عن طريق حشرات تسمى نطاطات أوراق النجمة التي تحمل الفيتوبلازما المسببة للأمراض باللون الأصفر النجمي. يقول سيلفي: “كما يوحي اسم هذه الآفة، فإنها تقفز من ورقة إلى أخرى، وتتغذى على أنسجة النباتات. وبمجرد أن تلتقط تلك البكتيريا، فإنها تنشرها إلى كل نبات عرضة للمرض تتغذى عليه”. نادرًا ما يقتل اللون النجمي النباتات، ولكن نظرًا لأن النباتات المصابة بهذا المرض تتضرر بشكل غير قابل للشفاء وتحتاج إلى تدميرها لمنع المزيد من الانتشار، فمن المهم معرفة كيفية التعرف عليها.
احترس من مرض الاصفرار النجمي في نباتاتك
قد تحتوي نباتاتك على اللون الأصفر النجمي إذا لاحظت نموًا متقزمًا أو مشوهًا وأوراقًا وأزهارًا متغيرة اللون وسيقانًا رفيعة صفراء. كما ينصح Selvey، “يظهر اللون الأصفر النجمي بعدة طرق، اعتمادًا على نوع النبات، ولكن العلامة الأكثر وضوحًا هي الأزهار المتحولة. في كثير من الأحيان، سيبدو الأمر كما لو أن زهرة واحدة تنتج نباتات إضافية أو أزهار كاملة صغيرة أكثر.” تقترح أخذ النباتات التي يحتمل أن تكون مريضة إلى مكتب الإرشاد المحلي الخاص بك للمساعدة في الحصول على تشخيص دقيق. تعرف على ما إذا كان بإمكانك أيضًا التعرف على نطاطات أوراق النجمة، وهي ذات لون بني أو أصفر أو أخضر ولها أجسام صغيرة إسفينية الشكل. إذا كان بإمكانك التقاط واحدة، فخذها إلى مكتب الإرشاد المحلي لديك أيضًا للحصول على تعريف إيجابي.
تبدأ إدارة اللون الأصفر النجمي بحفر وإزالة جميع أجزاء النباتات المصابة، بما في ذلك جذورها. احرق النبات إذا كان بإمكانك القيام بذلك بشكل آمن وقانوني، وإلا قم برميه في القمامة. وعلى الرغم من أن المرض يحتاج إلى مضيف حي ولا يمكنه البقاء في التربة، فمن الأفضل تخطي إضافة النباتات المريضة إلى كومة السماد. تأكد من اقتلاع جميع الحشائش المعمرة في المنطقة أيضًا، نظرًا لأن اللون الأصفر النجمي يمكن أن يقضي الشتاء داخل جذوره. كن يقظًا وراقب أعراض الانتشار الإضافي في النباتات القريبة، وقم بإزالة المزيد من النباتات المصابة حسب الضرورة.
من غير المرجح أن تمنع ظهور اللون الأصفر النجمي عن طريق محاولة إبعاد نطاطات الأوراق عن حديقتك، على الرغم من أنه يمكنك محاولة وضع شرائح من ورق القصدير بالقرب من النباتات الحساسة لأن ضوء الشمس المنعكس قد يعطل هذه الآفات. بدلاً من ذلك، فإن أفضل طريقة للوقاية هي زراعة النباتات الأقل عرضة للإصابة بالمرض في المقام الأول، مثل المريمية وإبرة الراعي والنباتات.