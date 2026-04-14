البستاني يشارك المظهر الجديد “الرائع” للزهرة – مفاجأة، ربما تكون مريضة

نأسف لكوننا حاملين للأخبار السيئة. نشرت بستانية متحمسة مؤخرًا مقطع فيديو على موقع يوتيوب عن آذريونها مع نمط نمو غير عادي وصفته بأنه “رائع” – زهرة ذات مظهر متناثر مع بتلات رفيعة تتميز بأربعة أزهار ذات مظهر أكثر صحة تنمو منها على سيقان طويلة. لم تدرك هي ولا المعلقون على الفيديو أن هذا النبات الذي ينمو بشكل غير طبيعي قد يكون يعاني من مرض نباتي غير قابل للشفاء: الأصفر النجمي.

على الرغم من أن محررة الحدائق في House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل، تيفاني سيلفي، تعترف بمدى إثارة هذا النمو، “لسوء الحظ، فمن المحتمل أن تكون طفرة لا ترغب في إعادة إنتاجها”، كما توضح. “على الرغم من أنني لست متخصصًا في أمراض النبات، إلا أنني أظن أن هذه الآذريون (وربما غيرها من النباتات الموضحة) مصابة بالأصفر النجمي.”

الاصفرار النجمي هو مرض يصيب أكثر من 300 نوع من النباتات، بما في ذلك نباتات الزينة المزهرة والخضروات والحبوب والأعشاب والأعشاب الضارة. ينتشر عن طريق حشرات تسمى نطاطات أوراق النجمة التي تحمل الفيتوبلازما المسببة للأمراض باللون الأصفر النجمي. يقول سيلفي: “كما يوحي اسم هذه الآفة، فإنها تقفز من ورقة إلى أخرى، وتتغذى على أنسجة النباتات. وبمجرد أن تلتقط تلك البكتيريا، فإنها تنشرها إلى كل نبات عرضة للمرض تتغذى عليه”. نادرًا ما يقتل اللون النجمي النباتات، ولكن نظرًا لأن النباتات المصابة بهذا المرض تتضرر بشكل غير قابل للشفاء وتحتاج إلى تدميرها لمنع المزيد من الانتشار، فمن المهم معرفة كيفية التعرف عليها.