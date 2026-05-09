البصلة المعمرة العطرة ذات الزهور الجميلة التي لا تستطيع الفراشات مقاومتها

لنكن صادقين، تبدو الحديقة فارغة بعض الشيء بدون الفراشات. لحسن الحظ، فإن جذب الفراشات إلى الفناء أو الحديقة أمر سهل للغاية. كل ما تحتاجه هو عدد قليل من النباتات المزهرة، وسوف تأتي الفراشات تطير مباشرة. ولكن من لديه الوقت لزراعة الزهور كل عام، أليس كذلك؟ حسنًا، هذا هو بالضبط المكان الذي يأتي فيه زنبق الزنجبيل (Hedychium Coronarium). يُعرف أيضًا باسم زنجبيل الفراشة وزنبق الفراشة، وهو نبات عشبي معمر معروف بزهوره البيضاء شديدة الرائحة والمبهرة. تظهر الأزهار على النباتات من أواخر الصيف إلى أوائل الخريف وتجذب العديد من الملقحات، بما في ذلك الفراشات. في الواقع، يقول البعض أن الزهور نفسها تبدو مثل الفراشات.

أما بالنسبة لحجمه، فيبلغ طول زنبق الزنجبيل حوالي 4 إلى 8 أقدام وعرضه من 2 إلى 4 أقدام. وعلى الرغم من أنها تعيش لعدة سنوات، إلا أنها تموت على الأرض في الشتاء. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في منطقة دافئة أو تزرعها في مكان دافئ مثل الدفيئة، فيمكن أن تظل خضراء طوال العام. يمكنك أيضًا زراعته في حاويات ونقله إلى الداخل لفصل الشتاء. فقط تأكد من اختيار الحاوية المناسبة والاحتفاظ بها في مكان جاف وخالي من الصقيع.

إذا كنت تخطط لزراعتها بشكل دائم في الهواء الطلق، فضع في اعتبارك أنها مصنفة ضمن مناطق مقاومة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10. إذا كنت تعيش خارج هذه المناطق، فستحتاج إلى البحث عن نباتات عطرية أخرى لتضمينها في حديقة الفراشات الخاصة بك. أيضًا، حتى في نطاق قساوته، قد تحتاج إلى حمايته بالغطاء النباتي في الشتاء إذا كنت تعيش في مكان أكثر برودة من المنطقة 8.