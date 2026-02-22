البطل الأمريكي جاك هيوز “فخور جدًا بكونه أمريكيًا” بعد فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية

أصبح جاك هيوز بطلاً رياضيًا أمريكيًا بعد ظهر يوم الأحد – ولا يمكن أن يكون أكثر فخرًا بتمثيل فريق النجوم والمشارب.

استنزف هيوز، البالغ من العمر 24 عامًا، هدف الفوز في المباراة ليرفع فريق الولايات المتحدة الأمريكية على كندا، 2-1، في الوقت الإضافي الكلاسيكي الفوري الذي حصل على أول ميدالية ذهبية للبلاد في هوكي الرجال الأولمبيين منذ عام 1980.

بعد المباراة، ابتسم هيوز من بين دماءه وأسنانه المكسورة وهو يتذكر الإنجاز التاريخي، مؤكدا على مدى سعادته بإعادة المجد إلى الولايات المتحدة.

وقال هيوز لشبكة إن بي سي: “الأمر كله يتعلق ببلدنا الآن”. “أنا أحب الولايات المتحدة الأمريكية. أحب زملائي في الفريق. إنه أمر لا يصدق. إن أخوة الهوكي في الولايات المتحدة الأمريكية قوية للغاية. لقد تلقينا الكثير من الدعم من اللاعبين السابقين، وأنا فخور جدًا بأن أكون أمريكيًا اليوم.”

حصلت الولايات المتحدة على اللوح مبكرًا بهدف رائع من مات بولدي قبل أن تجيب كندا – فريق الهوكي الرجالي الأكثر تتويجًا في التاريخ الأولمبي والمرشح المفضل لنهائي يوم الأحد – بالقرب من نهاية الثانية من عصا كال ماكار.

وظلت النتيجة معقودة على كل منهما حتى استنزف نجم نيوجيرسي ديفلز “الهدف الذهبي” بعد دقيقة واحدة و41 ثانية من بداية الشوط الإضافي 3 ضد 3.

تحدث هيوز عن الفوز الصعب من خلال الإشادة بزملائه في الفريق الأمريكي، مسلطًا الضوء على الأداء الرائع لحارس المرمى كونور هيليبويك، الذي أبقى الكنديين في مأزق من خلال إيقاف 41 من 42 تسديدة على المرمى.

قال هيوز: “مباراة لا تصدق من هيليبويك”. “لقد كان أفضل لاعب لدينا الليلة. مباراة لا تصدق. مباراة غير واقعية من قبل فريقنا. لقد كان أفضل لاعب لدينا الليلة. مباراة لا تصدق. مباراة غير حقيقية من قبل فريقنا.

وأضاف: “إنه مجرد فوز جريء وشجاع”. “هذا هو الهوكي الأمريكي هناك. هذا فريق كندي عظيم، لكننا الولايات المتحدة الأمريكية. نحن فخورون جدًا بكوننا أمريكيين. الليلة كانت كل شيء من أجل البلاد.”

وسط الاحتفال، أشاد الأمريكيون بنجم فريق الولايات المتحدة الأمريكية الراحل جوني جودرو، حيث استعرضوا قميصه رقم 13 حول الجليد قبل إحضار أطفاله إلى الجليد لالتقاط صورة الفريق.