البطيخ للزراعة في الربيع لحصاد الصيف العصير

إنه يوم صيفي دافئ وتحتاج إلى شيء منعش. بالتأكيد، يمكنك تناول مشروب غازي سكري، لكن هل تعلم أن الشمام (كوكوميس ميلو) يتكون من حوالي 90% من الماء؟ إذا قمت بزراعة بذور الشمام الخاصة بك هذا الربيع، فيمكنك الحصول على مشروب صحي وعصير ومنعش مباشرة من الحديقة، دون كل الإضافات التي من المحتمل أن تجدها في المرطبات المعبأة في زجاجات – كل ذلك مقابل تكلفة علبة من البذور التي يسهل زراعتها في الفناء الخلفي الخاص بك.

الشمام هو نبات سنوي في عائلة الخيار يمكن أن ينمو تقريبًا في أي مكان يمكنك فيه زراعة الخيار أو البطيخ الآخر. سيكون الحد الخاص بك هو الوقت، وليس منطقة الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية. يمكن أن يستغرق الشمام من 70 إلى 90 يومًا حتى ينضج ويتطور الثمار. إذا كان موسم نموك قصيرًا، قم بزراعة الكانتالوب في تربة أخف وزنًا، على الجانب الرملي أكثر، مما سينتج محصولًا مبكرًا ولكن أصغر. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على موسم نمو أطول، فستنتج التربة الطينية الثقيلة المزيد من الفاكهة، ولكن في وقت لاحق من العام.

قبل محاولة زراعة الشمام من البذور، تأكد من شراء البذور المناسبة. في أمريكا الشمالية، غالبًا ما يتم استخدام مصطلحي الشمام والبطيخ بالتبادل، على الرغم من أن هذا ليس دقيقًا تمامًا. الشمام هو نوع واحد فقط من الشمام، تماما مثل البطيخ المن. والأمر الأكثر إرباكًا هو أن الشمام الموجود في أمريكا الشمالية (مجموعة Reticulatus) يختلف عن الشمام الأوروبي (مجموعة الشمام) التي لا تُزرع على نطاق واسع في أمريكا الشمالية. هذا الأخير صالح للأكل أيضًا، ولكن إذا كنت ترغب في زراعة الفاكهة التي من المحتمل أنك كنت تشتريها من المتجر، فستحتاج إلى بذور شبكية.