البعوض مقابل Midge: أيهما يعضك؟ (وكيفية إيقافهما معًا)

ليس سرًا أنك ستشاهد أزهارًا تتفتح في الربيع، لكنك ستشاهد أيضًا عودة ظهور الحشرات من سباتها. في حين أن بعضها غير ضار، إلا أن البعض الآخر، مثل البعوض والبراغيش، ليس كذلك. على الرغم من أن اللدغة والحكة كلاهما، فمن المهم معرفة أيهما يزعجك حتى تعرف كيفية الاعتناء بالحكة (وببشرتك) بشكل صحيح.

بشكل عام، الاختلافات بين البعوض والبراغيش واضحة تمامًا. البعوض بشكل عام أكبر حجمًا وأعلى صوتًا ويترك لدغة واحدة. البراغيش صغيرة الحجم وصامتة تقريبًا وتترك عناقيد حمراء صغيرة تسبب الحرق أو الحكة. على الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يمكن أن يعيقا متعة الهواء الطلق وقد يسببان ردود فعل تحسسية أو عدوى.

أفضل طريقة لحماية نفسك هي معرفة كيفية التخلص من البعوض في حديقتك. وعلى الرغم من أن هذه الجهود لن تقضي عليهم تمامًا، إلا أنها يمكن أن تقلل أعدادهم بشكل كبير. لديك مجموعة متنوعة من الخيارات هنا، بدءًا من الاستعانة بشركة متخصصة في مكافحة الآفات وحتى زراعة الأعشاب سهلة النمو التي تساعد على إبعاد البعوض عن الفناء والحديقة. يعد التخلص من البراغيش أمرًا بنفس القدر من الأهمية، ويمكنك استخدام طرق مختلفة للمساعدة في إبعادهم، مثل تركيب شاشات شبكية دقيقة متخصصة.