البقاء في صدارة منحنى “الرجل التالي” سيضعك في وضع يسمح لك باغتنام فرصة كرة القدم الخيالية

لا نقصد أن نبدو غير حساسين، ولكن عند التعامل من منظور خيالي، فمن المفيد الاعتراف بالفرق بين حالات الإصابة السيئة والمواقف “الجيدة”.

انتظر، أبطئ، عزز هدوئك. نحن لا نطلق على أي إصابات اسم “جيدة”. نحن نحاول فقط توضيح شيء ما هنا. لذا لكي نكون واضحين، لا توجد إصابات تعتبر “جيدة”، ولكن هناك مواقف يسهل التعامل معها من منظور خيالي. اسمح لنا بالتوضيح.

الوضع “السيئ”، على سبيل المثال، هو تداول بريان روبنسون جونيور ثم إصابة أوستن إيكلر، وبعد ذلك يلجأ القادة إلى خط خلفي ثلاثي الرؤوس مكون من جاكوري كروسكي ميريت وكريس رودريجيز جونيور وجيريمي ماكنيكولز – الذين أثبتوا جميعًا أنهم خيارات غير منتجة على حد سواء. وهذا أمر “سيء” من منظور خيالي.

قد يكون الموقف الخيالي “الجيد” هو عندما سقط تشوبا هوبارد، وكان من الواضح أن ريكو دودل سوف يرث عبء عمله بالكامل، وقد فعل ذلك بنجاح. نفس الشيء مع داندري سويفت وكايل مونانجاي أو آرون جونز الأب وجوردان ماسون. ما نفترضه سيكون هو الحال مع كريستيان ماكافري وروبنسون، أو ساكون باركلي وتانك بيجسبي.