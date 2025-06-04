البقوليات الشهيرة التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول في الكوليسترول لديها بروتين أكثر من البيض

يعرف النباتيون والنباتيين أن هناك ما هو أكثر من البروتين النباتي أكثر من مجرد فطائر الخضروات وبدائل اللحوم. البقوليات هي خيار لذيذ ومتعدد الاستخدامات يمكنه بسهولة الحصول على مركز الصدارة في وجباتك. من سندويشات التاكو إلى البرغر محلي الصنع (حتى أوعية الإفطار!) ، يمكن أن تتناسب هذه القوى المليئة بالألياف والبروتين في أي مكان تقريبًا.

خذ الحمص ، على سبيل المثال. لقد اكتسبوا شعبيتهم بفضل نكهتهم المعتدلة وقدرتهم على المزج بسلاسة في كل من الأطباق اللذيذة وحتى الحلويات. إذا كنت قد جربت تراجع عجينة ملفات تعريف الارتباط الحمص ، فأنت تعرف بالفعل مدى جودة الانغماس في الأسنان الحلوة. لكن الحمص ليس فقط لذيذ. لدى الحمص الكثير من البروتين لإرضاء شهيتك. فقط نصف كوب من الحمص المطبوخ يزيد عن 7 غرامات من البروتين ، متماسكًا 6 غرامات ستحصل عليها من بيضة كبيرة.

وبينما تقوم بتبديل اللحوم ، فإنك تسجل أيضًا مكافأة صحية إضافية: الألياف. لا يمكن لعشاق اللحوم أن يقولوا أن مصادر البروتين لديهم 6 غرامات من الألياف مثل الحمص. لماذا هذا الألياف مهمة؟ تعد الحمص مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول.