البقوليات الشهيرة عالية في مضادات الأكسدة أكثر كثافة المغذيات من العنب البري

مضادات الأكسدة هي نوع من المركب الذي يمكن أن يحمي الجسم من تلف الخلايا الناجم عن الإجهاد التأكسدي. عندما تستهلك مضادات الأكسدة ، يصبح جسمك في وضع أفضل لمكافحة الالتهاب ، وبعض الاضطرابات العصبية ، وحتى السرطان. (اقرأ بعض الأشياء المدهشة التي يمكن أن تسبب التهاب.)

استهلاك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يعزز دفاعات الجسم. خذ التوت الأزرق ، على سبيل المثال: يمكن أن تحتوي كوب واحد على جميع مضادات الأكسدة التي تحتاجها في يوم واحد (عبر دراسة عام 2004 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية). هذا رائع ، بالطبع ، ولكن ماذا لو تعبت من التوت الأزرق وترغب في الحصول على مضادات الأكسدة من مصدر غذائي مختلف؟ في هذه الحالة ، توجه مباشرة إلى ممر الفاصوليا والاستيلاء على بعض الفاصوليا السوداء. على الرغم من أن الفاصوليا السوداء لا تتذوق أي شيء مثل العنب البري ، إلا أنها توفر أيضًا كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

بالإضافة إلى ذلك ، الفاصوليا السوداء أكثر كثافة المغذيات. مقارنة بأحجام التقديم نفسها ، تحتوي التوت الأزرق على مزيد من فيتامين C (أحد الفيتامينات التي يتم تصنيفها أيضًا على أنها مضادات الأكسدة) و K ، لكن الفاصوليا السوداء لها الحافة عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات ، وكذلك الفيتامينات ، والبروتين ، والألياف الغذائية ، والكالسيوم ، والمكواة ، والبوتاسيوم ، والفوسفور ، والزينة.