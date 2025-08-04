البلاستيك مقابل Mesh Shower Caddy: أيهما أفضل لاستخدامه؟

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هناك العديد من الأشياء التي يجب عليك مراعاتها عند اختيار Caddies للاستحمام والتخزين ، ولكن الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها عندما تتعامل مع Caddies للاستحمام المحمولة بدلاً من تلك التي تبقى في الحمام. يمكنك الحصول عليها في شبكة وبلاستيك ، لذلك من المفيد مقارنة المواد لمساعدتك في اختيار العلبة. في كثير من الأحيان ، عندما تبدأ مجموعة من Caddies للاستحمام المحمولة في الحضور في المتاجر ، فذلك لأن طلاب الجامعات يستعدون للعودة إلى المدرسة. تعني مساحات الحمام المشتركة أنها ستحتاج إلى حمل مستلزمات الاستحمام الخاصة بهم من وإلى غرف النوم الخاصة بهم في كل مرة يذهبون فيها للاستحمام أو تنظيف أسنانهم. ومع ذلك ، فإن الكلية ليست هي المرة الوحيدة التي قد يحتاج فيها الشخص إلى حبة دش. قد يكونون على قائمة التعبئة للطفل لمعسكر النوم ، أو يمكنك استخدام واحدة للاستحمام في صالة الألعاب الرياضية أو حتى الحمام المشترك الخاص بك ، اعتمادًا على وضعك المعيشي. من المهم اختيار النمط الصحيح للتأكد من استمراره من خلال جميع استخداماتك.
خياران للمواد الشائعة لعلاج الدش المحمول هما البلاستيك والشبكة. يتمتع Caddies للاستحمام البلاستيكي شكل صلب ، وغالبًا ما يكون مع بعض المقصورات. تعتبر Caddies للاستحمام الشبكية مرنة وتشعر وكأنها مادة نسيج أكثر من البلاستيك الصلب. يمكن أن يكون كلا الخيارين في متناول الجميع ، وغالبًا ما يكون متاحًا مقابل 10 دولارات أو أقل ، ولكل منهما مجموعة من الإيجابيات والسلبيات التي تجعلها مثالية لمواقف معينة. إذا كنت تبحث عن علبة دش جديدة ، فهذا وقت رائع للتعرف على الفوائد والاستخدامات الأفضل لكل منها حتى تتمكن من اتخاذ قرار جيد لاحتياجاتك.
إيجابيات وسلبيات كادي دش بلاستيكي
واحدة من أكثر أنواع الدش المحمولة معروفة هو الخيار البلاستيكي الصلب الكلاسيكي. تأتي هذه العوامل في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال ، ولكن العديد منها يتميز بمقبض في الوسط مع مقصورات مقسمة على كلا الجانبين. عادةً ما يكون للبلاستيك ثقوبًا للسماح بتدفق الهواء والصرف حتى يجف العلبة بين الاستخدامات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن البلاستيك الصلب يجعل العلبة سهلة التنظيف.
واحدة من الشواغل الرئيسية مع العلبة الدش هي القدرة على تطوير العفن ، لأنه يتعرض بانتظام للرطوبة. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية في العلبة في دش البلاستيك إلى أنه من السهل نسبيًا علاج أي قالب قد يتطور. كل ما عليك فعله هو إزالة أي قالب مرئي بأمان قبل غمر العلبة في محلول 1 جالون من الماء لكل 1 كوب من التبييض لمدة 15 دقيقة. بدلاً من ذلك ، يمكنك نقعه في الخل غير المخفف لمدة ساعة واحدة. فقط لا تستخدم التبييض والخل في نفس الوقت – سيخلق المجموعة غاز كلور خطير. شطف جميع المخلفات واترك البلاستيك يجف تمامًا ، ويجب أن يكون العلبة جاهزة للاستخدام مرة أخرى. فقط كن على دراية بأن عملية النقع قد تغير لون العلبة قليلاً.
هذه Caddies رائعة أيضًا لمواقف الاستحمام التي تتطلب منك ضبط Caddy على أرضية الحمام. لن يكون هناك خطر من إزاحة العلبة وتسرب محتوياتك. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم حماية المواد الموجودة في العلبة بواسطة البلاستيك ، لذلك لن يتم سحق أنابيب أو ضغطها عن غير قصد. يتراوح سعر التجديف البلاستيكي ، لكن النماذج الأصغر التي تحتوي على مراجعات عالية تبدأ بحوالي 5 دولارات ، في حين أن الكبرى يمكن أن تكلف 25 دولارًا أو أكثر.
إيجابيات وسلبيات العلبة الدش الشبكية
صُنعت شباك دش من الأقمشة الخفيفة الوزن والشبكة. غالبًا ما يكون لديهم قاع شبكي وشبكة خارج جيوب مع جزء مركزي يشبه حقيبة حمل صغيرة مع مقابلين من القماش. عادة ما تكون الشبكة مصنوعة من البلاستيك بحيث يجف بسرعة. بالنسبة للتنظيف ، يجد الكثير من الناس النجاح ببساطة عن طريق رمي العلبة الشبكية في غسالة غسالة كل أسبوع ، وهو أمر جيد لأن البعض يشير أيضًا إلى أن الشبكات يمكن أن تنمو رائحة الرائحة بسرعة. إذا قررت الحصول على علبة شبكية وغسلها ، فقد ترغب في تعلم كيفية إخراج رائحة العفن من غسيلكم بهذه النصائح السهلة.
يسمح تصميم Caddies الشبكي أيضًا بالتعليق من السنانير في أو بالقرب من الاستحمام بدلاً من الحاجة إلى أن يكونوا على الأرض. يمكن أن يشعروا أيضًا بأنهم أقل تعقيدًا. ومع ذلك ، قد تشعر caddies شبكة واهية مقارنة مع العلاجات البلاستيكية. على الرغم من أن لديهم بعض الهيكل ، إلا أنها أكثر مرونة من العلب البلاستيكية. للتسعير ، يبدأ العلبة البسيطة مع 6 جيوب شبكية وجيب مركزي كبير مع قاع شبكة حوالي 10 دولارات.
حقا ، كلا الخيارين يعمل بشكل جيد. إذا كنت تريد المزيد من الهيكل وتعرف أنك بحاجة إلى ضبط العلبة على الأرض في الحمام ، فقد يكون البلاستيك هو الخيار الصحيح لك. إذا تمكنت من تعليق العلبة أو تفضل النسيج المرن للتعبئة أو النقل العام ، فسيكون من الأفضل. إذا كنت تستعد للكلية ، فيجب عليك أيضًا مراجعة أفضل الأفكار الثلاثة لجعل غرفة النوم الخاصة بك عظمى.