البلدان اللذان فازا يوروفيجن أكثر

على مدار 70 عامًا من وجودها البالغ من العمر 70 عامًا ، تم التنافس على مسابقة Eurovision Song بشكل ساخن ، حيث كانت البلدان المنافسة الفردية محظوظة بالفوز بها مرة أو مرتين خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، فقد ظهرت حفنة من 52 دولة شاركت على مر السنين مرارًا وتكرارًا.

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على سبيل المثال ، حصلت إسرائيل على أكبر عدد من النقاط في يوروفيجن أربع مرات ، وأبرزها مع “المغنية” التي لا تقاوم من قبل دانا الدولية في عام 1998 ، في حين أن فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة قد فازت بها خمسة. ولكن عندما يتعلق الأمر بتقديم نجاحات البوب ​​الجاهزة للمنافسة في المنافسة ، فقد حقق بلدين أفضل من أي شيء آخر: السويد وأيرلندا ، وكلاهما قد انتصر في يوروفيجن سبع مرات مذهلة.

سيكون من السذاجة أن نقترح أن نتائج Eurovision تعتمد بالكامل على الجودة الموضوعية للأغاني. في الواقع ، على الرغم من أن المنافسة تعتبر بمثابة مشهد تلفزيوني خفيف القلب ، وللشكّل ، إلى حد ما ، اقترح بعض النقاد أن التصويت بين البلدان قد يكون له جانب سياسي ، حيث تميل البلدان الودية إلى التصويت لصالح بعضها البعض مع تجنب أولئك الذين لديهم توترات أو نزاعات جيولوجية. يزعم منظمو Eurovision أن المنافسة غير سياسية تمامًا – على الرغم من انتصار أوكرانيا بعد بداية الغزو الروسي في عام 2022 ، يبدو أن المصداقية لهذا الادعاء. فلماذا كانت أيرلندا والسويد ناجحة للغاية في يوروفيجن؟

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