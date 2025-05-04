البلدان اللذان فازا يوروفيجن أكثر

على مدار 70 عامًا من وجودها البالغ من العمر 70 عامًا ، تم التنافس على مسابقة Eurovision Song بشكل ساخن ، حيث كانت البلدان المنافسة الفردية محظوظة بالفوز بها مرة أو مرتين خلال تلك الفترة. ومع ذلك ، فقد ظهرت حفنة من 52 دولة شاركت على مر السنين مرارًا وتكرارًا.
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على سبيل المثال ، حصلت إسرائيل على أكبر عدد من النقاط في يوروفيجن أربع مرات ، وأبرزها مع “المغنية” التي لا تقاوم من قبل دانا الدولية في عام 1998 ، في حين أن فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا والمملكة المتحدة قد فازت بها خمسة. ولكن عندما يتعلق الأمر بتقديم نجاحات البوب الجاهزة للمنافسة في المنافسة ، فقد حقق بلدين أفضل من أي شيء آخر: السويد وأيرلندا ، وكلاهما قد انتصر في يوروفيجن سبع مرات مذهلة.
سيكون من السذاجة أن نقترح أن نتائج Eurovision تعتمد بالكامل على الجودة الموضوعية للأغاني. في الواقع ، على الرغم من أن المنافسة تعتبر بمثابة مشهد تلفزيوني خفيف القلب ، وللشكّل ، إلى حد ما ، اقترح بعض النقاد أن التصويت بين البلدان قد يكون له جانب سياسي ، حيث تميل البلدان الودية إلى التصويت لصالح بعضها البعض مع تجنب أولئك الذين لديهم توترات أو نزاعات جيولوجية. يزعم منظمو Eurovision أن المنافسة غير سياسية تمامًا – على الرغم من انتصار أوكرانيا بعد بداية الغزو الروسي في عام 2022 ، يبدو أن المصداقية لهذا الادعاء. فلماذا كانت أيرلندا والسويد ناجحة للغاية في يوروفيجن؟
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سلسلة أيرلندا الساخنة … وتهجئة القاحلة
أيرلندا هي بلد يزيد قليلاً عن 5 ملايين شخص ، ومع ذلك يحزم لكمة ثقافية ضخمة. يوجد في البلاد 10 من الحائزين على نوبل ، بما في ذلك أربعة في الأدب ، والتقاليد الأيرلندية للشعر والأغنية مرادف للبلاد مثل سمعتها في الود وحب كريتش. أنتجت البلاد عددًا لا يحصى من الأساطير الموسيقية ، بما في ذلك Sinead O’Connor و U2 و Dubliners و The Pogues و Thin Lizzy.
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من المفاجئ ، إذن ، أن أيرلندا قد حققت تاريخيا أداءً جيدًا في مسابقة الأغنية الأوروبية. شاركت البلاد لأول مرة في عام 1965 ، ودخلت أغنية “أنا أسير في الشوارع في المطر” من تأليف بوتش مور ، التي احتلت السادس المحترم ، واكتسبت 11 نقطة. جاء فوزهم الأول في عام 1970 ، مع “كل أنواع كل شيء” دانا ، التي اكتسبت 32 نقطة. سيتعين على أيرلندا الانتظار عقدًا آخر للاستمتاع بنجاح Eurovision ، حيث صعد جوني لوغان في المقدمة في عامي 1980 و 1987 مع “ما هو عام آخر” و “Hold Me Now” على التوالي ، مما يجعل نفسه أسطورة يوروفيجن في هذه العملية. ومع ذلك ، كان هذا مجرد طعم لما كان سيأتي. في التسعينيات من القرن الماضي ، احتلت أيرلندا المركز الأول في يوروفيجن أربع مرات ، بما في ذلك الفوز بالمسابقة ثلاث مرات متتالية مع فنانين مختلفين في 1992 و 1993 و 1994.
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كان هذا العصر الذهبي في أيرلندا. منذ مطلع القرن ، ناضلت البلاد عمومًا في المنافسة ، وفشل في التأهل 11 مرة ، مما يثير خيبة الأمل من المصلين الأيرلنديين. ومع ذلك ، كانت هناك بعض براعم التفاؤل في السنوات الأخيرة ، حيث احتلت أيرلندا المركز السادس مع “Doomsday Blue” من قبل Bambie Thug في عام 2024 ، مما يشير إلى الخبراء إلى أن نوبة أوروبا الأيرلندية قد تكون على قدم وساق.
اتساق السويد وأبطال القرن الحادي والعشرين
لا يمكنك التحدث عن السويد في مسابقة أغنية Eurovision دون مناقشة فرقة مميزة بشكل خاص. لا ، نحن لا نتحدث عن الأشقر الذي أنهى رابع عشر مخيبة للآمال مع “Bara Hon älskar Mig” في عام 1997. نحن نتحدث بالطبع عن Bjorn و Benny و Agnetha & Frida ، المعروف باسم أعضاء Abba.
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حققت ABBA سويد أول فوز لها على الإطلاق يوروفيجن في عام 1974 باختراق “واترلو” ، الذي تصدرت المخططات في العديد من البلدان. في حين أن Eurovision يتم انتقادها في بعض الأحيان لإنتاج عجائب واحدة ، فإن الأغنية جعلتهم نجوم دولية. جاء ذلك بعد عدة مكالمات وثيقة ، حيث احتلت البلد الاسكندنافي المركز الخامس فقط في العام السابق ، وسيتعين على البلاد الانتظار لعقد آخر لفوز آخر عندما حصل “Diggi-Loo Diggy-ley” على أعلى سعر في عام 1984.
منذ ذلك الحين ، ظلت السويد متسقة ، وفازت مرتين في التسعينيات ، حيث اقترب عدة مرات في 2000s ، قبل عام 2012 ، عندما تغير كل شيء. كانت “النشوة” من لورين ضجة كبيرة ، حيث حصلت على 372 نقطة وأصبحت تحطيمًا عالميًا لا يزال حشو حلبة الرقص. ظهرت السويد منتصرة بعد ثلاث سنوات فقط بفضل Måns Zelmerlöw “Heroes”. كان نجاحهم في القرن الحادي والعشرين الثالث مرة أخرى إلى لورين ، الذي عاد في عام 2023 مع الأغنية الفائزة “وشم”. منذ عام 2010 عندما فشلوا في التأهل للأسف ، أنهت السويد في المراكز العشرة الأولى ما مجموعه 11 مرة ، وهو سجل مذهل يؤكد البلاد كقوة نخبة في يوروفيجن.
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