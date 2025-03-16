التأثير الجانبي المؤسف الذي قد يكون له لحية على نمو شعرك

اللحى في كل مكان في الآونة الأخيرة. وفقًا لمسح أجريت عام 2019 الذي أجرته OnePoll نيابة عن Amish Honest (عبر نيويورك بوست) ، فإن 75 ٪ من الرجال يشعرون بثقة أكبر من شعر الوجه و 40 ٪ سيقضون ليلة في السجن إذا كان ذلك يعني وجود لحية “مثالية”. ولكن ليس فقط الرجال الذين يجدون شيئًا مميزًا في شعر الوجه ، وكذلك النساء. وجدت دراسة عام 2020 المنشورة في علم النفس التطوري أن 57.19 ٪ من النساء يفضلن الرجال الذين يعانون من شعر الوجه.

بقدر ما تكون اللحى في الوقت الحالي الغضب ، اتضح أن وجود لحية قد يأتي مع تأثير جانبي غير متوقع. منحت ، قد تبدو رائعًا ، وتشعر بالتحسن تجاه نفسك ، وتلفت انتباه إنسان محب لحية ، ولكن قد يؤدي ذلك إلى الصلع. إذا كنت تفكر في أنه لا يمكن أن يكون صحيحًا وأنك تتحقق من التاريخ لمعرفة ما إذا كان هذا نوعًا من نكتة Day Day في أبريل ، فلنزيل بعض الأشياء: هذه مجرد فرضية وليس هناك ما يضمن أن لحيتك اللامعة والمهيزة تمامًا ستؤدي إلى أن تسير في النهاية ، ولكن هناك بعض البيانات المثيرة للاهتمام وراءها. أيضًا ، إذا حدث ذلك ، فلن يكون نهاية العالم ، لأن أصلع يمكن أن يكون مثيرًا للغاية. ما عليك سوى إلقاء نظرة على Taye Diggs و Stanley Tucci ، وكذلك جميع الملوك الأصلع الآخرين هناك.