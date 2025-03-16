التأثير الجانبي المؤسف الذي قد يكون له لحية على نمو شعرك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
اللحى في كل مكان في الآونة الأخيرة. وفقًا لمسح أجريت عام 2019 الذي أجرته OnePoll نيابة عن Amish Honest (عبر نيويورك بوست) ، فإن 75 ٪ من الرجال يشعرون بثقة أكبر من شعر الوجه و 40 ٪ سيقضون ليلة في السجن إذا كان ذلك يعني وجود لحية “مثالية”. ولكن ليس فقط الرجال الذين يجدون شيئًا مميزًا في شعر الوجه ، وكذلك النساء. وجدت دراسة عام 2020 المنشورة في علم النفس التطوري أن 57.19 ٪ من النساء يفضلن الرجال الذين يعانون من شعر الوجه.
بقدر ما تكون اللحى في الوقت الحالي الغضب ، اتضح أن وجود لحية قد يأتي مع تأثير جانبي غير متوقع. منحت ، قد تبدو رائعًا ، وتشعر بالتحسن تجاه نفسك ، وتلفت انتباه إنسان محب لحية ، ولكن قد يؤدي ذلك إلى الصلع. إذا كنت تفكر في أنه لا يمكن أن يكون صحيحًا وأنك تتحقق من التاريخ لمعرفة ما إذا كان هذا نوعًا من نكتة Day Day في أبريل ، فلنزيل بعض الأشياء: هذه مجرد فرضية وليس هناك ما يضمن أن لحيتك اللامعة والمهيزة تمامًا ستؤدي إلى أن تسير في النهاية ، ولكن هناك بعض البيانات المثيرة للاهتمام وراءها. أيضًا ، إذا حدث ذلك ، فلن يكون نهاية العالم ، لأن أصلع يمكن أن يكون مثيرًا للغاية. ما عليك سوى إلقاء نظرة على Taye Diggs و Stanley Tucci ، وكذلك جميع الملوك الأصلع الآخرين هناك.
لماذا قد تسهم لحيتك في صلعتك
من وجهة نظر تطورية ، لدينا شعر على رؤوسنا لإبقائنا دافئًا. قبل آلاف السنين من بيني كارهارت العصرية المتماسكة بيني المكبّة بحيث كان الكثير مننا صخرة ، كان شعر الرأس هو أفضل شيء تالي. بالنسبة للرجال الذين لم يكن لديهم شعر في الجزء العلوي من رؤوسهم ، فقد تم افتراض أن نمو اللحية تطورت من ضرورة إبقاء الرجال دافئين ، مما يجعلنا نفقدنا حوالي 10 ٪ من حرارة الجسم من خلال رأسنا ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2008 المنشورة في BMJ.
ومع ذلك ، في العصر الحديث ، يبدو أنه عندما تضيف لحية إلى المعادلة ، يمكن أن تتخلص من كيفية تنظيم الجسم لدرجات حرارته. وجدت دراسة أجريت عام 1988 المنشورة في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي وعلم وظائف الأعضاء المهنية أن تبخر العرق في الرجال الصلع كان أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أولئك الذين لديهم شعر على رؤوسهم عندما تعرضوا لما أطلق عليه الدراسة “ارتفاع الحرارة الخفيفة”. وقد وجد أيضًا أنه عندما تم قياس معدلات التبخر للذقن وجبهة النساء والرجال المحتملين ، كانت “متساوية عملياً”. في الرجال الملتحين ، كان معدل التبخر أقل بنسبة 40 ٪ من المعدل المقاس على الجبهة. وبعبارة أخرى ، على الرغم من أن الفرضية القائلة بأن اللحية قد تلعب دورًا في الصلع كوسيلة لتنظيم درجة حرارة الجسم تم دعمها كتفسير محتمل في نهاية الباحثين ، فهذا لا يعني إذا كان لديك لحية ، فسوف تذهب الصلع نتيجة لذلك.
عوامل أخرى يمكن أن تسهم في الصلع
إذا كنت رجلاً يخشى أن يذهب أصلع يومًا ما ، فلا تفعل ذلك. بالنسبة للمبتدئين ، هناك مجموعة كاملة من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تكون فيما يتعلق بنفسك بدلاً من ذلك ، وثانياً ، الصلع في الرجال ، خاصة مع تقدمهم في العمر ، أمر شائع جدًا. وفقًا لـ “Endotext” (عبر المكتبة الوطنية للطب) ، فإن 30 ٪ إلى 50 ٪ من الرجال سوف يعانون من درجات متفاوتة من تساقط الشعر بحلول سن 50 ودراسة 2023 المنشورة في المجلة الدولية لعلم الثلاثية في سن 65 ، 53 ٪ من الرجال و 37 ٪ من النساء سيبدأون بالدين ، مع 80 ٪ من الرجال في نهاية المطاف.
عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر ، تمثل الوراثة 80 ٪ منه ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 المنشورة في علم الوراثة PLOS. يمكن ربط العوامل الأخرى المساهمة في تساقط الشعر بالتغيرات الهرمونية ، والحالات الطبية ، وكذلك الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو العلاج الإشعاعي ، في عيادة مايو. على الرغم من نادرة ، يمكن أن يكون تساقط الشعر أيضًا نتيجة للصدمة الشديدة أو الإجهاد العاطفي. كما تسمى “Efluvium الحادة التيلوجين” ، في هذه الحالات ، تصل إلى 70 ٪ من شعر الرأس في أقل من شهرين ، وفقا لكلية الأمراض العظام الأمريكية.
الوجبات الجاهزة؟ إذا كان لديك لحية وتحبها ، فاحفظها. إذا كنت تخشى الصلب ، فاعلم أنه جزء طبيعي من الحياة ، وأنت لست وحدك. لا يمكنك التراجع عن مكياجك الوراثي وبالتأكيد لا يمكنك تجنب الشيخوخة. تعلم أن تحب نفسك كما أنت قد يكون إنجازًا بالنسبة للبعض ، ولكن على الأقل لا يتم إهدار الطاقة بخلاف القلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك تغييرها.