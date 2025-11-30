التجريف أم تمليح الأرصفة في الشتاء: ما هي الوظيفة التي تأتي أولاً؟

للتأكد من أن الملح المذاب بالجليد يعمل بكفاءة، تحتاج إلى إخلاء الممشى وصولاً إلى الرصيف. أفضل وقت لتجريف الثلج لتسهيل إزالته هو عندما يتراوح سمكه بين 2 و4 بوصات. إن الإستراتيجية الجيدة للمجرفة ثم الملح هي مجرد واحدة من العديد من الأساسيات التي يجب أن تكون في متناول اليد قبل أن يضرب الطقس الثلجي أيضًا. استبق العمل الرتيب من خلال وضع طبقة خفيفة من الملح قبل وصول العاصفة. إنها تخلق طبقة أولية غير لاصقة تجعل التمريرة الأولى للتجريف أسهل.

بمجرد اختفاء الثلج وأصبح الرصيف الخاص بك خاليًا، يمكنك التدخل باستخدام جهاز إزالة الجليد الخاص بك. من المفاهيم الخاطئة الشائعة أنك تحتاج إلى أكوام من الملح الصخري لتكون فعالاً. استخدم دائمًا الملح المذاب بالثلج باعتدال، حيث تحتاج 10 مربعات من الرصيف إلى ما يزيد قليلًا عن كوب واحد من الملح. تذوب كمية صغيرة بسهولة في المحلول الملحي الذي يمنع الرصيف من التجمد. إذا رأيت بلورات الجليد على الرصيف لساعات، فهذا يعني أنك استخدمت الكثير.

يجب عليك أيضًا أن تفكر في العيوب البيئية والهيكلية لتطبيق الكثير من مزيل الجليد. عادة ما يكون الملح المذاب بالثلج هو كلوريد الصوديوم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشظي الأسطح الخرسانية، أو تساقط أوراق النباتات أو حتى قتلها، والتسبب في ضغط التربة. يساهم الجريان السطحي لمزيل الجليد في تلوث المياه الجوفية. يمكن أن تؤدي الإضافات الموجودة في ذوبان الجليد إلى تهيج أو حرق الكفوف. اختر بديلاً آمنًا للحيوانات الأليفة إذا كان لديك حيوانات أليفة تذهب للخارج. لتجنب هذه المشكلات قدر الإمكان، استخدم دائمًا أداة إزالة الجليد بعد تجريفها، واستخدم أقل كمية ممكنة، وقم بإزالة أي ملح متبقي بعد وقت قصير من الاستخدام.