التجريف في كثير من الأحيان أم الانتظار للتجريف: ما هو الأفضل أثناء العاصفة الثلجية؟

في عز الشتاء، يمكن أن تغطى أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة بالثلوج الكثيفة. في حين أن مدن مثل كليفلاند يبلغ متوسطها 63 بوصة فقط سنويًا، فإن مناطق أخرى مثل سيراكيوز يبلغ متوسطها 114 بوصة من الثلوج كل شتاء. هناك الكثير من منافيخ الثلج ذات التصنيف العالي للحفاظ على الممرات الخاصة بك آمنة هذا الشتاء، ولكن يختار الكثيرون استخدام المجرفة بدلاً من ذلك لتوفير المال والبقاء نشيطًا. إذا كنت تتوقع عاصفة ثلجية كبيرة، فقد تميل إلى الانتظار حتى تنتهي، ولكن هل هذه هي أفضل طريقة لمعالجة التراكم؟ أم أنه أكثر كفاءة للتجريف عدة مرات أثناء العاصفة؟

على الرغم من وجود حجج لكلا السيناريوهين، إلا أن التجريف غالبًا ما يكون الأسلوب المفضل لمعظم محترفي إزالة الثلج. هناك عدة أسباب لذلك، ولكن السبب الأكثر أهمية هو أن الجهد البدني المطلوب للدفع والرفع يكون أقل نظرًا لوجود وزن إجمالي أقل للتحرك. تعمل المجرفة القياسية بشكل جيد مع هذه التقنية، حيث لم يكن لدى الثلج الوقت الكافي للضغط، ولن تحتاج إلى معدات ثقيلة أو قوة مفرطة. بالإضافة إلى ذلك، يكون خطر تشكل الجليد أقل لأنك تقوم بإزالة الرطوبة قبل أن تتجمع أو تذوب وتتجمد مرة أخرى. ولهذا السبب فإن أفضل وقت لتجريف الثلج لتسهيل إزالته هو عندما يكون هناك ما بين 2 إلى 4 بوصات من الثلج على الأرض – قبل أن تقوم حركة السير أو الطبقات اللاحقة بتجميعها في كتلة كثيفة.

على الرغم من أن التجريف المتكرر له مزاياه بالتأكيد، إلا أن له بعض الجوانب السلبية أيضًا. بشكل عام، من المحتمل أن تقضي وقتًا أطول في الخارج (وتعرض نفسك للبرد بشكل متكرر)، نظرًا لأن هذه الطريقة تتطلب منك القيام بتمريرات متعددة لإبقاء التراكم تحت السيطرة. قد تضطر أيضًا إلى التعامل مع الرياح التي تدفع الثلوج مرة أخرى إلى المناطق التي قمت بتطهيرها بالفعل، الأمر الذي قد يبدو وكأنه مهمة لا تنتهي أبدًا.