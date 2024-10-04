التحديات التي يجب مراعاتها قبل زراعة شجرة الصنوبر السوداء اليابانية

تعتبر شجرة الصنوبر السوداء اليابانية (Pinus thunbergii) من الأشجار دائمة الخضرة المشهورة في أجزاء كثيرة من شرق الولايات المتحدة. يحتوي على صندوق ملتوي غير عادي يضيف بعدًا إلى خطة المناظر الطبيعية الخاصة بك، إلى جانب الإبر الخضراء الداكنة المذهلة. تتمتع الشجرة بإمكانيات كونها إما شجرة قزمة لن تسيطر على حديقتك أو وجودًا شاهقًا يبلغ ارتفاعه 100 قدم، وهي تعمل بشكل جيد في معظم التربة، حتى المناطق الساحلية الرملية. إذا كنت في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8، فإن الصنوبر الأسود الياباني عبارة عن شجرة قوية وسهلة النمو، وتميل إلى أن تكون خالية من المشاكل إلى حد ما عندما تكون صغيرة. ولكن عند النضج (حوالي 20 سنة) يبدأ في الانخفاض السريع حيث يصبح عرضة للأمراض الفطرية الخطيرة والآفات المدمرة. إلى جانب كونها شجرة ذات عمر قصير مقارنة بالأنواع الأخرى، فإنها لها بعض الجوانب السلبية الأخرى باعتبارها شجرة صغيرة دائمة الخضرة.

يمكن أن يصبح طويلًا، مع فروع متدلية منخفضة تسد حديقتك. يمكن أن تكون شجرة الصنوبر الأسود الياباني شجرة فوضوية للغاية عندما تتخلص من إبر الصنوبر الكبيرة، الأمر الذي يمكن أن يصبح أسوأ عند التعرض لكمية كبيرة من الماء، مما يجعل الإبر تتحول إلى اللون الأصفر وتسقط بمعدل أسرع. أخيرًا، تعتبر شجرة الصنوبر السوداء اليابانية من الأنواع الغازية في ولاية ديلاوير وقد تم استهدافها للحظر في ولاية ماساتشوستس. على الرغم من أنها قد لا تكون مدرجة في القائمة المحظورة في بعض الدول، إلا أن الأنواع الغازية من أي نوع تعمل على تعطيل التوازن البيئي الدقيق في البيئات الطبيعية.