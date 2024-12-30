التحديات الصحية للرئيس السابق جيمي كارتر على مر السنين

وفي أكتوبر 2019، سقط جيمي كارتر، البالغ من العمر 95 عامًا آنذاك، في منزله وأصيب بكسر في الحوض. قدم مركز كارتر تحديثًا على تويتر. وأضافوا أن “الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر تعرض لسقوط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا”. كتب. “لقد تم إدخاله إلى مركز فيبي سمتر الطبي للمراقبة والعلاج من كسر بسيط في الحوض. وهو في حالة معنوية جيدة ويتطلع إلى التعافي في المنزل”. كانت هذه واحدة من ثلاث شلالات تعرض لها الرئيس السابق في ذلك الوقت. لقد سقط سابقًا ويحتاج إلى غرز في جبهته. سقط مرة أخرى وكسر وركه.

على الرغم من أن السقوط كان خطيرًا، إلا أن تشخيص كارتر بالسرطان هو الذي غير حياته حقًا، ووضع الموت في منظوره الصحيح. وقال، أثناء حديثه في كنيسة في جورجيا، “افترضت، بطبيعة الحال، أنني سأموت بسرعة كبيرة”. وتابع: “من الواضح أنني صليت من أجل ذلك. لم أطلب من الله أن يدعني أعيش، لكنني طلبت من الله أن يمنحني الموقف الصحيح تجاه الموت. ووجدت أنني مرتاح تمامًا وكليًا للموت”. واعترف بأنه سيفتقد عائلته وعمله وفصول مدرسة الأحد التي واصل تدريسها في كنيسة مارانثا المعمدانية، ولكن إلى جانب ذلك، شعر بالسلام.