التحديات الصحية للرئيس السابق جيمي كارتر على مر السنين

في 18 فبراير 2023، أصدر مركز كارتر بيانا حول الحالة الصحية للرئيس الأسبق جيمي كارتر. وجاء في البيان: “بعد سلسلة من الإقامة القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر اليوم قضاء الوقت المتبقي له في المنزل مع عائلته والحصول على رعاية المسنين بدلاً من التدخل الطبي الإضافي”. “إنه يحظى بالدعم الكامل من عائلته وفريقه الطبي. تطالب عائلة كارتر بالخصوصية خلال هذا الوقت وتشعر بالامتنان للاهتمام الذي أبداه العديد من المعجبين به”.
واجه الرئيس التاسع والثلاثون العديد من المخاوف الصحية الخطيرة قبل وفاته في ديسمبر 2024. تم تشخيص إصابته بسرطان الجلد في عام 2015. وانتشر السرطان أولاً إلى كبده ثم إلى دماغه، وخضع لعدة علاجات لعلاج السرطان. أولاً، خضع لعملية جراحية، ثم خضع للإشعاع. بالإضافة إلى ذلك، خضع كارتر للعلاج المناعي، وهو علاج تجريبي للسرطان أثبت نجاحه.
واجه كارتر أيضًا تحديات صحية أخرى على طول الطريق.
تحدث جيمي كارتر عن كونه “مرتاحًا للموت”
وفي أكتوبر 2019، سقط جيمي كارتر، البالغ من العمر 95 عامًا آنذاك، في منزله وأصيب بكسر في الحوض. قدم مركز كارتر تحديثًا على تويتر. وأضافوا أن “الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر تعرض لسقوط مساء أمس في منزله في بلينز بولاية جورجيا”. كتب. “لقد تم إدخاله إلى مركز فيبي سمتر الطبي للمراقبة والعلاج من كسر بسيط في الحوض. وهو في حالة معنوية جيدة ويتطلع إلى التعافي في المنزل”. كانت هذه واحدة من ثلاث شلالات تعرض لها الرئيس السابق في ذلك الوقت. لقد سقط سابقًا ويحتاج إلى غرز في جبهته. سقط مرة أخرى وكسر وركه.
على الرغم من أن السقوط كان خطيرًا، إلا أن تشخيص كارتر بالسرطان هو الذي غير حياته حقًا، ووضع الموت في منظوره الصحيح. وقال، أثناء حديثه في كنيسة في جورجيا، “افترضت، بطبيعة الحال، أنني سأموت بسرعة كبيرة”. وتابع: “من الواضح أنني صليت من أجل ذلك. لم أطلب من الله أن يدعني أعيش، لكنني طلبت من الله أن يمنحني الموقف الصحيح تجاه الموت. ووجدت أنني مرتاح تمامًا وكليًا للموت”. واعترف بأنه سيفتقد عائلته وعمله وفصول مدرسة الأحد التي واصل تدريسها في كنيسة مارانثا المعمدانية، ولكن إلى جانب ذلك، شعر بالسلام.