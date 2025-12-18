أعلن الملك تشارلز الثالث على شاشة التلفزيون الوطني: “في الواقع، أستطيع أن أشارككم الأخبار السارة، أنه بفضل التشخيص المبكر والتدخل الفعال والالتزام بأوامر الطبيب، يمكن تقليل جدول علاج السرطان الخاص بي في العام الجديد”. إن الخطاب الذي دام أكثر من 5 دقائق – والملك تشارلز نفسه – يقف بمثابة شهادة على الاكتشاف المبكر. وقال للجمهور نيابة عن منظمة “الوقوف في وجه السرطان”: “أعلم من تجربتي الخاصة أن تشخيص السرطان يمكن أن يكون مرهقًا”. “ومع ذلك، أعلم أيضًا أن الكشف المبكر هو المفتاح الذي يمكنه تحويل رحلات العلاج، مما يمنح الفرق الطبية ومرضاهم وقتًا لا يقدر بثمن، وهي هدية الأمل الثمينة” (عبر يوتيوب).

أعلن الملك عن تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير 2024، ومنذ ذلك الحين احتفظ بنوع السرطان الذي تم اكتشافه وخطة علاجه اللاحقة. كان هذا الكشف عن تطور إصابته بالسرطان بمثابة خطوة هائلة إلى الأمام في عملية علاجه، مما أظهر فعالية الكشف المبكر، والذي وصفه بأنه منقذ للحياة. الملك لا ينطق بأي كلمات، ويحث شعبه والناس في جميع أنحاء العالم على حضور فحوصاتهم السنوية وفحوصات السرطان. وقال في شهادته: “إن لحظات قليلة من الإزعاج البسيط هي ثمن بسيط يجب دفعه مقابل الطمأنينة التي تأتي لمعظم الناس عندما يتم إخبارهم أنهم لا يحتاجون إلى مزيد من الاختبارات، أو بالنسبة للبعض، يتم منحهم الفرصة لتمكين الكشف المبكر عن طريق التدخل المنقذ للحياة الذي يمكن أن يتبع ذلك”.