التحولات الجسدية الأكثر دراماتيكية لميريل ستريب للأدوار – بالصور

تعتبر Meryl Streep بمثابة قائمة A التي يمكن أن يحصل عليها الممثل. مع ثلاث جوائز أوسكار، وثماني جوائز غولدن غلوب، و21 ترشيحًا لجوائز الأوسكار، والعديد من جوائز EMMY وSAG تحت حزامها، من الآمن أن نقول إنها ممثلة مسرحية حقيقية بكل معنى الكلمة (بقيمة صافية مُبلغ عنها تبلغ 100 مليون دولار، لكل المشاهير الصافيين).
ربما، مع ذلك، ربما تكون الطريقة التي تظهر بها ستريب في موقع التصوير هي التي دفعتها إلى تحقيق نجاح لا يمكن إنكاره – فهي دائمًا مستعدة وراغبة في التحول إلى الشخصية التي تم تعيينها لتصويرها، والانضمام إلى العديد من الممثلين الذين سبقوها والذين كانوا على استعداد لتحويل أجسادهم للحصول على دور. “أعتقد أن الشيء الأكثر تحررًا الذي قمت به في وقت مبكر هو تحرير نفسي من أي قلق بشأن مظهري فيما يتعلق بعملي” ، هذا ما قالته في مجلة Vogue الشهيرة في عام 2002 (عبر Simply Streep). “بالنسبة للممثلة، القلق بشأن المظهر هو فخ فظيع ومروع. من الرائع أن تكون غير واعي بمظهرك وأن تكون على استعداد لإفساد مظهرك، ورؤية ما يفعله ذلك بالناس.”
طوال مسيرة ستريب المهنية، تم تكليفها بتصوير مجموعة واسعة من الشخصيات في أفلام مختلفة، بما في ذلك “Sophie’s Choice”، و”Death Becomes Her”، و”The Bridges of Madison County”، و”Julie & Julia”، وأخيرًا وليس آخرًا “The Devil Wears Prada 2”. ويكفي أن نقول إن ستريب مستعدة لتحويل نفسها لتؤدي دورًا جيدًا بشكل صحيح.
ميريل ستريب تخلت عن وزنها ولهجتها الأمريكية في فيلم Sophie’s Choice
كان على ميريل ستريب أن تخسر قدراً هائلاً من وزنها لتلعب دور زوفيا “صوفي” زاويستوسكا، المهاجرة البولندية والناجية من المحرقة في فيلم “اختيار صوفي” عام 1982 – 25 رطلاً على وجه الدقة. ولكن هذا ليس كل شيء؛ كان عليها أيضًا أن تتقن اللهجة البولندية وتتعلم كل سطورها باللغتين البولندية والألمانية. وفقًا لستريب، اعتقدت في البداية أن الأمر “سيكون أمرًا سهلاً مثل تعلم اللغة الإيطالية أو الفرنسية أو شيء من هذا القبيل”، لكنها سرعان ما تعلمت العكس. وكشفت ستريب خلال مقابلة (عبر مجلة Far Out: “عليك تحليل كل جملة أثناء نطقها؛ فكل كلمة تغير نهايتها وفقًا لما إذا كانت مفعول الجملة أو الموضوع أو المفعول به غير المباشر).”
قالت ميريل ستريب إن دورها في فيلم The Bridges of Madison County يتطلب “تحولاً كاملاً”
تقول القصة إن القائمين على فيلم “The Bridges of Madison County” عام 1995 اعتقدوا في البداية أن ميريل ستريب، التي كانت تبلغ من العمر 45 عامًا تقريبًا، أكبر من أن تلعب دور فرانشيسكا، وهي شخصية تصادف أن عمرها 45 عامًا أيضًا. قالت في مقابلة حول كيفية حصولها على الدور في النهاية: “لذلك، قدمت كلينت، على ما أعتقد، قضية كنت سعيدًا بها”. والباقي مجرد تاريخ. ومع ذلك، كانت ستريب مصرة على أنها عملت لوقت إضافي لتجسيد الشخصية حقًا. تتذكر ستريب (عبر موقع YouTube): “لقد أحببت الطريقة التي تحدثت بها وتحركت وتحدثت ولذلك قمت بتقليدها بشكل أساسي”. وأوضحت: “لقد عملت بجد على تخيل المظهر الجسدي لها. وكما تعلم، هذا جزء من متعة الممثل وهو إحداث نوع من التحول الجسدي الكامل”. ومع ذلك، يشاع أن “التحول الكامل” الذي تحدثت عنه ستريب حدث ليشمل اكتساب ما بين 15 إلى 20 رطلاً، وفقًا لموقع IMDb.
ميريل ستريب تكتسب 15 رطلاً في فيلم “Julie & Julia”
في أغسطس 2009، اعترفت ميريل ستريب بأنها كسبت 15 جنيهًا إسترلينيًا لتصوير دور الطاهية الأمريكية وعاشقة المطبخ الفرنسي جوليا تشايلد في فيلم نورا إيفرون “Julie & Julia”. ومع ذلك، وفقًا لستريب، ثبت أن اكتساب الوزن أسهل بكثير من فقدانه. اعترفت خلال مقابلة مع مجلة ليديز هوم جورنال (عبر سيمبلي ستريب): “ما زلت أحاول أن أخسرها”. ومع ذلك، كانت مصرة على أن “الأمر يستحق ذلك”. وكما اتضح، فقد تعلمت بعض الحيل في مجال الطهي أثناء التصوير أيضًا. وأعلنت ستريب: “أنت بحاجة إلى مقلاة جيدة جدًا، وإذا لم يكن لديك مقلاة جيدة حقًا، فلن تعمل أبدًا. واطبخ دائمًا على نار عالية”.