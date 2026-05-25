التحولات الجسدية الأكثر دراماتيكية لميريل ستريب للأدوار – بالصور

تعتبر Meryl Streep بمثابة قائمة A التي يمكن أن يحصل عليها الممثل. مع ثلاث جوائز أوسكار، وثماني جوائز غولدن غلوب، و21 ترشيحًا لجوائز الأوسكار، والعديد من جوائز EMMY وSAG تحت حزامها، من الآمن أن نقول إنها ممثلة مسرحية حقيقية بكل معنى الكلمة (بقيمة صافية مُبلغ عنها تبلغ 100 مليون دولار، لكل المشاهير الصافيين).

ربما، مع ذلك، ربما تكون الطريقة التي تظهر بها ستريب في موقع التصوير هي التي دفعتها إلى تحقيق نجاح لا يمكن إنكاره – فهي دائمًا مستعدة وراغبة في التحول إلى الشخصية التي تم تعيينها لتصويرها، والانضمام إلى العديد من الممثلين الذين سبقوها والذين كانوا على استعداد لتحويل أجسادهم للحصول على دور. “أعتقد أن الشيء الأكثر تحررًا الذي قمت به في وقت مبكر هو تحرير نفسي من أي قلق بشأن مظهري فيما يتعلق بعملي” ، هذا ما قالته في مجلة Vogue الشهيرة في عام 2002 (عبر Simply Streep). “بالنسبة للممثلة، القلق بشأن المظهر هو فخ فظيع ومروع. من الرائع أن تكون غير واعي بمظهرك وأن تكون على استعداد لإفساد مظهرك، ورؤية ما يفعله ذلك بالناس.”

طوال مسيرة ستريب المهنية، تم تكليفها بتصوير مجموعة واسعة من الشخصيات في أفلام مختلفة، بما في ذلك “Sophie’s Choice”، و”Death Becomes Her”، و”The Bridges of Madison County”، و”Julie & Julia”، وأخيرًا وليس آخرًا “The Devil Wears Prada 2”. ويكفي أن نقول إن ستريب مستعدة لتحويل نفسها لتؤدي دورًا جيدًا بشكل صحيح.