التحول الدراماتيكي الذي حققته كاثي بيتس في فقدان الوزن هو مشهد يستحق المشاهدة

إذا كنت قد شاهدت كاثي بيتس في الجزء الجديد من فيلم “Matlock” – أو أي من أعمالها السابقة – فأنت تعرف كم هي ممثلة موهوبة. ربما لاحظت أيضًا أن النجم قد حقق تحولًا مذهلاً في فقدان الوزن في السنوات الأخيرة.

في مقابلة مع Variety (عبر اليوم)، كشفت كيف أثرت خسارة وزنها بمقدار 100 رطل، جنبًا إلى جنب مع نجاح عرضها، قائلة: “أشعر أخيرًا أنني أنا من أنا. لقد حاربت في طريقي عبر المنحدرات. أشعر أن هذا هو أفضل وقت في حياتي. أنا سعيدة لأنني متمسك به!”

وفي المقابلة نفسها، شاركت بيتس مشاعرها بشأن قدرتها على ارتداء ثوب بحجم العينة لحضور حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2025، حيث تم ترشيحها لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في فيلم “ماتلوك”. “كان لديها فستان جميل بالنسبة لي لتجربته. نظرت إليه على الحظيرة، وفكرت، “هذا لن يناسبني”. قالت: “لقد ارتديته، وكان مناسبًا، وذابت للتو”.

ومع ذلك، قالت بيتس إن الرغبة في ارتداء الملابس المصممة لم تكن هي التي دفعتها في البداية إلى متابعة فقدان الوزن.