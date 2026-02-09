التحول الدراماتيكي الذي حققته كاثي بيتس في فقدان الوزن هو مشهد يستحق المشاهدة

إذا كنت قد شاهدت كاثي بيتس في الجزء الجديد من فيلم “Matlock” – أو أي من أعمالها السابقة – فأنت تعرف كم هي ممثلة موهوبة. ربما لاحظت أيضًا أن النجم قد حقق تحولًا مذهلاً في فقدان الوزن في السنوات الأخيرة.
في مقابلة مع Variety (عبر اليوم)، كشفت كيف أثرت خسارة وزنها بمقدار 100 رطل، جنبًا إلى جنب مع نجاح عرضها، قائلة: “أشعر أخيرًا أنني أنا من أنا. لقد حاربت في طريقي عبر المنحدرات. أشعر أن هذا هو أفضل وقت في حياتي. أنا سعيدة لأنني متمسك به!”
وفي المقابلة نفسها، شاركت بيتس مشاعرها بشأن قدرتها على ارتداء ثوب بحجم العينة لحضور حفل توزيع جوائز إيمي لعام 2025، حيث تم ترشيحها لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في فيلم “ماتلوك”. “كان لديها فستان جميل بالنسبة لي لتجربته. نظرت إليه على الحظيرة، وفكرت، “هذا لن يناسبني”. قالت: “لقد ارتديته، وكان مناسبًا، وذابت للتو”.
ومع ذلك، قالت بيتس إن الرغبة في ارتداء الملابس المصممة لم تكن هي التي دفعتها في البداية إلى متابعة فقدان الوزن.
ما الذي دفع بيتس إلى إنقاص الوزن
إن تشخيص إصابتها بمرض السكري من النوع الثاني في عام 2017 هو ما دفع الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار إلى إجراء تغييرات على نمط حياتها. وأوضحت أن “(مرض السكري) منتشر في عائلتي، وقد رأيت ما مر به والدي. لقد بترت ساقه” (عبر اشخاص)
ناقشت بيتس أيضًا مع مجلة People كيف أدى فقدان وزنها إلى تحسين التورم في ذراعيها. بعد نوبتين من السرطان — الأولى في المبيض ثم في الثدي — ظهرت على بيتس أعراض الوذمة اللمفية. وقالت للمجلة: “إنه تذكار لا تريده بالتأكيد”. “لقد شعرت حقًا أن الحياة قد انتهت بالنسبة لي. ربما لن أعمل مرة أخرى، وقد كنت غاضبًا لفترة طويلة.” ولكن بعد فقدان الوزن، تحسن التورم. وقالت لمجلة بيبول: “إنه لأمر مثير أن أتمكن من وضع ذراعي في سترة وتناسبها”.
كيف حققت بيتس فقدان الوزن بشكل كبير
وفي معرض حديثها عن كيفية فقدانها للوزن، سارعت بيتس إلى تصحيح أي فكرة خاطئة مفادها أنها فعلت كل ذلك باستخدام دواء GLP-1 مثل Ozempic. قالت: “أريد فقط أن أضع ذلك هنا” اشخاص (عبر موقع يوتيوب). “لقد فقدت حوالي 80 رطلاً وآخر 15 أو 20 رطلاً هي الأصعب دائمًا. ولذا عندما خرجت Ozempic … ذهبت إلى طبيبتي، وقالت “دعونا نجرب هذا”. وشددت بيتس أيضًا على أن الأمر استغرق “عملًا شاقًا” لتحقيق هدفها.
قالت جيسيكا بول، MS، RD، كبيرة محرري التغذية في Eating Well، إن هناك “فكرة خاطئة شائعة” مفادها أن استخدام الأدوية هو طريقة “سهلة” للخروج. وقالت: “من المفترض أن يتم تناول هذه الأدوية بالتزامن مع النظام الغذائي وتدخلات نمط الحياة، وذلك عندما تكون أكثر فعالية”.
كما أشادت بول بالنهج البديهي الذي اتبعته بيتس، حيث استمعت إلى جسدها ولم تتبع ما أسماه بيتس “نظامًا غذائيًا مجنونًا”. على الرغم من أن تناول الطعام البديهي ليس وسيلة لإنقاص الوزن في حد ذاته، إلا أنه يساعد الأشخاص على التواصل مع ما يأكلونه ولماذا، مما قد يؤدي إلى علاقة صحية مع الطعام.