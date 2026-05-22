التخلص من الفوضى في منضدة النوم: حل التخزين من أمازون يختبئ على مرأى من الجميع

يمكن أن يكون وجود منضدة بجانب سريرك طريقة رائعة لإبقاء الأشياء في متناول يدك عند نهاية اليوم. إنه المكان الذي يكون فيه هاتفك، أو نظارتك، أو كتابك، أو كوبًا من الماء في متناول يدك بسهولة أثناء استعدادك للنوم أو بدء يومك منتعشًا. يمكنك أيضًا استخدام نصائح Emily Henderson من HGTV لتصميم منضدة بشكل مثالي كوسيلة لرفع مستوى غرفة نومك. ولكن إذا كنت تتطلع إلى جعل التخزين بجانب السرير سهلاً ويمكن الوصول إليه، فهناك بعض الخيارات المختلفة للاختيار من بينها. للحصول على خيار عالي التصنيف يبلغ 6.99 دولارًا فقط، يمكن أن يكون منظم التخزين DuomiW Bedside Storage من أمازون خيارًا رائعًا إذا لم يكن لديك مساحة لمنضدة على جانبي سريرك أو إذا كنت تريد الحفاظ على سطح منضدة النوم الخاصة بك خاليًا من الفوضى.

يتميز هذا المنظم بلوحة صلبة تنزلق بين المرتبة والزنبرك المربع، أو إطار السرير، وتسمح للجيوب بالتعليق على جانب السرير. يوجد جيب خلفي كبير وثلاثة جيوب شبكية في الأمام. يمكن للجيب الكبير التعامل مع حجم جهاز iPad أو مجلة أو كتاب أكبر، بينما يمكن للجيوب الشبكية الصغيرة التعامل مع أشياء مثل هاتفك الخلوي وأجهزة التحكم عن بعد وغيرها من الأشياء الصغيرة. يتم تعليق جانب الجيب للمنظم بمقدار 9 بوصات، ويبلغ عرض القطعة بأكملها 13 بوصة. بالنسبة للوح الذي ينزلق تحت المرتبة، يبلغ عمقه 8.3 بوصة، مما يمنح المنظم الثبات بمجرد وجود وزن لتثبيته في مكانه. مع تصنيف 4.5 نجوم وأكثر من 5700 تقييم، يقدر العملاء مدى سهولة استخدام هذا المنظم للتخلص من الفوضى بجانب السرير، على الرغم من وجود بعض القلق بشأن قوة الجيوب لحمل العناصر الأثقل.