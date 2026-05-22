التخلص من الفوضى في منضدة النوم: حل التخزين من أمازون يختبئ على مرأى من الجميع

يمكن أن يكون وجود منضدة بجانب سريرك طريقة رائعة لإبقاء الأشياء في متناول يدك عند نهاية اليوم. إنه المكان الذي يكون فيه هاتفك، أو نظارتك، أو كتابك، أو كوبًا من الماء في متناول يدك بسهولة أثناء استعدادك للنوم أو بدء يومك منتعشًا. يمكنك أيضًا استخدام نصائح Emily Henderson من HGTV لتصميم منضدة بشكل مثالي كوسيلة لرفع مستوى غرفة نومك. ولكن إذا كنت تتطلع إلى جعل التخزين بجانب السرير سهلاً ويمكن الوصول إليه، فهناك بعض الخيارات المختلفة للاختيار من بينها. للحصول على خيار عالي التصنيف يبلغ 6.99 دولارًا فقط، يمكن أن يكون منظم التخزين DuomiW Bedside Storage من أمازون خيارًا رائعًا إذا لم يكن لديك مساحة لمنضدة على جانبي سريرك أو إذا كنت تريد الحفاظ على سطح منضدة النوم الخاصة بك خاليًا من الفوضى.
يتميز هذا المنظم بلوحة صلبة تنزلق بين المرتبة والزنبرك المربع، أو إطار السرير، وتسمح للجيوب بالتعليق على جانب السرير. يوجد جيب خلفي كبير وثلاثة جيوب شبكية في الأمام. يمكن للجيب الكبير التعامل مع حجم جهاز iPad أو مجلة أو كتاب أكبر، بينما يمكن للجيوب الشبكية الصغيرة التعامل مع أشياء مثل هاتفك الخلوي وأجهزة التحكم عن بعد وغيرها من الأشياء الصغيرة. يتم تعليق جانب الجيب للمنظم بمقدار 9 بوصات، ويبلغ عرض القطعة بأكملها 13 بوصة. بالنسبة للوح الذي ينزلق تحت المرتبة، يبلغ عمقه 8.3 بوصة، مما يمنح المنظم الثبات بمجرد وجود وزن لتثبيته في مكانه. مع تصنيف 4.5 نجوم وأكثر من 5700 تقييم، يقدر العملاء مدى سهولة استخدام هذا المنظم للتخلص من الفوضى بجانب السرير، على الرغم من وجود بعض القلق بشأن قوة الجيوب لحمل العناصر الأثقل.
يضيف منظم السرير DuomiW مساحة تخزين إضافية بجوار سريرك مع جيوب متعددة مفيدة
إذا كنت تتطلع إلى تنظيم منضدتك الفوضوية لتنام بشكل أفضل، فإن وجود خيار تخزين بديل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. توفر الجيوب الكثير من التنوع لحمل مجموعة متنوعة من العناصر الصغيرة، معظمها بعيدًا عن الأنظار. وكما شاركت مراجعة من فئة 5 نجوم، فإن منظم السرير “يحتوي على كل الأشياء التي اعتدت أن أضعها فوق منضدة النوم الخاصة بي بطريقة منظمة حتى أتمكن من العثور عليها في منتصف الليل أو إذا كنت جالسًا في السرير أقرأ.”
تقدر العديد من المراجعات الخاصة بمنظم السرير هذا مدى ملاءمته، بالإضافة إلى عدد الجيوب الموجودة به، مما يوفر الكثير من إمكانات التخزين. في إحدى التقييمات ذات الـ 5 نجوم، شارك أحد العملاء أنه يستخدم منظم السرير لحمل “الهاتف والنظارات والرولايدز وزجاجة المياه”. بينما يستخدمه عميل آخر، ترك تقييمًا بـ 4 نجوم، في “كتاب، وأجهزة تحكم عن بعد، وبطاريات، وعيد شفاه، وأدوية”.
في حين أن معظم العملاء يقدرون وظائف هذا المنظم، كانت هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتصميم والهيكل، مع مراجعة 3 نجوم لمشاركته، “لا يبقى في موضعه جيدًا”، والتي قد تكون مشكلة تتعلق بوزن المرتبة الفعلية التي تثبته في مكانه. هناك شكوى أخرى ظهرت عدة مرات وهي مدى قوة القطعة، حيث شارك أحد العملاء أنه على الرغم من إعجابهم حقًا بالمنظم بشكل عام، “تمزق الجيب العلوي من الجانب بعد أسبوعين. ربما أقترح عدم وضع أي شيء ثقيل جدًا في الجيب العلوي لتجنب التمزق (كمرجع، كان لدي جهاز iPad هناك تمامًا كما في الصورة).”